Playoffs da MLB: Aaron Judge dos Yankees busca redenção em outubro

NOVA IORQUE – Já se passaram 11 anos desde que o New York Yankees convocou Aaron Judge. Onze anos do imponente rebatedor absorvendo a inflexível doutrina do campeonato da franquia. Onze anos, desde o A-ball em Charleston até as luzes escaldantes no Bronx, lutando para atingir esse padrão. World Series ou fracasso. Todos os anos.

“Não há outra maneira de dizer isso”, disse Judge na manhã do final da temporada regular dos Yankees. “Desde que sou Yankee, quando fui convocado em 2013, tudo o que ficou gravado na minha cabeça ou o que nos ensinaram foi vencer em Nova York. Ser um vencedor. Mentalidade de campeonato. Sempre foi assim que fui criado , antes mesmo de eu chegar aqui já era: se você não vencer, qual é o sentido?”

Judge é jogador da liga principal em tempo integral há oito anos. Pela definição dos Yankees, os sete primeiros terminaram em fracasso – mas o oitavo pode ser sua melhor chance de evitá-lo. Os Yankees estão em uma posição privilegiada neste mês de outubro, em grande parte graças aos feitos sobrenaturais de Judge na temporada regular.

Depois de registrar o melhor recorde na Liga Americana e reivindicar a vantagem de jogar em casa até a World Series, os Yankees abriram sua pós-temporada com uma vitória por 6 a 5 sobre o Kansas City Royals no Jogo 1 da American League Division Series no sábado.

Judge, no entanto, fez 0 a 4 com três eliminações e uma caminhada para estender suas lutas pessoais em outubro. Desde 2020, o provável MVP do AL é 10 de 74 (0,135), com cinco home runs e 28 eliminações em 18 jogos da pós-temporada. Sua eliminação com corredores em primeiro e segundo lugar no sexto turno até induziu uma série de vaias da multidão do Yankee Stadium depois que ele os ouviu durante seu decepcionante desempenho na pós-temporada de 2022.

Os Yankees somam 10 vitórias após uma seca de 15 anos no campeonato. Mas para acumular essas vitórias – e preencher a maior lacuna que resta no legado de Judge – Judge precisará mudar sua sorte em outubro.

“Acho que não há dúvida de que ele é um dos maiores jogadores da franquia”, disse o técnico dos Yankees, Aaron Boone, antes do início da série. “Mas ele está jogando para isso [World Series title] …É por isso que ele faz isso. Não para acumular elogios pessoais. Então ele incorpora isso. Ele vive isso. E é para isso que estamos todos trabalhando, e tenho certeza de que, obviamente, vencer tudo certamente acrescentaria um nível ao seu legado”.

No beisebol, um jogador só pode levar seu time até certo ponto. Mas Judge atribui grande parte da recente seca de títulos dos Yankees a si mesmo.

“Gosto de assumir grande parte do peso quando não vencemos”, disse Judge. “Eu simplesmente sinto que essa é a posição em que estou. Tudo depende de mim.”

Judge carregou esse fardo em 2022, quando fez 1 de 16 no ALCS e os Yankees foram derrotados pelo Houston Astros. Ele terminou os playoffs com 5 de 36, induzindo vaias da mesma torcida que encantou durante sua temporada recorde de 62 home runs nos seis meses anteriores. Ele assumiu a responsabilidade novamente há um ano, quando, depois de perder quase dois meses devido a uma lesão no dedo do pé, os Yankees perderam a pós-temporada pela primeira vez desde que Judge chegou aos majors em uma participação especial de 27 jogos no final da temporada em 2016.

“Olha, acho que Judgey, em primeiro lugar, assim como todos nós, já passou por muito isso”, disse Boone. “Queremos ganhar um campeonato. É aí que está o foco. Sei que é aí que está o foco dele e sinto que ele está em uma posição muito boa agora. Não se trata de nada individual. Trata-se de sairmos e fazendo coisas para tentar ganhar jogos de beisebol e competir por um campeonato.”

“Há muitos assuntos inacabados, cara”, disse Judge. “Isso me deixa louco na entressafra. Durante a temporada tento não pensar nisso. Tento encarar isso dia após dia. Mas a cada ano que ficamos aquém, a entressafra realmente não é tão divertida.”

Judge, 32 anos, está a caminho de Cooperstown. Ele é seis vezes All-Star e capitão de uma das franquias esportivas mais famosas do mundo. Ele consolidou seu lugar no Monument Park – começando com os 52 home runs e o prêmio de Estreante do Ano da Liga Americana em 2017, até estabelecer um novo recorde de home runs na AL em 2022. Seu número 99 algum dia se juntará ao longo lista de números aposentados homenageados lá.

E este ano, ele estava melhor do que nunca. Ele foi o autor talvez da melhor temporada de um rebatedor destro na história da MLB, liderando os campeonatos em home runs (58), RBIs (144), porcentagem na base (0,458), porcentagem de rebatidas (0,701), caminhadas (133). ), caminhadas intencionais (20), fWAR (11,2) e bWAR (10,8) enquanto joga fora de posição no campo central. Ele terminou em terceiro em média de rebatidas (0,322), em quarto lugar em corridas marcadas (122) e em oitavo em rebatidas (180). Ele fez parceria com o novato Juan Soto para produzir a dobradinha mais prolífica do jogo desde Babe Ruth e Lou Gehrig. Ele é o grande favorito para ganhar seu segundo prêmio MVP.

