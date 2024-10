PFL: Preço do PPV da Batalha dos Gigantes revelado para o retorno de Francis Ngannou

O preço do próximo pay-per-view PFL: Battle of the Giants, no dia 19 de outubro, foi revelado com a luta principal contando com o retorno de Francis Ngannou, que enfrenta Renan Ferreira em sua primeira luta de MMA em mais de dois anos.

O custo do PPV é de US$ 49,99 nos Estados Unidos e Canadá e £ 19,99 no Reino Unido. O card é originário de Riad, na Arábia Saudita.

Dirigentes do PFL confirmaram os preços ao MMA Fighting na quarta-feira.

O card marca a estreia de Ngannou no PFL depois que ele assinou um contrato lucrativo com a promoção após sua saída do UFC. Ngannou deixou o UFC como campeão dos pesos pesados ​​​​após defender seu título contra Ciryl Gane, mas foi forçado a ficar de fora no ano seguinte enquanto se recuperava de uma cirurgia no joelho.

Assim que atingiu o free agency, Ngannou assinou com o PFL, mas acabou disputando duas lutas de boxe contra Tyson Fury e Anthony Joshua antes de marcar seu retorno ao MMA em outubro.

Enquanto isso, Ferreira entra na luta após demolir o campeão peso pesado do Bellator, Ryan Bader, em uma luta que praticamente garantiu que o vencedor daria as boas-vindas a Ngannou no PFL.

Outro confronto marcante no PFL PPV traz Cris Cyborg fazendo seu tão esperado retorno à ação ao enfrentar a bicampeã do PFL Larissa Pacheco no peso pena. Mais recentemente, Cyborg tem se concentrado no boxe, mas ela volta ao MMA com um duro desafio pela frente, já que Pacheco venceu suas últimas 10 lutas consecutivas, incluindo uma vitória sobre a atual estrela do UFC Kayla Harrison.

O campeão peso médio do Bellator, Johnny Eblen, também retorna ao card para defender o cinturão contra Fabian Edwards.

Aqui está o card completo e a ordem das lutas para o PFL Battle of the Giants PPV:

CARTÃO PRINCIPAL (16h ET no pay-per-view)

EVENTO PRINCIPAL: Francis Ngannou vs. Renan Ferreira

Cris Cyborg x Larissa Pacheco

Johnny Eblen x Fabian Edwards

Husein Kadimagomaev vs. Zafar Mohsen

AJ McKee x Paul Hughe

PRELIMS (13h30 horário do leste dos EUA)

Raufeon Stots vs. Marcos Breno

Makkasharip Zaynukov vs. Dedrek Sanders

Ibragim Ibragimov vs. Nacho Campos

Mostafa Nada vs. Ahmed Sami

Youssef Al Housani vs. Taha Bendaoud