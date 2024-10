Playoffs da MLB: como Tarik Skubal está liderando a corrida dos Tigers em outubro

NO SEXTO entrada do jogo 2 da American League Division Series, o ás do Detroit Tigers, Tarik Skubal, lançou o maior arremesso de sua carreira. Foi uma bola rápida de 97 mph na zona, um arremesso que induziu o rebatedor do Cleveland Guardians, David Fry, a saltar para uma jogada dupla no final da entrada e preservar um empate sem gols.

Pouco depois veio o momento marcante de seu domínio na pós-temporada: enquanto ele saía do monte, a transmissão do jogo mostrou Skubal gritando algumas palavras bem escolhidas para a multidão do Progressive Field vaiando-o.

“Eu provavelmente não deveria dizer palavrões com algumas câmeras voltadas para mim e crianças assistindo”, disse Skubal após o início. “Mas foi apenas emoção, emoção crua.”

A demonstração de emoção circulou nas redes sociais, com a própria mãe de Skubal, Laura, repreendendo o filho em resposta a uma das postagens mais populares – uma ironia notada por Skubal na sexta-feira.

“É interessante que minha mãe tenha ido ao Twitter para dizer isso”, disse ele. “Você deveria ouvir minha mãe. Eu a vi ser expulsa de vários jogos de basquete no ensino médio.

“Acho que isso pode ser de família.”

Esse tipo de fogo competitivo é o motivo pelo qual não há nenhum arremessador no planeta a quem os Tigers prefeririam entregar sua temporada no Jogo 5, no sábado, em que o vencedor leva tudo, em Cleveland. O melhor arremessador da AL deste ano agora tem a tarefa de estender a improvável sequência de pós-temporada de Detroit.

“Nenhum momento é grande demais”, disse o jogador da primeira base do Tigers, Spencer Torkelson. “Há muita convicção por trás de cada arremesso. É muito divertido jogar atrás. Ele é especial e está apenas começando.”

OS TIGRES PODEM não teria tido o luxo de recorrer ao favorito Cy Young da Liga Americana em um jogo de eliminação se não fosse por um telefonema inesperado no dia do recrutamento em 2018.

Depois que Detroit escolheu Casey Mize como a escolha geral número 1, o executivo do Tigers, David Chadd, recebeu um telefonema de um amigo agente no meio do segundo turno.

“Seu melhor jogador nem está no seu tabuleiro”, disse a voz.

A ligação veio de Scott Boras, que teve uma ideia inicial do que Skubal poderia se tornar; o ex-cliente Bill Caudil recomendou dar uma olhada nele.

“Meu Deus – esse cara tem uma força nos braços que vocês não acreditariam”, disse Boras aos colegas depois de ver Skubal pela primeira vez.

Skubal não era um nome conhecido no mundo do escotismo; ele havia passado por uma cirurgia de Tommy John no ano anterior e estava jogando beisebol universitário na Universidade de Seattle. Seus números no primeiro ano foram mais bons do que excelentes, especialmente dada a competição intermediária que ele estava enfrentando: ele teve um ERA de 4,16, desistindo de 66 rebatidas em 80 entradas para acompanhar 106 eliminações.

“Ele estava saindo de uma lesão, então não acho que a indústria olhou muito para Tarik”, disse Chadd, que agora trabalha no Philadelphia Phillies. “Demos uma olhada mínima em Tarik.”

Chadd e o então diretor de olheiros do Tigers, Scott Pleis, tinham dúvidas, mas estavam convencidos o suficiente para fazer de Skubal uma escolha na nona rodada do draft. Eles pagaram a ele um bônus de assinatura de US$ 350 mil – mais que o dobro do valor da vaga – para impedi-lo de retornar à faculdade no último ano.

Essas dúvidas foram apagadas assim que os chefes de Detroit olharam para ele. Eles rapidamente perceberam que tinham algo especial.

“Acho que soubemos imediatamente o que tínhamos quando ele pisou no monte pela primeira vez”, disse Chadd. “Ficamos surpresos com a capacidade naquele momento.”

Skubal arremessou bem o suficiente durante sua estreia profissional naquele verão para ser promovido de novato, primeiro para Low-A Connecticut e depois para Single-A West Michigan. A partir de então, ele foi visto na organização no mesmo nível dos escolhidos do primeiro turno, Mize e Matt Manning. Dois anos depois, ele se juntou aos dois arremessadores mais aclamados na lista de 2020 de Kiley McDaniel dos 100 melhores jogadores do beisebol.

