Playoffs da MLB 2024: O que Mets e Dodgers precisam fazer para vencer o NLCS

O confronto da Série do Campeonato da Liga Nacional de 2024 está definido!

A partir de domingo, o New York Mets e o Los Angeles Dodgers se enfrentarão com uma viagem para a World Series em jogo.

Depois que o Mets marcou sua primeira viagem ao NLCS desde 2015, quando Francisco Lindor fez um grand slam no jogo 4 para nocautear o Philadelphia Phillies, os Dodgers eliminaram o San Diego Padres com uma vitória por 2 a 0 no jogo 5 do NLDS em Los Angeles.

O que aprendemos sobre cada uma dessas equipes até agora? O que cada lado precisa fazer para conseguir um ingresso para o Fall Classic? E quem poderiam ser os responsáveis ​​pela diferença no NLCS? Os especialistas da ESPN MLB Jorge Castillo, Alden Gonzalez e David Schoenfield explicam tudo.

Mets de Nova York

Qual é a coisa mais impressionante sobre o Mets nesta pós-temporada?

Castelo: A escalação do Mets é implacável. Eles podem não se igualar ao poder estelar dos Dodgers, mas sua escalação é tão profunda quanto qualquer outra no beisebol. Eles podem vencer você de 1 a 9. Eles conduzem rebatidas inteligentes. Eles têm um talento especial para grandes golpes na embreagem. E eles atacam bullpens. Basta olhar para o jogo 4 do NLDS quando, depois de deixarem as bases carregadas em cada uma das duas primeiras entradas contra o titular do Phillies, Ranger Suarez, Francisco Lindor abriu o Grand Slam verde para Carlos Estevez, o melhor apaziguador da Filadélfia, no sexto . Um dia é Lindor. O próximo é Mark Vientos ou Pete Alonso ou Brandon Nimmo ou Jose Iglesias. Ou outra pessoa. Não há lacunas na escalação, e essa pode ser uma receita vencedora da flâmula da NL.

Schoenfield: Na verdade, o Mets tem a maior profundidade de arremesso inicial de qualquer time restante nos playoffs, com seis opções razoáveis ​​se você incluir Kodai Senga (que começou o jogo 1 contra os Phillies, mas ainda não está esticado). Sean Manaea lançou uma joia no jogo 3 do NLDS contra os Phillies com sete entradas sem gols, e o Mets vence quando ele arremessa – eles estão 16-4 em suas últimas 20 partidas. Jose Quintana permitiu apenas uma sequência imerecida em 11 entradas em duas partidas de playoff, e Luis Severino, David Peterson e Tylor Megill completam as opções, embora Peterson também tenha provado ser uma valiosa opção de alívio. Com três dias de folga antes do Jogo 1, o Mets pode reiniciar, descansar o necessário e descobrir qual dos titulares sairá do cercado.

Por que funcionará (ou não) contra os Dodgers no NLCS?

Castelo: O bullpen dos Dodgers foi impressionante no NLDS, mas depender de jogos bullpen não será sustentável contra o Mets. As chances são de que Nova York destrua o corpo de socorro dos Dodgers se Los Angeles não conseguir mais entradas de seus titulares. Isso significa que Yoshinobu Yamamoto e Jack Flaherty, em particular, devem se aprofundar nos jogos. Caso contrário, o Mets acabará resolvendo o problema ao longo da série de sete jogos.

Schoenfield: A outra vantagem do Mets são três canhotos: Manaea, Quintana e Peterson. Shohei Ohtani é na verdade humano contra os esquerdistas – 0,867 OPS em comparação com 1,128 contra os destros. Max Muncy acertou 0,172 contra os canhotos. Freddie Freeman, se seu tornozelo lhe permite jogar, foi muito pior contra os canhotos (0,250 em média com menos força contra 0,300 contra os destros). Gavin Lux acertou 0,152 contra canhotos. É por isso que poderemos ver Peterson de volta à rotação depois de lançar alívio contra os Brewers e os Phillies. Quanto mais entradas de esquerda o Mets puder lançar contra os Dodgers, melhor.

Quem é o único jogador que deve entregar para o Mets ganhar a flâmula da NL?

Castelo: A maior fraqueza do Mets é o bullpen, o que torna o mais próximo Edwin Diaz um personagem central nesta série. Díaz é o melhor apaziguador que o Mets emprega. Ele possui uma bola rápida de três dígitos e um controle deslizante de eliminação. Mas este ano, depois de perder todo o ano de 2023 com uma ruptura do ligamento cruzado anterior, foi uma montanha-russa. Ele perdeu brevemente o emprego em junho. Ele foi suspenso por uso de material pegajoso em junho. Ele tem sido ruim e ótimo. Ele tem estado desigual recentemente em meio ao uso intenso, perdendo a liderança no Jogo 2 contra os Phillies e caminhando dois rebatedores para começar a nona entrada no Jogo 4 antes de voltar aos trilhos. O Mets precisa que Díaz domine sempre que estiver em campo. Isso significa ser eficiente e lançar golpes. Se ele for o clássico Díaz, o Mets tem uma arma para diminuir os jogos.

