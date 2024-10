Playoffs da MLB: ALCS, atualizações ao vivo de sexta-feira do NLCS, análise

Uma equipe tem uma vitória na World Series. Outra é uma vitória ao virar a série do campeonato da liga.

Na abertura, o Los Angeles Dodgers tem uma vantagem de 3-1 no NLCS e pode garantir sua passagem para o Fall Classic com uma vitória sobre o New York Mets. No jogo posterior, se o Cleveland Guardians conseguir acompanhar sua vitória clássica instantânea sobre o New York Yankees na noite passada com outra vitória esta noite, eles empatarão o ALCS em dois.

Aconteça o que acontecer, temos tudo sob controle, desde atualizações e análises ao vivo durante os jogos até conclusões após o lance final e o que vem por aí para cada equipe.

Os confrontos de hoje

* Todos os horários do leste

Los Angeles Dodgers no New York Mets, 17h08

Dodgers lideram a série 3-1

Confronto de arremessos: Jack Flaherty (13-7, 3,17 ERA) vs. David Peterson (10-3, 2,90 ERA)

Escalações iniciais:

Dodgers

Shohei Ohtani (E) DH

Mookie Betts (R) RF

Teoscar Hernández (R) LF

Freddie Freeman (E) 1B

Tommy Edman (S)SS

Enrique Hernández (R) 2B

Max Muncy (L) 3B

Will Smith (R)C

Andy Páginas (R) CF

Mets

Francisco Lindor (S)SS

Brandon Nimmo (L) LF

Marco Vientos (R) 3B

Pete Alonso (R) 1B

Jesse Winker (E) DH

Starling Marte (R) RF

Tyrone Taylor (R) CF

Jeff McNeil (E) 2B

Francisco Álvarez (R) C

New York Yankees x Cleveland Guardians, 20h08

Yankees lideram a série por 2 a 1

Confronto de arremessos: Luis Gil (15-7, 3,50 ERA) vs. Gavin Williams (3-10, 4,86 ​​ERA)

Escalações iniciais:

Ianques

A definir

Guardiões

A definir

Atualizações ao vivo