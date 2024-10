Playoffs da MLB 2024: ALCS, previsões de especialistas NLCS

Os playoffs da MLB de 2024 estão reduzidos a apenas quatro times depois que uma emocionante rodada da série de divisão viu o New York Mets eliminar o Philadelphia Phillies e o Los Angeles Dodgers derrotar seus rivais da divisão, o San Diego Padres, em uma emocionante vitória ou ir para casa Jogo 5.

Agora que os confrontos estão definidos – Mets-Dodgers e Cleveland Guardians-New York Yankees – é hora de (mais) previsões! Pedimos aos nossos especialistas da MLB que avaliassem quem avançará para a World Series, quais jogadores receberão honras de MVP na série do campeonato da liga e os temas sobre os quais todos falaremos na próxima semana. Também teremos nossos especialistas explicando por que suas previsões iniciais do Fall Classic ainda estão em jogo – ou deram muito errado.

Antevisões do LCS: Mets-Dodgers | Guardiões-Yankees | Suporte

Ir para: NLCS | ALCS | Previsões que acertamos | … e errado |

Série do Campeonato da Liga Nacional

Los Angeles Dodgers (7 votos)

Em quantos jogos: Sete jogos (2 votos), seis jogos (3), cinco jogos (2)

MVP se os Dodgers vencerem: Shohei Ohtani (5), Mookie Betts (1), Teoscar Hernandez (1)

Quem escolheu os Dodgers: Tristan Cockcroft, Bradford Doolittle, Alden Gonzalez, Eric Karabell, Tim Kurkjian, Buster Olney, David Schoenfield

Mets de Nova York (6 votos)

Em quantos jogos: Sete jogos (4 votos), seis jogos (2)

MVP se o Mets vencer: Francisco Lindor (2), Sean Manaea (1), Starling Marte (1), Brandon Nimmo (1), Mark Vientos (1)

Quem escolheu o Mets: Jorge Castillo, Paul Hembekides, Tim Keown, Kiley McDaniel, Jesse Rogers, Jeff Passan

A única coisa sobre a qual todos falaremos:

A jornada inacreditável do Mets para a World Series incluiu derrotar um rival da divisão (Braves) para garantir sua vaga nos playoffs, demitir o ex-empregador de David Stearns (Brewers) na NL Wild Card Series e eliminar outro rival da divisão e favorito da flâmula da NL ( Phillies) no NLDS. Eles acrescentarão a derrota da organização que Steve Cohen disse abertamente que esperava replicar desde a compra do Mets antes de tentar derrubar seu irmão mais velho no Bronx. – Castelo

Por mais que haja atenção inicial no confronto Ohtani x Lindor, no final das contas o foco vai acabar no técnico dos Dodgers, Dave Roberts. Se ele toma boas decisões ou não, é praticamente irrelevante. Ou os Dodgers falham novamente ou não. É claro que isso não é justo, e derrotar os Padres ajudou, mas Roberts ainda não está fora de perigo. — Doolittle

Escolhas do Editor 2 Relacionado

Walker Buehler está de volta. Foi difícil retornar de uma segunda cirurgia de Tommy John, mas Buehler realmente parecia muito bem no jogo 3 do NLDS. Ele experimentou uma segunda entrada terrível de seis corridas, na qual foi decepcionado principalmente por sua defesa, mas ainda assim conseguiu passar da quinta, liberando um jogo de bullpen na noite seguinte. Buehler adora esse palco. E ele se alinha para os jogos 2 e 6 no Dodger Stadium. Ele vai entregar. -González

Com o benefício de uma retrospectiva 20/20 e ouvindo as entrevistas pós-jogo dos Dodgers, como alguém poderia ter se perguntado se iria vencer? Os corajosos, corajosos e respeitosos Dodgers trabalham contra todas as desvantagens acumuladas diante deles e vencem em 5. -Olney

Com Freddie Freeman prejudicado – provavelmente pelo resto da pós-temporada – a responsabilidade sobre Ohtani de produzir no topo da escalação dos Dodgers é maior do que nunca. Depois de um forte jogo 1 da série de divisão, Ohtani teve dificuldades. Ele estará no meio de todas as conversas sobre os Dodgers, com a questão principal sendo: Ohtani conseguirá levar os Dodgers à World Series em sua primeira temporada com o time? – Passan

Que incrível o trio Manaea, Luis Severino e José Quintana continuam a lançar. Eles darão ataques aos Dodgers – e não entenderemos exatamente como eles estão fazendo isso. -Rogers

Ohtani. Estaremos falando sobre os cinco home runs de Ohtani na série – incluindo o sinal verde no jogo 7. -Schoenfield

Série do Campeonato da Liga Americana

Ianques de Nova York (11 votos)

Em quantos jogos: Sete jogos (4 votos), seis jogos (6), cinco jogos (1)

MVP se os Yankees vencerem: Aaron Judge (7), Juan Soto (3), Gerrit Cole (1)

Quem escolheu os Yankees: Jorge Castillo, Tristan Cockcroft, Bradford Doolittle, Alden Gonzalez, Paul Hembekides, Eric Karabell, Tim Keown, Tim Kurkjian, Kiley McDaniel, Jeff Passan

Guardiões de Cleveland (1 voto)

Em quantos jogos: Sete jogos (1)

MVP se os Guardiões vencerem: José Ramírez

Quem escolheu os Guardiões: David Schoenfield

A única coisa sobre a qual todos falaremos:

A primeira série Subway em quase um quarto de século chegará com uma subtrama interessante: o MVP do ALCS, Juan Soto, enfrentando o time que quase todos acreditam que será a competição dos Yankees por seus serviços neste inverno. – Castelo

Não importa o que aconteça, os holofotes estarão em Aaron Judge. Se ele for embora, será assim que ele superou as dificuldades da pós-temporada. Se não o fizer, será por causa da persistência dessas lutas. Eu gostaria que isso não tivesse que ser discutido toda vez que a câmera encontra o Juiz durante o jogo, mas só ele pode fazer isso parar. — Doolittle

Eliminatórias da MLB de 2024 Temos o seu balcão único para tudo que você precisa para acompanhar toda a ação neste mês de outubro.

