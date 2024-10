PFL: Mesa redonda Ngannou x Ferreira: Essa é a luta mais importante da história do PFL?

Francis Ngannou volta para casa neste sábado.

OK, tecnicamente ele está entrando em novos territórios ao fazer sua tão esperada estreia na liga em PFL: Ngannou vs. Ferreira também conhecida como “Batalha dos Gigantes” em Riade, Arábia Saudita. Mas ele está voltando ao conjunto de regras sob as quais construiu sua reputação ao competir no MMA pela primeira vez desde janeiro de 2022, e pela primeira vez desde que se separou do UFC no ano seguinte.

Ngannou ainda é o campeão linear dos pesos pesados, nunca tendo perdido o cinturão dentro do octógono, então as apostas são altas quando ele enfrenta o campeão do torneio PFL de 2023, Renan Ferreira. Uma performance vintage de “The Predator” poderia injetar nova vida na liga, enquanto o menor deslize poderia provocar uma nova onda de críticas ao autoproclamado co-líder do MMA.

Jed Meshew, Damon Martin e Alexander K. Lee, do MMA Fighting, se reuniram para discutir os desdobramentos da luta principal, além de Cris Cyborg fazendo seu próprio retorno contra Larissa Pacheco, e mais para ficar de olho neste sábado.

1. O que significa para Francis Ngannou (e para o PFL) se ele perder?

Meshew: Sinceramente, não tenho certeza. Para ambos.

Por um lado, a derrota de Francisco na primeira luta pela promoção é catastrófica para o PFL. Hipotecou a fazenda para conseguir Ngannou e até agora ele passou todo o seu tempo lutando boxe. Se sua primeira incursão no SmartCage for uma perda? Bem, isso obviamente não é o ideal para Donn Davis e companhia. E para Ngannou, seria a sua terceira derrota consecutiva e provavelmente o fim dos seus dias como um empate importante, na medida em que isso é uma coisa.

Por outro lado, isso realmente importa para algum deles? Ngannou está jogando com o dinheiro da casa, considerando o quanto já ganhou com seus esforços no boxe. E quanto ao PFL, certamente não está promovendo isso como se a derrota de Ngannou fosse um grande problema.

Para a estreia de Ngannou, previ que grande parte da promoção se concentraria na melhor coisa que a empresa tem a seu favor: este é o legítimo campeão mundial dos pesos pesados, o homem mais malvado do planeta. Desde os dias do PRIDE, nenhuma promoção fora do UFC foi capaz de fazer essa afirmação e, em vez disso, o PFL está optando por uma reformulação genérica de Ngannou vs. Anthony Joshua e “Knockout Chaos”. Uma perda de Ngannou é menos sísmica do ponto de vista promocional, e talvez seja essa a ideia. Talvez a PFL não confie em um lutador de 38 anos que não compete no esporte há quase três anos e vem de uma derrota brutal por nocaute.

E honestamente, não os culpo.

Martinho: Potencialmente o fim?

Não quero parecer excessivamente dramático, mas é pelo menos uma possibilidade um tanto realista para Ngannou se ele for atacado por Renan Ferreira, que é uma perspectiva sólida, mas nem de longe do calibre do oponente que “O Predador” enfrentou e derrotou no passado. Aos 38 anos, Ngannou ainda tem bastante piso nos pneus para um peso pesado porque os lutadores dessa divisão não parecem atingir o pico até meados dos 30 anos, mas é impossível ignorar que ele acabou de marcar dias de pagamento consecutivos no boxe e uma perda devastadora o colocaria efetivamente no limbo, sem muitas opções excelentes o aguardando no futuro. Apesar de todos os lutadores que o PFL ajudou a tornar milionários nos últimos anos, poucos se tornaram nomes conhecidos e menos ainda conseguiram romper o domínio que o UFC mantém sobre os 15 primeiros do ranking.

Claro, Ngannou poderia perder e depois se recuperar contra os Valentin Moldavskys e Tim Johnsons do mundo – ambos lutando no PFL – mas isso vai justificar o enorme investimento que o PFL fez para retirá-lo do UFC? Uma pergunta melhor seria: as pessoas estarão dispostas a gastar US$ 50 para assistir a alguma dessas lutas?

