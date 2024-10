Playoffs da MLB: visualização e análise do jogo 5 do ALCS

Depois de dois confrontos emocionantes em Cleveland, o New York Yankees está a uma vitória de sua primeira World Series desde 2009. O Yankees fez dois jogos bastante rotineiros no Bronx para iniciar esta série, mas o Cleveland Guardians rugiu de volta no Progressive Field: depois de um Com uma vitória surpreendente na quinta-feira, os Guardians se recuperaram de um déficit inicial para empatar com os Yankees na sexta-feira, mas não conseguiram se segurar no nono.

Os Yankees conseguirão selar seu lugar? Os Guardiões levarão esta série de volta ao Bronx? Fornecemos previsões antes do jogo, atualizações e análises ao vivo, seguidas de nossas conclusões após o lance final.

New York Yankees contra Cleveland Guardians, 20h08 horário do leste dos EUA

Confronto de arremessos: Tanner Bibee (0-1, 3,60 ERA) vs. Carlos Rodon (1-1, 4,66)

O que os Yankees precisam fazer para garantir sua vaga na World Series?

jorge Castelo: Uma largada sólida de Rodon, para começar. Rodon foi excelente no Jogo 1, mantendo os Guardians em uma corrida em seis entradas. Ele coletou nove eliminações e gerou 25 baforadas. Mais importante ainda, ele controlou suas emoções. Ele reconheceu que isso foi um problema em sua partida no ALDS contra o Kansas City Royals. Ele disse que aprendeu com essa experiência e que precisará levar essa lição para a estrada pela primeira vez nesta pós-temporada.

Bradford Doolittle: Os Yankees são um time mais talentoso, então, embora não haja nada que precise acontecer, sua fórmula ideal permanece a mesma: conseguir uma vantagem inicial para colocar os Guardiões em um modo reativo, em vez de cair na teia de seus bullpen quando tem uma vantagem para proteger. Bibee não se saiu bem em seu jogo 2 e está trabalhando em três dias de descanso pela primeira vez desde seus tempos de faculdade. Nova York pode tirar completamente o ar do balão dos Guardiões com algumas corridas iniciais.

Buster Olney: Continue a balançar grande com uma escalação baseada no poder. Recentemente, Giancarlo Stanton tem praticado rebatidas precoces em campo, fora de uma máquina de arremesso, para ver a bola, para ver o giro – os controles deslizantes de distância – e nesta rodada, Aaron Judge juntou-se a ele em campo. Do jeito que Stanton e Judge estão indo, talvez todos os Yankees comecem a fazer isso.

O que os Guardiões precisam fazer para permanecer vivos?

Castelo: Que tal construir uma vantagem confortável contra Rodon e ficar longe do bullpen do lado A? Outro jogo disputado significaria mais estresse para seus melhores substitutos. Já vimos Emmanuel Clase e Cade Smith vacilarem. Rodon foi dominante no Jogo 1, mas os Guardians foram um dos melhores times de beisebol contra arremessadores canhotos durante a temporada regular. Eles venceram Tarik Skubal, melhor titular das majors e canhoto, no jogo 5 do ALDS. Eles são capazes de apresentar um ou dois números tortos antecipadamente.

Doolittle: Para Cleveland, é o inverso do plano dos Yankees – e isso significa que Bibee tem que acertar. Ele parecia irritado com sua curta saída na primeira vez, embora seus números não justificassem uma rédea mais longa. Um peso no ombro nem sempre é a pior coisa em uma situação competitiva, então se ele conseguir juntar alguns zeros e os Guardiões conseguirem fazer uma corrida, então eles poderão chegar ao seu bullpen. Conseguir essa corrida será a parte mais difícil se Jose Ramirez e/ou Josh Naylor não conseguirem finalmente organizar um grande jogo.

Olney: Seus substitutos precisam voltar a ser dominantes, porque essa foi a espinha dorsal dos Guardiões durante toda a temporada. Durante a temporada regular, Emmanuel Clase e Cade Smith enfrentaram 559 rebatedores e desistiram de um total de três home runs – e nos jogos 3 e 4, Clase e Smith desistiram de três home runs para Giancarlo Stanton (2) e Aaron Judge (1). Dada a falta de profundidade na rotação de Cleveland, os Guardians não podem vencer sem a excelência do seu bullpen.

Qual foi o desempenho mais impressionante para você até agora?

Castelo: Já que Brad e Buster estão prestes a elogiar Stanton, irei com Gleyber Torres. O rebatedor líder dos Yankees alcançou a base no primeiro inning em todos os quatro jogos e em sete dos oito jogos da pós-temporada do time. Ele marcou no jogo 1, dobrou no jogo 2, caminhou no jogo 3 e marcou no jogo 4. Juan Soto seguiu esse single no jogo 4 com um home run de duas corridas para dar a Nova York uma vantagem rápida. Caso contrário, os Yankees desperdiçaram, em sua maior parte, oportunidades de gol iniciais. Mas Torres manteve a pressão.

Doolittle: Giancarlo Stanton, sem dúvida. Cade Smith não desiste de home runs. Esta versão de Stanton o levou profundamente. Emmanual Clase não abre mão dos home runs. Esta versão de Stanton o levou profundamente. Ele preencheu a lacuna aberta pelo déficit de produção de Judge.

Olney: Stanton teve tantos altos e baixos em seu tempo com os Yankees, tantas lesões, tantas ondas de telefonistas implorando para que a organização cancelasse seu contrato e seguisse em frente. Mas na pós-temporada, suas atuações têm sido quase uniformemente excelentes e, nesta série, ele está causando danos contra grandes arremessadores. Com seu home run no jogo 4, ele empatou com Babe Ruth e Aaron Judge em home runs na pós-temporada da carreira; sua porcentagem de rebatidas nos playoffs é superior a 0,650. Notável.

Quem ganha amanhã – e quem ganha a série?

Castelo: Escolhi os Yankees em seis jogos, então vou continuar com isso. Os Guardians obtiveram algum sucesso contra Carlos Rodon em sua segunda tentativa de se segurar para embarcar em um vôo para Nova York para o jogo 6 na segunda-feira.

Doolittle: Cleveland vence um jogo 5 com pontuação baixa, mandando a série de volta ao Yankee Stadium. Mas ainda acho que Nova York vencerá a série. Os Guardiões têm sido resilientes em outubro, quando esse descritor se tornou uma palavra da moda. Isso lhes renderá mais um jogo.

Olney: Pense em Tanner Bibee como o Guardian usando uma lanterna de cabeça, porque ele é o único jogador deste time em posição de livrá-los dessa confusão de 3-1. Ele precisa arremessar bem e dar a eles pelo menos cinco ou seis entradas – e ele mostrou na temporada regular que é capaz de fazer isso. Mas Soto, Judge e Stanton estão totalmente ativados agora, e ficarei surpreso se os Guardiões estenderem esta série para seis jogos.