Calendário, chave, classificação »

Aqui está uma coisa que nós não vai estar falando: a crise de Aaron Judge. Assim como ele superou um abril difícil para montar uma temporada regular de MVP, Judge emergirá de um ALDS lento – no qual acertou 2 de 13 com uma rebatida extra-base – para levar os Yankees à World Series . -González

Quanto Stephen Vogt pode ganhar com seu bullpen? A maior força dos Guardians nesta temporada tem sido a impermeabilidade das últimas entradas por conta de um tremendo grupo de substitutos, e Vogt apoiou-se fortemente neles. Cade Smith ficou em quinto lugar na AL em entradas lançadas entre os apaziguadores. Hunter Gaddis foi o sexto e Emmanuel Clase o oitavo. A capacidade de Vogt de usar seus braços substitutos continuará a ser uma questão sobre os Guardiões até o final da temporada. – Passan

Quanto dinheiro Juan Soto vai ganhar. Ele será fundamental contra os destros dos Guardiões em sua melhor série de playoffs até o momento. Isso inclui um monte de caminhadas, mas, ei, seguir em frente é seguir em frente. -Rogers

Como o alardeado bullpen de Cleveland fechou Aaron Judge e Juan Soto para levar os Guardians à World Series. -Schoenfield

Previsões da World Series sobre as quais estamos certos – até agora

David Schoenfield: Ei, eu tive os Dodgers-Guardians no início dos playoffs – quando todos os outros estavam aderindo ao movimento dos Padres. Considerando que os Dodgers avançaram sem que Ohtani fizesse muito, parece que é hora de ele ter uma série monstruosa para levar os Dodgers à World Series – como o bullpen fará para Cleveland.

Kiley McDaniel: Tive os Dodgers na World Series, mas o único problema é… eles perderam para os Orioles. Achei que a AL era totalmente aberta e inclinada para os jovens, uma escalação profunda e um ás, enquanto a NL basicamente jogaria giz. Sou melhor em prever perspectivas do que nos playoffs, especialmente quando as séries têm três e cinco jogadores até agora.

Previsões da World Series deram errado

Jorge Castilho: Astros sobre Phillies. Eu acreditava que a experiência dos Astros e a rotação inicial os levariam através da aberta Liga Americana. Acontece que nenhum dos dois importa muito em uma série de três jogos contra um time em alta. Quanto aos Phillies, quem poderia prever que seus morcegos iriam desaparecer? Escolher contra o Mets é uma tolice neste momento.

Tristão Cockcroft: Padres sobre Yankees. Quer tenha acontecido na divisão ou na série do campeonato – atenção, MLB, você realmente deveria restaurar a nova propagação para a chave dos playoffs – Padres-Dodgers foi um confronto que considerei um campeonato de primeira linha, e os Padres chegaram perto – – dentro de duas corridas no jogo decisivo. Esses Mets me impressionaram em outubro, e com certeza seria divertido prever outra Subway Series, mas muitas dessas histórias alegres de playoffs tendem a ficar sem combustível um pouco antes da linha de chegada.

Melhor dos playoffs da MLB de 2024 Passan: Perez ainda é o coração da corrida dos Royals »

Olney: Pads abraçando o espírito de Seidler »

Keown: Como a rivalidade do NL West explodiu »

Castillo: Juiz olha para a redenção de outubro »

Alden González: Tive os Astros e os Padres se enfrentando na World Series, e nenhum deles avançou para os respectivos campeonatos. Embora tenham falhado, os dois times enfatizaram um ponto importante sobre o beisebol de outubro: mesmo os melhores ataques podem esfriar se você tiver planos de jogo detalhados e lançar uma variedade de armas de alta alavancagem contra eles.

Eric Karabell: Obviamente, foi tolice prever uma revanche da World Series em 2022, então vamos para 1977, 1978 e 1981. Aproveitem, tradicionalistas!

Tim Keown: Acontece que os Padres ficaram algumas rodadas antes de vencer os Yankees na World Series, como eu previ, mas quem não ama uma Subway Series? Não parece provável que os Dodgers – apesar de seu domínio de bullpen no NLDS – consigam reunir arremessos suficientes para vencer uma série de sete jogos.

Jeff Passan: Phillies sobre Astros. Quanto menos se falar sobre minha previsão para a World Series, melhor. Vou deixar assim: não previ quatro apaziguadores com uma ERA coletiva de 2,20 durante a temporada regular – Carlos Estevez, Matt Strahm, Jeff Hoffman e Orion Kerkering – postando uma ERA de 12,10 na pós-temporada.

Jessé Rogers: Phillies sobre TK. Minha escolha para a World Series saiu rapidamente, o que significa que o time que a venceu deve ser levado a sério. E ajuda o fato de o Mets de US$ 300 milhões poder jogar a carta do azarão novamente, simplesmente porque está enfrentando os Dodgers. Também vou seguir essa tendência: o time que venceu Milwaukee nos playoffs sempre ganha a flâmula. Esse é o Mets.