Playoffs da MLB: atualizações ao vivo de ALCS e NLCS, confrontos, análises

É mais uma noite de grande sucesso na série de campeonatos da liga MLB.

Primeiro, o New York Yankees está em Cleveland vencendo por 2 a 0 sobre o Cleveland Guardians no ALCS. Mais tarde, o Los Angeles Dodgers pretende assumir a liderança do NLCS por 3-1 sobre o New York Mets no Citi Field.

Com todos os quatro times finais do beisebol em ação, oferecemos atualizações e análises ao vivo de ambos os jogos, além de conclusões e o que vem por aí para os vencedores e perdedores após o arremesso final.

Atualizações ao vivo





Os confrontos de hoje

Todos os horários do Leste

Yankees lideram a série por 2 a 0

Confronto de arremessos: Clarke Schmidt (5-5, 2,85 ERA) vs. Matthew Boyd (2-2, 2,72 ERA)

Escalações

Ianques

2B Gleyber Torres (R)

RF Juan Soto (L)

CF Aaron Juiz (R)

DH Giancarlo Stanton (R)

3B Jazz Chisholm Jr (L)

1B Jon Berti (R)

SS Anthony Volpe (R)

LF Alex Verdugo (L)

José Trevino (R)

Guardiões

LF Steven Kwan (L)

DH Kyle Manzardo (L)

3B José Ramírez (S)

1B Josh Naylor (L)

CF Lane Thomas (R)

RF Daniel Schneemann (L)

2B Andrés Giménez (L)

C Austin Hedges (R)

2B Brayan Rocchio (S)

Dodgers lideram a série 2-1

Confronto de arremessos: Yoshinobu Yamamoto (7-2, 3,00 ERA) vs. José Quintana (10-10, 3,75 ERA)

Escalações

Dodgers

Shohei Ohtani (E) DH

Mookie Betts (R) RF

Teoscar Hernández (R) LF

Tommy Edman (S)SS

Enrique Hernández (R) 3B

Max Muncy (L) 1B

Will Smith (R)C

Andy Páginas (R) CF

Chris Taylor (R) 2B

Mets

Francisco Lindor (S)SS

Marco Vientos (R) 3B

Pete Alonso (R) 1B

Brandon Nimmo (L) LF

Starling Marte (R) RF

JD Martinez (R) DH

José Iglesias (R) 2B

Harrison Bader (R) CF

Francisco Álvarez (R) C