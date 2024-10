PFL Battle of the Giants: resultados ao vivo e análises para Ngannou x Ferreira

Abra reações estendidas

PFL Super Fights: Battle of the Giants está acontecendo no The Mayadeen em Riyadh, Arábia Saudita. O evento será encabeçado por um confronto de pesos pesados ​​entre Francis Ngannou e o campeão peso pesado do PFL de 2023, Renan Ferreira.

O card da luta também traz outra superluta entre campeões, com a atual campeã peso-pena feminino do Bellator, Cris Cyborg, enfrentando a campeã de duas temporadas do PFL, Larissa Pacheco. Além disso, há uma luta pelo título dos médios do Bellator entre o invicto campeão Johnny Eblen e Fabian Edwards, uma revanche de uma luta do ano passado que Eblen venceu por nocaute.

O card principal está ao vivo no ESPN + pay-per-view às 16h ET

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre PFL Super Fights: Battle of the Giants.

Como assistir as lutas

A carta da luta

Campeonato de superluta peso pesado: Francis Ngannou x Renan Ferreira

Superluta peso pena feminino: Cris Cyborg x Larissa Pacheco

Campeonato peso médio do Bellator: Johnny Eblen (c) x Fabian Edwards

Peso pena masculino: Husein Kadimagomaev x Zafar Mohsen

Peso leve: AJ McKee x Paul Hughes

Peso galo: Raufeon Stots derrotou. Marcos Breno

Peso leve: Makkasharip Zaynukov derrotou. Dedrek Sanders

Peso pena masculino: Ibragim Ibragimov derrotou. Nacho Campos

Peso pena masculino: Taha Bendaoud derrotou. Tariq Ismail

(c) = atual campeão

