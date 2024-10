Playoffs da MLB de 2024: programação, chave da pós-temporada, classificação

Os playoffs de 2024 da MLB finalmente chegaram depois que a temporada terminou com uma partida dupla de beisebol com impacto nos playoffs na segunda-feira.

Pelo terceiro ano, a pós-temporada de 12 equipes começará com uma rodada curinga cheia de ação que começa terça-feira na ESPN, com oito equipes lutando por quatro vagas para avançar para a série da divisão de oito equipes.

O cenário dos playoffs da Liga Americana foi encerrado quando a temporada regular deveria terminar no domingo, com os Yankees e os Guardians ocupando os dois primeiros lugares. Mas o cenário dos playoffs da Liga Nacional – onde Phillies e Dodgers conquistaram os primeiros colocados – não foi definido até que Mets e Braves encerrassem seus dois jogos na segunda-feira. Nova York e Atlanta dividiram sua partida dupla para garantir uma vaga nos playoffs (eliminando oficialmente o Arizona), e enfrentarão seus respectivos oponentes curinga em uma rápida reviravolta antes de terça-feira. Que maneira de começar o beisebol pós-temporada!

Do primeiro lance dos jogos wild card ao último da World Series, oferecemos a você a chave da pós-temporada, horários, resultados e como assistir a todos os jogos em outubro.

O campo de playoff de 12 equipes está definido

Série Wild Card da Liga Americana

Assistir: Série Wild Card da MLB Oito times entrarão em campo, mas apenas quatro seguirão em frente. Assista a todos os confrontos da série curinga até quinta-feira na ESPN e ABC. Programação de terça-feira: DET @ HOU: 14h30 horário do leste dos EUA na ABC

KC@BAL: 16h00 horário do leste dos EUA na ESPN2

Nova Iorque @ Mil: 17h30 horário do leste dos EUA na ESPN

ATL@SD: 20h30 horário do leste dos EUA na ESPN

Série melhor de três

Todos os tempos Leste

Detroit Tigers x Houston Astros

Jogo 1: terça-feira, às 14h30 (ABC)

Jogo 2: quarta-feira, às 14h30 (ABC)

Jogo 3*: quinta-feira, às 14h30 (ABC)

*se necessário

Kansas City Royals x Baltimore Orioles

Jogo 1: terça-feira às 16h (ESPN2)

Jogo 2: quarta-feira às 16h30 (ESPN)

Jogo 3*: quinta-feira às 16h (ESPN)

*se necessário

Série Wild Card da Liga Nacional

Série melhor de três

New York Mets em Milwaukee Brewers

Jogo 1: terça-feira às 17h30 (ESPN)

Jogo 2: quarta-feira às 19h30 (ESPN)

Jogo 3*: quinta-feira às 19h (ESPN)

*se necessário

Atlanta Braves x San Diego Padres

Jogo 1: terça-feira às 20h30 (ESPN)

Jogo 2: quarta-feira, às 20h30 (ESPN2)

Jogo 3*: quinta-feira às 20h30 (ESPN2)

*se necessário

Série da Divisão da Liga Americana

Série melhor de cinco

Cleveland Guardians x vencedor do Tigers-Astros

Jogo 1: TBD no Guardians, sábado, 5 de outubro (TBS)

Jogo 2: TBD no Guardians, segunda-feira, 7 de outubro (TBS)

Jogo 3: Guardians no TBD, quarta-feira, 9 de outubro (TBS)

Jogo 4*: Guardians no TBD, quinta-feira, 10 de outubro (TBS)

Jogo 5*: TBD no Guardians, sábado, 12 de outubro (TBS)

*se necessário

New York Yankees x vencedor do Royals-Orioles

Jogo 1: TBD no Yankees, sábado, 5 de outubro (TBS)

Jogo 2: TBD no Yankees, segunda-feira, 7 de outubro (TBS)

Jogo 3: Yankees no TBD, quarta-feira, 9 de outubro (TBS)

Jogo 4*: Yankees no TBD, quinta-feira, 10 de outubro (TBS)

Jogo 5*: TBD no Yankees, sábado, 12 de outubro (TBS)

*se necessário

Série da Divisão da Liga Nacional

Série melhor de cinco

Philadelphia Phillies x vencedor do Mets-Brewers

Jogo 1: TBD em Phillies, sábado, 5 de outubro (FOX/FS1)

Jogo 2: TBD em Phillies, domingo, 6 de outubro (FOX/FS1)

Jogo 3: Phillies no TBD, terça-feira, 8 de outubro (FOX/FS1)

Jogo 4*: Phillies no TBD, quarta-feira, 9 de outubro (FOX/FS1)

Jogo 5*: TBD em Phillies, sexta-feira, 11 de outubro (FOX/FS1)

*se necessário

Los Angeles Dodgers x vencedor do Braves-Padres

Jogo 1: TBD em Dodgers, sábado, 5 de outubro (FOX/FS1)

Jogo 2: TBD em Dodgers, domingo, 6 de outubro (FOX/FS1)

Jogo 3: Dodgers no TBD, terça-feira, 8 de outubro (FOX/FS1)

Jogo 4*: Dodgers no TBD, quarta-feira, 9 de outubro (FOX/FS1)

Jogo 5*: TBD em Dodgers, sexta-feira, 11 de outubro (FOX/FS1)

*se necessário

Série do Campeonato da Liga Americana

Série melhor de sete

Jogo 1: segunda-feira, 14 de outubro (TBS)

Jogo 2: terça-feira, 15 de outubro (TBS)

Jogo 3: quinta-feira, 17 de outubro (TBS)

Jogo 4: sexta-feira, 18 de outubro (TBS)

Jogo 5*: sábado, 19 de outubro (TBS)

Jogo 6*: segunda-feira, 21 de outubro (TBS)

Jogo 7*: terça-feira, 22 de outubro (TBS)

*se necessário

Série do Campeonato da Liga Nacional

Série melhor de sete

Jogo 1: domingo, 13 de outubro (FOX/FS1)

Jogo 2: segunda-feira, 14 de outubro (FOX/FS1)

Jogo 3: quarta-feira, 16 de outubro (FOX/FS1)

Jogo 4: quinta-feira, 17 de outubro (FOX/FS1)

Jogo 5*: sexta-feira, 18 de outubro (FOX/FS1)

Jogo 6*: domingo, 20 de outubro (FOX/FS1)

Jogo 7*: segunda-feira, 21 de outubro (FOX/FS1)

*se necessário

Série Mundial

Série melhor de sete

Jogo 1: sexta-feira, 25 de outubro (FOX)

Jogo 2: sábado, 26 de outubro (FOX)

Jogo 3: segunda-feira, 28 de outubro (FOX)

Jogo 4: terça-feira, 29 de outubro (FOX)

Jogo 5*: quarta-feira, 30 de outubro (FOX)

Jogo 6*: sexta-feira, 1º de novembro (FOX)

Jogo 7*: sábado, 2 de novembro (FOX)

*se necessário

Observação: se ambas as séries do campeonato terminarem em 19 de outubro – o que significa que nenhuma das séries durará mais do que cinco jogos – a World Series começará na terça-feira, 22 de outubro.