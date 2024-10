Playoffs da MLB: 3 razões pelas quais o Mets acredita que pode vencer os Dodgers

LOS ANGELES – O New York Mets perdeu por 3 a 2 para os Dodgers na National League Championship Series, enfrentando dois possíveis jogos de eliminação fora de casa, mas não parece intimidado.

Estive lá, fiz isso.

Lembra-se da vitória inesperada do Mets na estrada para garantir uma vaga nos playoffs na segunda-feira, antes do início da pós-temporada? Que tal a última vitória que conseguiram na rodada de wild card, quando Pete Alonso levou Milwaukee Brewers para mais perto de Devin Williams no nono lugar? A subsequente série de quatro jogos da divisão de Nova York, derrotada pelo Philadelphia Phillies, parece anticlimática em comparação.

E então veio o jogo 5 desta série na sexta-feira. O Mets derrotou o titular dos Dodgers, Jack Flaherty, por oito corridas em três entradas, mantendo vivas suas esperanças na World Series depois de perder os jogos 3 e 4 em casa nas duas noites anteriores.

Agora vem o teste mais difícil até agora. No Dodger Stadium, com sua multidão hostil de mais de 50 mil torcedores, o Mets precisa de duas vitórias contra o time com melhor aproveitamento no beisebol. Em outras palavras, o Mets tem os Dodgers exatamente onde eles querem.

“Não seria a nossa história se não fosse assim”, disse o veterano JD Martinez com um sorriso após a vitória do Mets por 12-6 no jogo 5. “É assim que fazemos as coisas”.

Nova York quer se tornar o nono time da pós-temporada a vencer os jogos 6 e 7 fora de casa – e a história recente está a seu lado: na temporada passada, o Arizona Diamondbacks, sexto colocado, foi para a World Series depois de vencer os Phillies duas vezes em Parque do Banco do Cidadão.

Isto pode ser feito. Isso vai acontecer é outra questão. Aqui estão três razões pelas quais os jogadores do Mets acreditam que podem – e irão – conseguir isso.

1. O lançamento inicial deles ‘nos carregou o ano todo’

O Mets terá Sean Manaea começando com descanso total no jogo 6, seguido por Luis Severino se chegar ao jogo 7. Ambos se destacaram nesta pós-temporada, principalmente Manaea. Enquanto isso, os Dodgers têm um jogo bullpen marcado para domingo, seguido por um diminuído Walker Buehler, que ainda não venceu nenhum jogo em outubro, em uma potencial final. Nova York também poderia usar José Quintana fora do cercado em qualquer um dos jogos.

“Você poderia argumentar que um dos grandes motivos de estarmos aqui é o nosso arremesso inicial e sua capacidade de ir fundo nos jogos”, disse o técnico do Mets, Carlos Mendoza, esta semana.

Mas Manaea, Severino e Quintana não pareceram bem em suas partidas contra os Dodgers nesta série. Combinados, eles lançaram um total de apenas 13 entradas nos Jogos 2, 3 e 4. Foi o primeiro sinal de cansaço deles neste mês.

“Também temos que entender onde estamos na temporada e onde eles estão fisicamente”, disse Mendoza. “Eles estão em um território onde ninguém esperava”.

Por outro lado, Flaherty pareceu ter atingido uma parede em sua última partida, e Buehler precisou de 90 arremessos para passar de quatro entradas no jogo 3. Ambas as equipes podem estar olhando para alguns arremessadores com gás.

Todas as coisas sendo iguais – incluindo cargas de trabalho – o Mets acha que seus arremessadores iniciais os colocam em uma boa posição.

“Você tem que ser capaz de estar à altura da situação e fazer tudo o que lhe for pedido”, disse o defensor externo Brandon Nimmo. “Esses caras fizeram isso. Todo mundo viu como eles lançaram. Há muita confiança aí.

“Isso nos carregou o ano todo.”

2. A formação deles ‘rompeu a barragem’

É difícil argumentar que qualquer ataque possa ir de igual para igual com os Dodgers, que marcaram 30 corridas nos primeiros quatro jogos desta série, ao mesmo tempo que adicionaram mais seis na derrota no Jogo 5. Mesmo sem um Freddie Freeman saudável, Los Angeles causou muitos danos. Mas o mesmo aconteceu com o Mets – especialmente recentemente.

