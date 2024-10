Phil Foden: estrela do Man City ainda se recuperando de ‘esgotamento’

O meio-campista do Manchester City, Phil Foden, admitiu que o sentimento de esgotamento no final da temporada passada contribuiu para o seu lento início de campanha.

O meio-campista marcou o gol na vitória do City por 5 a 0 sobre o Sparta Praga, na quarta-feira.

Foi apenas o seu quarto início de temporada e Foden disse que ainda está se recuperando depois da maratona da temporada passada, que começou no início de agosto e terminou com a final do Euro 2024 em meados de julho.

“No ano passado houve tantos jogos”, disse Foden.

“Coloquei tudo que pude. Voltei um pouco cansado, o que é normal. O Rodri voltou assim também, alguns jogadores.

“É normal quantos jogos jogamos – você tem que ficar esgotado em algum momento. Estou dando passos na direção certa e tentando voltar ao meu melhor.”

Foden disputou 69 partidas pelo clube e pela seleção na temporada passada. Ele foi eleito o melhor jogador da Premier League depois de marcar 19 gols para ajudar o City a conquistar o quarto título consecutivo, mas tem achado mais difícil encontrar oportunidades nesta temporada e só foi titular no campeonato uma vez – no 3-2 em casa. vencer o Fulham no início deste mês.

Foden marcou nos primeiros minutos da vitória do Man City por 5 a 0 sobre o Leipzig, na quarta-feira. Robbie Jay Barratt – AMA / Getty Images

“Tive um pouco de cansaço desde o ano passado, um pouco de doença”, acrescentou Foden.

“Algumas coisinhas também. Algumas coisas somadas. Mas se você falar com qualquer jogador, ele já passou por isso, pelos altos e baixos do futebol. Foi apenas um obstáculo no caminho, se você quiser, estou estou feliz por estar de volta e curtindo meu futebol.”

Enquanto isso, Matheus Nunes disse que finalmente está se estabelecendo no City, mais um ano após sua saída do Wolves.

O meio-campista passou a maior parte da temporada passada no banco após sua troca de £ 53 milhões (US$ 69 milhões). Mas depois de impressionar desde o início contra o Sparta e marcar um pênalti para fechar a vitória por 5 a 0, o jogador de 26 anos disse que se sente mais em casa no Etihad.

“Sinto que estou melhor nesta temporada”, disse Nunes.

“Estou mais calmo, não me pressiono tanto. Acho que isso está claro para todos desde o início da temporada. faça isso.”