O PFL simplesmente quebra e queima se Ngannou perder? Claro que não. Mas a queda de Ngannou na estreia certamente doeria. Já é difícil o suficiente que o PFL o tenha contratado em maio de 2023 e ele só está fazendo sua estreia um ano e meio depois, mas vê-lo perder em sua primeira luta com a promoção seria um golpe brutal depois de roubá-lo do UFC enquanto ele ainda detinha o título dos pesos pesados.

Lee: Ngannou tem que vencer.

Vou repetir: Ngannou tem que vencer.

Uma vitória de Ferreira não será a sentença de morte para o PFL, já que eles são sólidos no lado comercial, mas no tribunal da opinião pública, eles estarão preparados por pelo menos alguns anos se Ngannou não cumprir. Tanto se falou sobre a aquisição de Ngannou quando ele era o agente livre mais quente da história do MMA, o verdadeiro campeão dos pesos pesados ​​e uma potencial estrela do boxe crossover, que deixar de cumprir toda essa promessa será desastroso. Depois de uma longa dispensa das lutas na jaula, esta é uma estrela esperando para ser reacendida e, para crédito do PFL, eles estão dando a ele a plataforma para brilhar.

É uma bela fantasia pensar que Ferreira se incomodaria o suficiente ao vencer Ngannou para se tornar uma das caras da liga, mas vamos falar sério, este é o MMA onde os fãs acham que todo mundo é uma merda. A trollagem de Ngannou será cem vezes maior que o elogio a Ferreira. Não é justo, mas são esportes de combate.

O PFL precisa disso, não porque acredite que Ngannou sozinho possa levá-los a outro nível de notoriedade, mas porque sem ele validar uma contratação histórica, poderia cair vários níveis em termos de credibilidade.

Enganado. Tem. Comprar. Ganhar.

2. Quem vence Cyborg x Pacheco e para onde vai o vencedor a partir daí?

Lee: Cyborg cavalga novamente.

Chame-me de idiota ou talvez eu esteja compensando um longo período de fandom onde não fui o maior apoiador de todos os tempos, mas não estou convencido de que Cyborg acabou ainda. Respeitosamente, ela nunca lutou na melhor competição, então criticar seus resultados recentes é um ato de futilidade, pois, com raras exceções, ela fez o que sempre fez: pisar no freio de quem colocou na frente dela.

Sou um grande defensor de Pacheco, especialmente porque ela superou muitas adversidades como lutadora, primeiro sendo jogada aos lobos no UFC quando ela não estava nem perto de pronta e depois sendo negada duas vezes pagamentos de sete dígitos pela existência de Kayla Harrison. Adivinha? Pacheco superou isso e hoje é claramente uma das melhores lutadoras do mundo, independente da categoria. Ela também não terminou ainda.

Porém, quando se trata desse encontro frente a frente, conte-me a lenda que ainda está perto do auge de seus poderes, que eu realmente espero que se beneficie de suas temporadas no boxe. Assim como com Harrison, posso ver Pacheco vencendo uma revanche no futuro caso ela tenha a oportunidade, mas no sábado será um retorno triunfante para Cyborg, já que ela se prepara para se aposentar em seus próprios termos em algum momento nos próximos anos.

Meshew: Vou com a Larissa Pacheco porque ela é muito boa na luta e também não é velha demais.

Cyborg tem 39 anos e luta há quase 20 anos. São muitos quilômetros no hodômetro e claramente a alcançou. A única razão pela qual Cyborg não parece pior ultimamente é porque o peso pena feminino é um desastre de divisão e ela lutou contra um grupo heterogêneo de adversários subdimensionados e superados. O Bellator tinha tão poucas pessoas para alimentar Cyborg que voltou atrás em uma revanche com Arlene Blencowe 18 meses depois! Sinceramente, estou chocado que Cyborg não tenha se aposentado anos atrás, mas agora Pacheco pode bater nela.

Quanto a onde ela vai, sinceramente, para o Optimus Prime, não tenho ideia. O peso pena feminino simplesmente não é uma categoria de peso real. Há apenas um punhado de lutadores que competem nele e ela já derrotou a maioria deles! Acho que Pacheco pode simplesmente fazer a coisa do Cyborg e ficar por aí e dominar por anos a fio contra qualquer oposição que o PFL possa trazer, porque fora isso, eu realmente não tenho ideia do que você fará com ela depois que ela vencer o Cyborg.

Martinho: Vou ficar com a mão quente aqui e escolher Larissa Pacheco para vencer também.