Mesmo assim, Skubal fez sua estreia na MLB em agosto de 2020 com pouco alarde. Ele foi 1-4 com um ERA de 5,63 em oito jogos na temporada encurtada pela pandemia, mas mostrou melhora no ano seguinte, fazendo 29 partidas com um ERA de 4,34 em 2021. Ele deu outro grande passo em 2022, postando um ERA de 3,51. Mas outra lesão no cotovelo o impediu de jogar em 21 partidas em sua campanha de 2022. Ele foi submetido a uma cirurgia no tendão flexor em agosto, optando por um segundo Tommy John, o que lhe permitiu retornar em julho de 2023. Ele tem sido um dos melhores arremessadores do esporte desde então.

“Ele merece todo o crédito por levar para a reabilitação a mentalidade de ‘Vou voltar melhor do que antes de me machucar’”, disse o presidente de operações de beisebol do Tigers, Scott Harris. “Ele fez algumas mudanças mecânicas e desenvolveu sua mudança durante a reabilitação. … Ele é um competidor intenso. E seu material joga na zona que o mantém eficiente no campo.”

Graças à inesperada corrida de Detroit em Outubro, o público nacional está agora a ver o que aqueles que assistiram – e enfrentaram – Skubal viram durante mais de um ano.

Skubal é apenas o quinto arremessador a iniciar uma carreira na pós-temporada com várias partidas sem gols em pelo menos seis entradas. Em sua primeira partida na pós-temporada, ele frustrou o Houston Astros no jogo 1 de sua série de wild card, exibindo coisas que agitaram o beisebol. Ele fez o mesmo no jogo 2 desta série, eliminando os Guardians em sete entradas.

Assistindo em casa, o rebatedor do Oakland Athletics, Brent Rooker, que fez 15 jogos contra Skubal, o segundo maior arremessador em sua carreira, recorreu às redes sociais para expressar sua admiração.

Tarik faz uma coisa em que ele arremessa para você em 94-95 e então consegue 2 rebatidas ou uma grande posição no jogo e de repente aumenta para 99-100. Muito divertido como rebatedor. -Brent Rooker (@Brent_Rooker12) 7 de outubro de 2024

“O que o torna elite é como ele mantém a velocidade do braço durante a troca”, disse Rooker à ESPN em uma conversa por telefone após o jogo 2. “Não há nada na entrega que diga que está chegando. lado do braço que joga bem com sua bola rápida. Combine isso com sua capacidade de arremesso, ele está no topo de seu jogo.

Essa capacidade de comandar seus arremessos só melhorou desde que ele voltou na temporada passada. Anteriormente, Skubal contava com sua bola rápida de quatro costuras de alta velocidade, mas este ano ele incorporou sua mudança e controle deslizante com mais frequência. E embora ele jogue o aquecedor com menos frequência, esses arremessos fora de velocidade estão chegando mais rápido. Na verdade, no Jogo 2 do ALDS, sua mudança foi em média de 87,8 mph, chegando a 90,4. A média da liga nas trocas é de 85 mph.

“É só com você”, disse Rooker. “Ele é fogoso, competitivo. É sempre uma batalha divertida.”

O conjunto de habilidades e o espírito competitivo fizeram com que Skubal liderasse os campeonatos em vitórias, ERA e eliminações – e se tornasse o grande favorito para receber seu primeiro prêmio Cy Young no próximo mês.

“Essa foi uma das razões pelas quais pedi a ele para assinar uma bola no final da temporada”, disse Rooker. “Gosto de fazer essas coisas com grandes jogadores.”

Ninguém tem melhor lugar para as exibições dominantes de Skubal do que seus companheiros de equipe do Tigers, que gostaram de assistir à ascensão de um colega jogador local à grandeza. Eles estão tão surpresos quanto qualquer um.

“Quero perguntar a ele: ‘Qual é a sensação de pisar no monte sabendo que você é o melhor arremessador do mundo?’”, disse recentemente o apaziguador Beau Brieske. “Eu gostaria de saber como é isso, para ser bem honesto.”

E no sábado, com a chance de levar Detroit a um confronto da American League Championship Series com o New York Yankees, Skubal caminhará até o monte Progressive Field na esperança de surpreendê-los novamente.

“Ele tem tudo”, disse o apanhador Austin Hedges. “Ele é uma unidade no monte. Ele tem uma decepção maluca. Ele lança 100. Ele tem duas bolas rápidas diferentes. Ele perdeu a velocidade. Ele é o competidor final.

“Ele é o sonho de todo time como craque. Esse cara é o melhor que existe em nossa liga.”