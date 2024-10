Phil Lesh, cofundador e baixista do Grateful Dead, morto aos 84 anos

Phil Lesh cofundador e baixista do The Grateful Dead, morreu… sua conta oficial no Instagram anunciou sexta-feira.

De acordo com a atualização, Phil, que trabalhou em estreita colaboração com o falecido vocalista Jerry Garcia durante 3 décadas, faleceu “pacificamente” na manhã de sexta-feira rodeado pela sua família.

Phil estava envolvido com a banda desde o início, quando eles eram inicialmente conhecidos como The Warlocks. No entanto, ele foi o último membro a se juntar à banda… antes do nome do grupo ser mudado para seu apelido icônico, The Grateful Dead.