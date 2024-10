Playoffs da MLB: Por que esses Yankees finalmente venceram o ALCS

CLEVELAND – Aqui está o resumo de uma era de um determinado time de beisebol da grande liga.

É um período de 14 anos. A equipe teve uma porcentagem de vitórias de 0,566 durante esse período, a maior parte em sua liga e a segunda maior no geral. Nunca terminou abaixo de 0,500. Teve o segundo maior número de vitórias em casa e fora de casa. Nenhum time teve mais vitórias de retorno. Apenas uma equipe marcou mais corridas e apenas uma teve melhor diferencial de corridas. Ninguém acertou mais home runs e não foi particularmente acirrado.

Claro, isso é tudo da temporada regular – e os playoffs? As respostas não são tão brilhantes, mas ainda são impressionantes. Apenas três times disputaram mais jogos da pós-temporada. Apenas cinco venceram mais jogos da pós-temporada. Apenas duas equipes acertaram mais home runs.

Todos esses são fatos da seca do New York Yankees, o período de 2010 a 2023, que finalmente chegou ao fim na noite de sábado. A seca – um descritor que algumas franquias desoladas contestariam – terminou graças a um poderoso golpe de Juan Soto que pontuou um de seus golpes característicos no moedor de carne. Os Yankees estão de volta, de volta ao pedestal onde seus torcedores têm uma justificativa histórica para se sentirem pertencentes: No topo da Liga Americana.

“Tem sido uma conversa todos os anos”, disse o MVP do ALCS, Giancarlo Stanton. “Estamos aqui agora.”

O nível de sucesso descrito acima seria impressionante para praticamente todas as franquias, mesmo que nenhuma base de fãs ficasse completamente satisfeita sem a recompensa de flâmulas e títulos da World Series. Mas para os habitantes do Bronx, as bandeiras são a única moeda que pode ser trocada por respeito ou validação. Esses são os padrões de uma franquia e torcida que já comemorou 41 flâmulas e está a quatro vitórias de um 28º campeonato.

A vitória de sábado sobre o Cleveland encerrou uma seqüência de cinco derrotas no ALCS durante a seca, as duas últimas ocorreram durante o mandato de sete anos do atual técnico Aaron Boone. Os outros três foram comandados por Joe Girardi, que é o único outro capitão que Nova York teve durante a seca.

Enquanto isso, o cara que dirige a diretoria, Brian Cashman, existe há tanto tempo que pode ter sido o cara que negociou por Babe Ruth, embora precisássemos verificar o registro histórico para ver se esse é o caso.

“Estou orgulhoso desses caras”, disse Cashman em meio à confusão da entrega do troféu pós-jogo. “E estamos orgulhosos de termos conquistado o direito de ir para a World Series.”

Atrás de Boone, e de Girardi antes dele, e do ainda presente Cashman, para não mencionar a propriedade da mesma família que remonta a 1973, os Yankees, mesmo durante uma de suas idades obscuras, têm sido notavelmente estáveis. Não é como se houvesse uma grande limpeza doméstica em algum lugar ao longo da linha.

O que, então, há de diferente neste grupo, os 2024 Bronx Bombers, que depois de tantas decepções recentes em outubro lhes permitiu finalmente avançar no sábado?

A pilha Soto-Judge

Durante a temporada regular, Aaron Judge teve um dos melhores desempenhos ofensivos da história do beisebol, mas, por incrível que seja, ele já fez isso antes. Ele também lutou durante todo o mês de outubro com muitas teorias dolorosas e generalizadas. No entanto, você pode argumentar que, mesmo em queda, Judge permaneceu uma presença assustadora na escalação de Nova York, e ele foi capaz de fazer isso porque Soto rebateu na sua frente.