Considerando a experiência que Pacheco acumulou desde sua estreia no UFC em 2014, ela ainda tem apenas 30 anos e parece estar no auge. Reduzir para o peso galo nunca funcionou bem para ela, mas Pacheco realmente acertou em cheio quando descobriu o que poderia fazer competindo nos pesos 145 e 155 libras. Ela não perde há quase cinco anos e sim, como o PFL terá prazer em lembrá-lo, ela detém a única vitória sobre Kayla Harrison (Pacheco também perdeu para ela duas vezes no passado, mas foi para a cabine de decisão algumas vezes).

Enquanto isso, Cyborg tem 39 anos e pode-se argumentar que sua última vitória verdadeiramente significativa aconteceu em 2019, quando derrotou Felicia Spencer no UFC. Sim, Cyborg venceu a veterana Cat Zingano em sua mais recente luta de MMA, em outubro de 2023, mas Zingano não é peso pena e, aos 42 anos, também não é exatamente jovem no jogo. Acrescente a isso, Cyborg tem passado muito tempo treinando ultimamente para vencer lutas de boxe desequilibradas e parece que ela está pronta para cantar seu canto do cisne, mais cedo ou mais tarde.

Então o que acontece com Pacheco? Bem, ela se torna a nova Cris Cyborg – uma lutadora brutal e imponente competindo em uma categoria de peso que realmente não existe e o PFL só pode esperar que Harrison ganhe o ouro do UFC para que isso sirva como mais material promocional para eles.

3. Qual luta fora do top 2 mais te intrigou?

Martinho: Bem, claro que é Husein Kadimagomaev vs. Zafar Mohsen! Não, só estou brincando.

Sim, é AJ McKee x Paul Hughes por uma série de razões, mas talvez no topo da lista estejam esses dois lutadores que a PFL pode realmente impulsionar para o futuro. Em seu auge, McKee era visto como um dos dois ou três melhores pesos penas do planeta e está fazendo um bom nome no peso leve agora. Hughes é um grande candidato da Irlanda que rejeitou uma oferta do UFC para assinar com o PFL.

Pode-se argumentar que isso pode ser demais, muito cedo para Hughes, em apenas sua segunda luta pela promoção, mas ele prometeu que está pronto para subir na competição. Também neste ponto, todos devemos saber que McKee é o verdadeiro negócio.

E a recompensa para o vencedor? Um confronto final contra Usman Nurmagomedov – um atacante russo invicto que pode na verdade ser o segundo melhor peso leve do mundo, atrás de seu companheiro de equipe e amigo, Islam Makhachev.

Lee: Não vou tolerar esse desrespeito de Johnny Eblen.

Não faz muito tempo que o rei dos médios do Bellator foi considerado pelo nosso painel de classificação como próximo de um lugar na lista peso por peso, o que não é pouca coisa quando você está competindo fora do UFC. Um aceno nada lisonjeiro sobre Impa Kasanganay e agora todo mundo está abandonando o navio? Que vergonha.

Eblen certamente não é conhecido por ser um lutador cheio de ação, mas o homem sabe como vencer e provavelmente fará isso novamente em sua revanche contra Fabian Edwards. Ele finalizou Edwards na terceira rodada da última vez e se conseguir superar esse desempenho, isso poderá lembrar aos fãs por que seu nome é frequentemente mencionado entre os melhores dos melhores.

E talvez até engraxe as rodas para uma eventual mudança no UFC, o que realmente faria as pessoas falarem.

Meshew: Esta é uma pergunta capciosa? Obviamente é AJ McKee x Paul Hughes. Quem diz algo diferente é mentiroso.

McKee era um peso pena de elite, mas na verdade pode ser um dos melhores pesos leves do mundo. O garoto está todo acelerado, sem freios. Sinceramente, quero que ele já esteja no UFC para começar a se misturar com todos os grandes lutadores de lá.

Do outro lado das coisas, Paul Hughes é uma perspectiva de elite. Fiquei um pouco surpreso quando ele não assinou com o UFC, mas não o culpo por isso. Ele vai construir sua marca massivamente no PFL e depois virá para o UFC daqui a alguns anos, como fizeram Justin Gaethje ou Michael Chandler.

Essa luta é a melhor do fim de semana inteiro e eu não poderia estar mais animado com isso.