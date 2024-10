PFL: Show pós-luta da Batalha dos Gigantes: Reação ao nocaute brutal de Francis Ngannou em retorno emocional

Francis Ngannou lembrou aos fãs de MMA o quão cruel ele pode ser na jaula ao atropelar Renan Ferreira, deixando-o inconsciente no primeiro round do evento pay-per-view PFL: Battle of the Giants na Arábia Saudita. Para onde vai Ngannou a partir daqui, e essa é uma pergunta justa a ser feita com tudo o que o ex-campeão do UFC passou?

Após o evento PFL de sábado, Mike Heck e E. Casey Leydon do MMA Fighting reagem ao incrível desempenho de Ngannou em sua primeira luta de MMA em quase três anos, a emoção que tomou conta dele e de sua equipe, seu plano de jogo e Ferreira desempenhando um papel fundamental. Além disso, eles discutem o fantástico co-evento principal entre Cris Cyborg e Larissa Pacheco, onde Cyborg vai de sua vitória, como seria uma luta hipotética entre Cyborg e Kayla Harrison, a grande vitória de Paul Hughes sobre AJ McKee, se Hughes enfrentasse Usman Nurmagomedov é o próximo e muito mais.

Veja o show pós-luta PFL: Battle of the Giants acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou onde quer que você obtenha seus pods.