A maneira mais tangível de ilustrar isso é simplesmente apontar que Judge acertou 353 vezes com pelo menos um corredor na base nesta temporada, o segundo maior número no beisebol, atrás de Matt Olson, de Atlanta. Judge fez 144 corridas nesta temporada, o recorde de sua carreira – um produto de seu nível de jogo, sim, mas também porque ele estava sempre rebatendo com alguém na base. Freqüentemente era Soto, que mastigava o arremessador adversário da mesma forma que fez com Hunter Gaddis, do Cleveland, no sábado.

“Estou apenas dizendo a mim mesmo: ‘Estou em todos os arremessos, estou em todos os arremessos'”, disse Soto sobre sua explosão de vitória na flâmula. “Então esteja pronto. Esteja pronto. Ele vai cometer o erro. Ele cometeu. E eu entendi.”

Soto recebeu os despojos no sábado, mas muitas vezes ele está apenas dando um passeio – 129 deles durante a temporada – para preparar a mesa para Judge e aqueles que estão atrás dele. Judge teve astronômicos 1.237 OPS nesta temporada ao acertar com pelo menos um corredor.

A pilha Soto-Judge, em algumas medidas a dupla mais produtiva em uma única temporada desde os dias de Ruth e Lou Gehrig, é uma perspectiva cansativa para cada equipe de arremessadores navegar quatro ou cinco vezes por jogo, mesmo que uma delas (Juiz neste caso) não está acertando muito bem.

“Ele desgasta os arremessadores”, disse Stanton sobre Soto. “Não importa se ele sair. O estresse de tirá-lo, então você tem que lidar com o Juiz… então você tem que lidar com todos que estão por trás deles.”

A métrica de corridas criadas tinha Judge em 183, Soto em 147. Os Yankees não tiveram dois rebatedores entre os 140 primeiros na mesma temporada desde Jeter e Williams em 1999. Essa é a maior diferença entre os times dos Yankees nas últimas 14 temporadas. e este. Em outros anos recentes, eles tiveram um mega rebatedor – mas não dois.

Stanton, por exemplo, sabia qual seria o efeito assim que soubesse que Soto seria seu novo companheiro de equipe.

“Achei que ele faria algo como fez esta noite”, disse Stanton. “E no puro estilo Juan Soto.”

A ferida Stanton-Torres

Stanton teve seus altos e baixos desde que chegou ao Yankees, mas muitas vezes esteve em sua melhor forma em outubro – e tdele Outubro pode ser o melhor até agora. Seus quatro home runs contra o Cleveland lhe renderam o prêmio de MVP. Ele tem cinco no total nos playoffs de 2024, um a menos que o recorde dos Yankees. E apenas três Yankees acertaram mais home runs nos playoffs da franquia – Bernie Williams, Derek Jeter e, gulp, Mickey Mantle.

“A natureza física do que ele faz é diferente de quase todo mundo no mundo”, disse Boone no domingo, antes de Stanton sair e marcar mais uma vez. “Ele é incrivelmente disciplinado – sua abordagem, seu processo, como ele estuda os caras.”

Stanton nem sempre acerta a limpeza, já que Boone gosta de acertar um taco canhoto entre Judge e Stanton na maioria das vezes. Mas isso também está vinculado à pilha do Soto-Judge, porque quando Stanton está rebatendo e rebatendo para limpar como fez no sábado, esses arremessadores desgastados precisam sentir a vida sendo sugada deles.

Isso também coloca um ônus extra na saída do batedor que antecede tudo isso, Gleyber Torres. Isso não aconteceu de forma consistente em outubro. Na verdade, Torres alcançou a base em sua primeira rebatida oito vezes durante esta pós-temporada, um recorde dos Yankees. De repente, há um corredor na base, e aí vem Soto, sorridente e acenando com a cabeça, caminhando em direção ao prato.

“Muitas vezes, para os arremessadores iniciantes, talvez seja preciso uma ou duas rebatidas para se adaptarem”, disse o técnico do Cleveland, Stephen Vogt. “E esses são dois caras contra os quais você não pode se contentar.”

