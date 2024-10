Playoffs da MLB: O que Yankees, Guardians precisam fazer para vencer o ALCS

O Cleveland Guardians e o New York Yankees estão indo para a American League Championship Series de 2024!

Nova York deu um passo mais perto de sua primeira aparição na World Series desde 2009 ao nocautear o Kansas City Royals em quatro jogos e agora terá que superar outro time central da Liga Americana depois que Cleveland derrotou Detroit em um ALDS emocionante.

O que aprendemos sobre cada uma dessas equipes? O que cada lado precisa fazer para conseguir um ingresso para o Fall Classic? E quem poderiam ser os responsáveis ​​pela diferença do ALCS? Os especialistas da ESPN MLB Bradford Doolittle, Jeff Passan, Jesse Rogers e David Schoenfield explicam tudo.

Guardiões de Cleveland

O que mais te surpreendeu durante a pós-temporada dos Guardiões?

Rogério: Houve algumas coisas boas e outras ruins. O bom: Cade Smith se tornou o mais próximo do Cleveland no meio do jogo, que pode encerrar uma entrada suja e depois voltar para mais, já que altos e baixos entre os frames não são problema para ele. Ele fornece muito valor preenchendo essa lacuna até as últimas entradas. No ALDS, ele apareceu em todos os cinco jogos e desistiu de apenas uma corrida em uma rebatida em 6⅓ entradas. Por outro lado, o verdadeiro mais próximo dos Guardiões, Emmanuel Clase, parecia humano. O home run de Kerry Carpenter no Jogo 2 surpreendeu a todos, incluindo Clase. Desistir de outra corrida no Jogo 4 não ajudou a confiança do astro apaziguador. As lutas de Clase – mesmo que pareçam mais pontuais do que tendências – têm sido surpreendentes.

Doolittle: As virtudes evidentes de Cleveland ao entrar em outubro eram claras: Jose Ramirez no lado rebatedor e um bullpen profundo e inexpugnável no lado arremessador. Olhando para a série como um todo, o ataque foi realizado por nomes como Steven Kwan, David Fry e Brayan Rocchio. E com o bullpen, especialmente Clase, um pouco irregular, Tanner Bibee e Matthew Boyd foram cruciais para manter o Detroit no chão nas primeiras entradas. Bibee/Boyd… não é exatamente Feller/Lemon, ou mesmo Kluber/Carrasco, mas os Guardiões não estariam por perto se a rotação não tivesse se mantido tão bem.

Por que continuará (ou não) contra os Yankees no ALCS?

Rogério: Os Guardiões têm muitas opções fortes para destros que podem trazer para fora do bullpen em grandes situações. Você pode ver um cenário onde Smith enfrenta Aaron Judge cinco ou seis vezes na série, sem mencionar Hunter Gaddis e Clase enfrentando Judge. As divisões de Smith são ainda melhores contra os canhotos, então não é como se Juan Soto tivesse uma chance fácil contra ele. As opções de bullpen manterão Cleveland na mistura.

Doolittle: As primeiras entradas, as duas primeiras viagens pela escalação dos Yankees, serão repletas de ansiedade para os fãs dos Guardians. Com o LDS atrás de nós, a fórmula para Cleveland continua sendo a mesma ao entrar nos playoffs: chegar ao meio do turno com vantagem e deixar Clase, Gattis, Tim Herrin e o resto trabalharem. Eu simplesmente não vejo os Guardians mantendo o controle sobre a ordem dos Yankees, o que é um desafio totalmente diferente do que Cleveland viu contra Detroit. Então você se pergunta com que frequência Stephen Vogt conseguirá obter uma pista para sua caneta elétrica.

Quem é o jogador que decidirá o destino do ALCS dos Guardiões?

Rogério: Faça a sua escolha: Jose Ramirez ou Josh Naylor. Qual é a varanda curta no campo direito do Yankee Stadium que mais beneficia os Guardians? Supondo que os Yankees não deixem Ramirez vencê-los, esta pode ser uma série quando Naylor intensifica seu jogo na base. Em algum momento, os Yankees vão lutar, e Ramirez e Naylor terão que igualá-los.

Doolittle: Claro, Naylor foi uma máquina RBI durante a temporada e desfrutou de grandes momentos na pós-temporada (inclusive contra os Yankees) durante sua jovem carreira. Ainda assim, Ramirez é o rebatedor do Cleveland com maior probabilidade de atacar, especialmente nas primeiras entradas cruciais. Se os Guardians conseguirem aquelas corridas tão necessárias que significarão obter uma vantagem para seus substitutos, Ramirez terá que se preparar para fornecê-los e ele é capaz de fazer isso mesmo que Gerrit Cole e Carlos Rodon estejam no topo de seus jogos quando eles tomam a colina.

Ianques de Nova York

O que mais te surpreendeu durante a pós-temporada dos Yankees?