Schoenfield: Pete Alonso tem que continuar. Ele não teve sua melhor temporada, e as eliminações realmente se acumularam em agosto e setembro, quando ele torceu 74 vezes em 54 jogos. Depois que ele acertou apenas quatro home runs em campos opostos na temporada regular, no entanto, todos os três home runs nos playoffs foram para o campo certo, já que ele acertou 0,273/0,433/0,727 – e você tem que amar os sete. caminha contra oito eliminações administráveis ​​​​em sete jogos. Se ele permanecer nesse tipo de zona, isso dará ao Mets o bastão poderoso de que precisam no meio da escalação, atrás de Francisco Lindor, Mark Vientos e Brandon Nimmo.

Los Angeles Dodgers

Qual é a coisa mais impressionante sobre os Dodgers nesta pós-temporada?

González: Seu bullpen. Dadas as inúmeras lesões sofridas por seus arremessadores titulares, os Dodgers sabiam que contariam fortemente com seus substitutos em outubro. E até agora, eles responderam, principalmente eliminando os Padres para salvar sua temporada no jogo 4. Os Dodgers estão navegando nesta pós-temporada com o que equivale a uma rotação de três homens, e todos os três titulares – Yoshinobu Yamamoto , Jack Flaherty e Walker Buehler – tiveram sua cota de lutas. Mas os Dodgers também têm até sete substitutos de alta alavancagem para auxiliá-los.

Schoenfield: Os Dodgers mostrando… resiliência? Esse não tem sido exatamente o seu forte nas últimas pós-temporadas. Mesmo que os Dodgers tenham vencido o NL West, a maioria escolheu os Padres para vencer a série, especialmente depois que San Diego subiu dois jogos a um. Mas Dave Roberts e os apaziguadores executaram o jogo bullpen com perfeição no jogo 4 para chegar ao jogo 5. Eles não deixaram que as travessuras dos Padres os afetassem. Eles venceram apesar de Freddie Freeman manco. Eles mostraram que podem vencer jogos em que Ohtani não precisa ser o Superman. Talvez este seja o ano – numa pós-temporada em que poucos esperavam que os Dodgers vencessem.

Por que funcionará (ou não) contra o Mets no NLCS?

González: Veja como o Mets chegou aqui: com o Grand Slam de Francisco Lindor na sexta entrada contra Carlos Estevez, que se destacou principalmente como o mais próximo dos Phillies desde que chegou antes do prazo de negociação. O Mets parece ter algo especial acontecendo, e muito de sua magia se manifestou tarde. O Mets venceu seis dos nove jogos desde a partida dupla de 30 de setembro contra o Atlanta Braves, que serviu como final da temporada regular. Cinco dessas vitórias os fizeram recuperar de desvantagem, três delas após a sétima entrada.

Schoenfield: OK, resiliência é boa, mas em algum momento eles vão precisar de melhores resultados desde o lançamento inicial. Ganhar uma série de cinco jogos com dois dias de folga e depender extensivamente do bullpen é uma coisa, mas é muito mais difícil fazer isso em uma série de sete jogos (com os mesmos dois dias de folga). O Mets também mostrou sua própria resiliência, com reviravoltas dramáticas para derrotar o Braves e garantir uma vaga nos playoffs, derrotando os Brewers para avançar e, em seguida, eliminando os Phillies – e fazendo isso contra três dos mais fechados no jogo.

Quem é o único jogador que deve entregar para os Dodgers ganharem a flâmula da NL?

González: Vou citar um nome que você provavelmente não esperava: Enrique Hernandez. Os Dodgers o contrataram especificamente para esses momentos e ele mostrou o porquê com um grande home run na vitória do jogo 5 de sexta-feira. Eles acreditam que ele tem capacidade de estar à altura da ocasião em outubro e deve ter bastante tempo de jogo neste NLCS. Sua produção na parte inferior da ordem será crítica para dar oportunidades a Ohtani com corredores na base – uma situação em que Ohtani tem se destacado ultimamente.

Schoenfield: Mookie Betts. Nós o vimos sair de sua crise na pós-temporada com os home runs contra os Padres, e ele tem que continuar assim, especialmente considerando os titulares canhotos que o Mets será capaz de lançar (e especialmente se a disponibilidade e produção de Freeman estiver indo ser uma preocupação).