Os Yankees não iluminaram o placar ao passar pela chave da AL, mas ninguém o fez. As corridas eram muito difíceis de conseguir em geral. Nova York teve média de 4,78 corridas por jogo para liderar os seis participantes da pós-temporada da AL, um grupo que de outra forma teve média de apenas 2,93. Através desse prisma, o ataque dos Yankees era dominante – mesmo sem que Judge apresentasse grandes números.

A pergunta assustadora para quem vier em seguida pelos Yankees – seja o New York Mets ou o Los Angeles Dodgers: o que acontecerá se Judge começar a rebater também?

Os Astros estão fora

Não vamos expandir isso porque não há muito a dizer além de apontar isso. Mas as últimas três derrotas do ALCS dos Yankees – 2017, 2019, 2022 – vieram todas nas mãos do Houston Astros, que foi eliminado na rodada de wild card nesta temporada pelo Detroit. De qualquer forma, Nova York pode ter derrotado Houston desta vez, e é justo imaginar se o navio navegou na dinastia Astros. Mas o facto permanece: o maior obstáculo à World Series para os Yankees nos últimos anos não foi nesta altura atrapalhar.

Paciência

A tensão é mais intensa em outubro. Os momentos são mais intensos, as multidões maiores e menores, as consequências de cada vitória ou derrota exageradas. Você pode pensar que, do ponto de vista do rebatedor, isso pode levar a um pouco de agressão excessiva. Não esses Yankees.

Nova York empatou apenas uma caminhada durante sua vitória em Cleveland, mas caminhou em 13,9% de suas aparições em outubro. Isso é mais do que qualquer outro time de playoffs nesta temporada e mais do que todos os 512 times de playoffs da história do beisebol, exceto cinco.

A disciplina de plate tem sido uma marca registrada dos times construídos por Cashman, e os Yankees também lideraram os majors em caminhadas durante a temporada. Em outubro, eles levaram isso para outro nível.

“Eles são uma escalação muito difícil de navegar por causa disso”, disse Vogt. “Você tem que entrar na zona e tirá-los da zona, e eles são todos rebatedores muito bons.”

Uma infusão de juventude

Os Yankees, em sua fase mais decadente, apresentaram muitos jogadores de alto valor no lado errado dos 30, com grandes nomes e capacidade atlética cada vez menor. Este tem sido o caso há décadas. Mas o grupo de posição dos Yankees tem ficado mais jovem nos últimos anos, de uma idade ponderada pelo tempo de jogo de 30,3 em 2022, de acordo com baseball-reference.com, para 28,5 na temporada passada e 28,0 nesta temporada.

A necessidade fez parte disso devido a lesões em estrelas mais antigas, como Anthony Rizzo e DJ LeMahieu. Mas Nova York obteve contribuições significativas de jovens jogadores, tanto no lado de rebater quanto no de arremesso. O jogo 4 contou com uma bateria totalmente novata – o destro Luis Gil e o apanhador Austin Wells, ambos principais candidatos ao AL Rookie of the Year.

O shortstop Anthony Volpe acaba de completar sua segunda temporada e foi indicado para o que seria sua segunda Luva de Ouro consecutiva. Ele também melhorou sua consistência na base, embora tenha muito trabalho a fazer nesse sentido. Ele tem um OBP de 0,459 durante a pós-temporada.

Os Yankees ainda são um time estrelado, mas têm melhor equilíbrio no clube. Voltando à história da franquia de maior sucesso do beisebol, geralmente é esse o caso quando eles ganham muito.

“Tivemos ótimos grupos, grande camaradagem, ótimos clubes”, disse Boone. “Este grupo é o mais unido que já vi e eles confiam um no outro. Eles se apoiam. Eles se amam. Eles jogam um pelo outro. Essas são coisas especiais para se ter em um esporte coletivo.”

Esta equipe ganhou muito até agora, mas o objetivo final ainda não foi alcançado. E esse objectivo – no Bronx – é realmente o que importa, aquele que irá realmente extinguir esta seca.

“Chegar lá não significa muito”, disse Stanton. “Precisamos vencer.”