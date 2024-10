PFL: Francis Ngannou x Renan Ferreira assistir festa ao vivo

MMA Fighting tem festa de transmissão ao vivo para o card de luta pay-per-view PFL de sábado: Ngannou x Ferreira na Arábia Saudita. Na luta principal, o ex-campeão peso pesado do UFC Francis Ngannou faz sua estreia promocional contra Renan Ferreira pelo título peso pesado do PFL Superfight.

Junte-se a Mike Heck e Jed Meshew do MMA Fighting para assistir ao card principal ao vivo enquanto ele acontece.

No co-evento principal, a campeã do Bellator, Cris Cyborg, enfrenta Larissa Pacheco, duas vezes campeã de US$ 1 milhão do PFL, pelo título peso pena feminino do PFL Superfight.

PFL: Ngannou x Ferreira também inclui uma revanche pelo título dos médios do Bellator entre Johnny Eblen e Fabian Edwards, junto com um confronto intrigante entre o ex-campeão peso pena do Bellator AJ McKee e o desafiante peso leve Paul Hughes.

O card principal do pay-per-view também contará com uma disputa de peso pena entre Husein Kadimagomaev e Zafar Mohsen.

Assista ao PFL: Ngannou x Ferreira ao vivo na festa no sábado às 16h ET / 13h PT.