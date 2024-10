PGJ Lean Araújo assegura apoio estrutural do MPAL para realização da próxima etapa da FPI do São Francisco

A próxima etapa da Fiscalização Preventiva Integrada do Rio São Francisco (FPI) foi pauta da reunião ocorrida, na manhã desta terça-feira (1), entre os Ministérios Públicos Estadual e Federal de Alagoas e a Polícia Militar. Durante o encontro, o procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, assegurou a colaboração do MPAL no tocante a quantidade de profissionais e de veículos necessários para a operacionalização das atividades.

Participaram da reunião os promotores de Justiça Alberto Fonseca e Lavínia Fragoso, o procurador da República Érico Gomes, e o subcomandante da Polícia Militar, coronel Neivaldo Amorim. “Havia necessidade de fazer um ajuste no tocante as equipes e ao quantitativo de carros a serem disponibilizados pelo Ministério Público, como forma de contribuição à FPI. Asseguramos que a instituição dará todo suporte necessário, tanto com relação ao número de pessoas quanto de veículos. A FPI é um programa importante e que tem total apoio da administração superior”, disse Lean Araújo.

Também discutimos com a Polícia Militar a necessidade de termos o Batalhão de Polícia Ambiental, mais uma vez, presente no trabalho de fiscalização, e o comando ratificou a parceria da corporação.

Os promotores de Justiça Alberto Fonseca e Lavínia Fragoso, que coordenam a Fiscalização Preventiva Integrada do Rio São Francisco, ressaltaram que esse apoio institucional fortalecerá a atuação do programa, que também é coordenado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Francisco e vai às ruas, duas vezes ao ano, com dezenas de órgãos e técnicos das esferas estadual e federal.