Com base nas corridas ponderadas criadas mais (wRC+), uma métrica que tenta qualificar o valor ofensivo de um jogador enquanto controla os efeitos do parque e o ambiente de corrida, Judge registrou a sétima melhor temporada ofensiva na história da MLB. Os únicos jogadores com resultados melhores do que o 218 wRC+ de Judge foram canhotos: Barry Bonds (três vezes), Ruth (duas vezes) e Ted Williams (uma vez).

Diminua o zoom e a carreira de 173 wRC+ de Judge está empatada com Bonds em terceiro lugar na história da MLB, atrás de Ruth e Williams. Tem sido uma carreira que quase qualquer pessoa descreveria como gratificante.

E ainda assim, se você perguntar ao Juiz, ele hesita. “Jogamos para vencer, então…” disse Judge.

Mas você ainda não pode ter uma ótima carreira sem ganhar um campeonato?

“Sim, mas não é por isso que jogo”, disse Judge. “Eu não jogo, seja como for, Jogador do Mês ou MVP. Não é por isso que você joga. Você joga para ser o último time a conquistar o troféu, onde você olha para todos os seus companheiros e pensa apenas no trabalho duro que você coloca o ano todo e tem essa conexão.”

Judge vê essa conexão todo verão, pouco antes da reta final da maratona de 162 jogos, quando os Yankees realizam o Dia dos Veteranos. Este ano, as festividades celebraram o Yankees de 2009, o último time dos Yankees a vencer tudo. Entre os jogadores desse time presentes estavam os membros do Hall da Fama Derek Jeter e Mariano Rivera, além de Jorge Posada, Andy Pettitte, CC Sabathia, Hideki Matsui, Alex Rodriguez e Johnny Damon.

Jeter descreveu a temporada de Judge como “incrível” e ficou maravilhado com sua melhoria aparentemente impossível. Rodriguez o chamou de “unicórnio” que eventualmente se tornará campeão da World Series com sua determinação.

Mas ele precisa de um título para completar seu legado?

“Acho que ele deixará um legado, quer ganhe ou não, porque é um jogador especial”, disse Joe Girardi, técnico do time de 2009. “Mas acho que, pessoalmente, significaria muito para ele, o trabalho que ele faz e o trabalho que seus companheiros de equipe – porque não há nada como ser um campeão. por anos e você volta e sente que os viu no dia anterior.

“Então eu acho que nessa parte, você adoraria ver isso acontecer. Você adoraria ver isso acontecer com um jogador tão grande que tem tanto impacto no jogo, mas são necessários muitos mais jogadores. não posso fazer isso. Dois caras não podem fazer isso.

Soto ganhou um anel cinco dias depois de completar 21 anos. Ele foi uma força durante a improvável campanha do Washington Nationals na World Series em 2019, rebatendo cinco home runs com um OPS de 0,927 em 17 jogos da pós-temporada, cercado por um elenco repleto de estrelas. Ele viu de perto a sede de Judge por um campeonato desde que se apresentou para o treinamento de primavera em fevereiro.

“Ele sempre fala sobre [winning a championship]”, disse Soto. “Ele sempre, desde o primeiro dia que cheguei aqui, sempre falou sobre como quer ganhar um campeonato, como quer que ganhemos um campeonato, como quer ganhar um campeonato para os Yankees e faça parte da história.”

Os Yankees deste ano estão longe de ser perfeitos. Eles são suscetíveis ao desleixo. Eles têm buracos na defesa. Os números indicavam que eles eram o pior time de baserunning dos campeonatos durante a temporada regular.

Mas o caminho para a flâmula é favorável. Os Astros, o inimigo da pós-temporada dos Yankees na última década, foram mandados para casa, deixando três adversários do AL Central com baixa folha de pagamento entre eles e a World Series. Os Yankees, no papel, são os favoritos com um conjunto talentoso em torno de Judge, cujo crescimento como líder do clube ajudou a integrar as diversas personalidades na sala.

No mês passado, com os Yankees em ponto morto, incapazes de se separar dos medianos Baltimore Orioles no topo do AL East, Judge convocou uma reunião apenas para jogadores no Texas. Os Yankees foram 12-6 nas três semanas seguintes para construir uma vantagem de seis jogos na classificação.

“Tento não fazer muito isso”, disse Judge. “Quero dizer, as coisas não estão indo muito bem se você faz muito isso. Então, geralmente boas equipes não têm muitas reuniões como essa. Quando é necessário, você tem que fazer. Você tem que avançar e fazer algumas coisas assim.”

Agora é entrar em campo quando mais importa. Sete anos depois de perder um jogo da World Series na temporada de estreia de Judge, 11 anos depois de Judge se juntar à organização, os Yankees têm uma grande chance de vencer o número 28 da World Series. Será necessário que Judge seja Juiz para que isso aconteça.

“Usar listras aqui em Nova York é sobre a World Series, então fica mais simples para nós o que focar”, disse Judge. “Você pode ter um bom ano, mas não será realmente um bom ano, a menos que você ganhe tudo.”