O Mets vê o Jogo 4 como um ponto de viragem. Eles marcaram apenas duas vezes em uma derrota decisiva, mas tiveram 13 corredores chegando à base. Então, no jogo 5, eles lançaram um ataque de 14 rebatidas e marcaram 12 corridas.

“Somos capazes de montar jogos como este, especialmente quando de um a nove, estamos clicando, não estamos perseguindo”, disse Mendoza.

Isso pode ser mais do que linguagem de gerente. Por um lado, a parte inferior da ordem do Mets está começando a causar alguns danos. O apanhador Francisco Alvarez, que acertou nove buracos em cada jogo desta série, credita uma conversa que teve com Starling Marte como um aumento de confiança.

“Ele veio até mim e me disse: ‘Ei, seja feliz’”, lembrou Alvarez. “’Jogue seu jogo. Não tente fazer muito.’ Mas a verdade sobre Marte é que ele não fala muito, e sinto que ele falou comigo de coração, e agradeço por ele ter feito isso.”

Alvarez tem quatro anos nos últimos cinco na série, enquanto Marte também esquentou. Marte, que atingiu o sexto lugar no jogo 5, teve nove rebatidas nos últimos quatro jogos, depois de fazer 0 de 4 no jogo 1. Na sexta-feira, a escalação do Mets parecia tão longa quanto a dos Dodgers.

“Evitar que seus titulares se aprofundem nos jogos e cheguem ao bullpen, isso é enorme, especialmente nesta série tipo maratona”, disse Alonso. “E como ataque, isso não acontece se você não tiver rebatidas de qualidade. Nós as temos agora.”

Nimmo disse: “Rompemos a barragem”.

3. Eles têm ‘coisas do tipo livro de histórias’

O “Meme Team”, como alguns gostam de chamar o Mets, não se importa com a natureza brega de buscar inspiração no Grimace ou em uma abóbora da sorte. Funciona para eles. Algumas equipes demonstram uma atitude contida quando chegam ao trabalho, enquanto outras seguem o fluxo. Nova Iorque enquadra-se firmemente nesta última categoria.

“Somos um maldito zoológico aqui”, disse Martinez. “Seríamos o Mets se não fôssemos?”

Ninguém resume mais essa diversão – e crença – do que Alonso. O antigo Met pode estar em seus últimos dias com o time – ele é um agente livre após esta temporada – mas ele não vai deixar isso distraí-lo. Na verdade, isso o manteve com os pés no chão e motivado, buscando manter esta temporada dos sonhos pelo maior tempo possível.

“É para isso que todos vivemos e jogamos”, disse Alonso. “Isso é incrível. E acho que todos nós – estamos apenas aproveitando o momento e procurando capitalizar as oportunidades.

“É algo do tipo livro de histórias.”

Alonso chegou a Los Angeles com o Playoff Pumpkin do time intacto, sobre o qual o rebatedor parece mais interessado em falar do que sobre seus home runs revolucionários nesta pós-temporada. É gerenciado com cuidado especial.

“Serviço de luvas brancas”, disse Alonso à ESPN com um grande sorriso. “A abóbora é cuidada quase tão bem quanto a Copa Stanley.”

Alonso guarda a abóbora na bagagem, mas a transporta com cuidado do avião para o hotel, do hotel para o ônibus, do ônibus para a sede do clube.

“Na estrada, levei-o de volta para o hotel porque não quero que nenhum clube ou ninguém mexa com ele”, explicou Alonso. “É mantido seguro todos os dias.”

Abóboras, mascotes e sinais de “Meu Deus” não estarão na caixa do batedor quando o primeiro arremesso for lançado no Jogo 6. Mas para o Mets, essas coisas fazem parte de quem eles são. Jogar assim, com um espírito inabalável, mesmo com a temporada quase sempre em jogo, cria uma atmosfera vencedora. Antes de dois jogos de vitória ou de volta para casa, Nova York está apostando nisso.

“É algo que você aprende ficando aqui por um tempo”, disse Nimmo. “Você aprende a não entrar em pânico. Se algum time pode fazer isso, nós podemos. Jogamos com as costas contra a parede o ano todo. Estamos à altura da ocasião. Alguns podem dizer que estamos no nosso melhor neste momento .”