Passan: Luke Weaver, o melhor jogador que saiu nos playoffs? Isso é um pequeno exagero, mas considerando todo o dano causado contra os closes já em outubro, a defesa de Weaver de quatro eliminações no Jogo 1, a defesa de cinco eliminações no Jogo 3 e a defesa decisiva da série no Jogo 4 ilustraram que os Yankees pegaram um cara que era esperado que servisse como um grande apaziguador e o transformasse em um cara que fica atrás do bullpen. Desde que assumiu o comando no início de setembro, Weaver não permitiu uma corrida merecida em 12 partidas e rebateu 29 em 15⅓ entradas, permitindo apenas nove corredores de base. Para uma equipe que se perguntava quem iria fechar depois que Clay Holmes vacilou, Weaver forneceu a resposta – e com a vantagem adicional de poder fazer várias entradas, se necessário.

Schoenfield: Isso, sim, eles podem vencer sem que Aaron Judge seja The Bambino, The Mick e Mr. October reunidos em um só. O juiz acertou 2 de 13, não correu e marcou apenas duas vezes no ALDS. Claro, ajudou o fato de os Yankees não precisarem marcar muitas corridas porque jogaram contra um time do Royals que vinha rebatendo como uma escalação da era da bola parada desde meados de setembro. A próxima rodada pode não ser muito diferente: os Guardians não vão marcar muitas corridas, então os Yankees podem vencer esses jogos de baixa pontuação, desde que Weaver e o bullpen continuem a bater a porta. E talvez Judge relaxe sabendo que eles podem vencer sem que ele faça home runs. Embora isso ajudasse.

Por que continuará (ou não) contra os Guardiões no ALCS?

Passan: Isso continuará porque gerenciar um bullpen em uma série de sete jogos é muito mais difícil do que três ou cinco jogos, e a capacidade dos Yankees de desgastar os arremessadores pode ser o que finalmente chegará ao bullpen dos Guardians. Isso não continuará se os Yankees continuarem a ter um arremesso inicial mediano, o que tinham até a obra-prima do Jogo 4 de Gerrit Cole. A probabilidade de o seu bullpen continuar a sua sequência sem golos, ou mesmo algo próximo disso, é mínima, mesmo que a escalação dos Guardians não seja um rolo compressor. A capacidade de Cleveland de lançar uma escalação quase inteiramente canhota contra Gerrit Cole e Clarke Schmidt, com Tim Hill e Tim Mayza, as únicas opções canhotas fora do bullpen, é bastante vantajosa.

Schoenfield: Simplificando: o juiz é devido. Este é um cara que está saindo da melhor temporada ofensiva de todos os tempos por um batedor destro. Claro, existem maneiras de atacá-lo e as equipes fizeram isso com muito sucesso na recente série pós-temporada de Judge. Mas uma das razões pelas quais o juiz atingiu 0,322/0,458/0,701 é que ele é capaz de fazer os ajustes necessários. Isso ajudará a aliviar a pressão do juiz se Soto também conseguir seguir em frente. Soto empatou algumas caminhadas contra o Royals e colocar mais corredores na base forçará os arremessadores de Cleveland a atacarem Judge um pouco mais – especialmente se Giancarlo Stanton continuar a rebater bem (talvez seja hora de movê-lo para o local de limpeza). Caminhar é legal, mas Soto também precisa produzir um pouco de energia.

Quem é o jogador que decidirá o destino do ALCS dos Yankees?

Passan: Tem que ser Aaron Judge. Os Yankees conseguiram vencer sem que ele fizesse nada. Uma corrida. Nenhuma corrida impulsionada. Os números dos playoffs da carreira de Judge já são difíceis em comparação com seu sucesso na temporada regular, mas 2 de 13 com cinco eliminações é algo completamente diferente para o futuro MVP da Liga Americana. Na verdade, é o que há de mais assustador nos Yankees: se eles estão vencendo sem o Juiz, imagine como será quando ele começar a rebater.

Os Guardians, por sua vez, estão aqui porque o técnico Stephen Vogt administrou seu bullpen de maneira brilhante durante toda a temporada. Embora Judge não tenha uma divisão flagrante de pelotão – ele destruiu destros e canhotos durante a temporada regular – Vogt tem uma grande variedade de destros dominantes, de Cade Smith a Hunter Gaddis e Emmanuel Clase, em seu disposição. Como evidenciado por ele ter puxado Matthew Boyd depois de apenas duas entradas na série da divisão no sábado, ele se apoiará fortemente em seu corpo de apoio para que os rebatedores não recebam vários olhares contra os arremessadores. Portanto, o melhor rebatedor do beisebol desta temporada não apenas tentará encontrar seu swing, mas também o fará com um novo braço e coisas variadas em quase todas as aparições de pratos.

Schoenfield: Como já cobrimos Judge e Weaver, vamos com alguém do outro lado: Jose Ramirez. Os Guardiões não vão marcar muitas corridas, não importa o que aconteça – e embora tenham alguns contribuidores em potencial como Steven Kwan, Josh Naylor e David Fry, seu ataque gira em torno de Ramirez causando alguns danos. Apesar de todas as derrotas contra Judge na pós-temporada, Ramirez tem sido ainda menos produtivo em sua carreira nos playoffs, com apenas três home runs em 37 jogos. Se Ramirez acertar, os Guardiões terão uma chance. Ele acertou apenas 0,130 contra o Yankees na temporada regular (3 de 23), entretanto, o Yankees teve sucesso contra ele.