Playoffs WNBA 2024: Connecticut Sun Marina Mabrey não está aqui para o concurso de popularidade de ninguém

MINNEAPOLIS – A estrela do Minnesota Lynx, Napheesa Collier, caiu no chão em busca de uma bola perdida, mas Marina Mabrey, do Connecticut Sun, estendeu a mão e tentou pegá-la.

Collier, o Jogador Defensivo do Ano da WNBA, disse a Mabrey que ela não gostou de suas ações. Mabrey, como é conhecida por fazer, respondeu com uma série de palavrões.

Minutos antes, Mabrey foi jogada na quadra pela atacante do Lynx, Bridget Carleton, e parecia tentar derrubar seu oponente após aquela falta. Ela foi arrasada por Kayla McBride, do Minnesota, que cometeu uma falta técnica enquanto trocavam palavras. Mabrey também apontou para o Lince com dois dedos quando seu chute acertou a rede após outra falta.

E isso foi apenas na primeira metade da derrota do Sun no jogo 2 para o Lynx nas semifinais da WNBA, terça-feira.

“Quero dizer, sou de Jersey”, disse Mabrey à ESPN. “Algumas pessoas nunca estiveram em Jersey, mas quando você vai, antes de tudo, tudo acontece lá fora. [on the court]. Então esse é apenas outro nível. Só brincando lá fora, as pessoas estavam sempre falando merda. Então, ainda poder brincar e conversar – e como sempre dizemos: ‘Não leve uma surra’”.

Desde que ela chegou em julho, após solicitar uma troca do Chicago Sky, a ousadia de Mabrey se alinhou com a resistência que fez do Sun o melhor time defensivo da liga.

Com o Sun, a tenacidade de Mabrey não é ressentida, é respeitada – junto com seu jogo. Ela teve média de 19,7 PPG e acertou 39% de suas tentativas de 3 pontos nos playoffs para um time que empatou em 1 a 1 com o Lynx enquanto a série vai para Connecticut para o jogo 3 na sexta-feira (19h30 horário do leste, ESPN2) .

Sua profunda cesta de 3 pontos perto do logotipo do meio da quadra do Lynx no Jogo 1 no domingo pontuou a vitória do Sun por 73-70. Na terça-feira, ela foi a primeira jogadora a chegar aos dois dígitos para um time que errou os primeiros sete arremessos.

“Ela é um cachorro”, disse a treinadora do Sun, Stephanie White. “Ela quer vencer. Ela tem uma resistência e se encaixa na mentalidade do Connecticut Sun. Não há dúvida sobre isso. Ela também é destemida e precisamos disso. Você adora isso do ponto de vista competitivo. E do ponto de vista de arremesso e do ponto de vista de arremessos, precisávamos de mais ataque. Ela é uma jogadora que entra e não tem medo de dar os chutes fortes, os chutes fortes.

jogar 0:27 Kayla McBride leva uma bronca por provocação após balde de fast-break Kayla McBride entra na cesta do contra-ataque e recebe uma tecnologia por insultar Marina Mabrey.

A assertividade de Mabrey moldou a narrativa ao seu redor, mas a sua adaptabilidade definiu a sua carreira. Quando o armador titular Ty Harris machucou o tornozelo pouco antes dos playoffs, White pediu a Mabrey para preencher essa lacuna.

Não foi um momento desconhecido para Mabrey, que jogou com os futuros destaques da WNBA Arike Ogunbowale e Jackie Young no time Notre Dame 2017-18 que conquistou o título feminino da NCAA.

“Ela é implacável. Ela é competitiva. Ela é a criança que você precisa ter em seu time”, disse Muffet McGraw, ex-técnico do Notre Dame e atual analista da ESPN. “Ela não está atrás de ninguém que goste dela. Na verdade, ela está bem se você não gostar. Achei que ela foi a razão de termos vencido o campeonato, porque ela responsabilizaria seus companheiros de equipe se pensasse por um minuto que eles estavam relaxando.”

Nesse time, Mabrey às vezes cedeu a outros jogadores porque era isso que o time precisava que ela fizesse. Seu altruísmo lhe ensinou o valor de contribuir, não importa a função.

“Obviamente, eu tinha a capacidade de assumir o controle dos jogos e às vezes fazia isso, mas outras vezes tive que me contentar com menos pontos, menos tentativas”, disse Mabrey. “Às vezes, era difícil saber que eu poderia fazer mais do que isso. Agora, o círculo se completou.”

Depois que Notre Dame conquistou o título nacional sobre o estado do Mississippi, McGraw comemorou com um jantar de equipe. Na mesa, ela pediu a memória do jogo do campeonato favorito de cada jogador, incluindo Mabrey, que teve 9 viradas naquela noite, mas também registrou 10 pontos e acertou uma cesta crítica de 3 pontos antes da vitória de Ogunbowale na campainha.

“Ela disse: ‘Adorei olhar para o banco'”, disse McGraw, “‘e saber que você não poderia me tirar'”.

Foto de David Berding/Getty Images

Essa é a confiança que parece ser um pré-requisito para jogar pelo Sun, um time corajoso e conhecido por seu estilo físico nas duas pontas da quadra. E é também por isso que o clube acreditava que Mabrey poderia ser a peça final na corrida ao título da WNBA.

“Eu tenho tentado conseguir [Mabrey] vir aqui por um tempo”, disse Alyssa Thomas, que tem média de 17,5 PPG, 10,0 RPG, 8,0 APG e 2,5 SPG nas semifinais da WNBA. “Ela é uma competidora e é isso que somos aqui. Ela quer vencer e fará o que for preciso pela equipe”.

Mabrey disse que está feliz em brincar com o Sun, não apenas por causa do sucesso deles, mas porque eles permitiram que ela fosse ela mesma. Ao longo de sua carreira, ela foi convidada a sacrificar, às vezes suas capacidades atléticas e outras vezes sua vantagem. Mas o Sol acolheu ambos.

“Sempre fui muito competitivo e entendo que as mulheres nem sempre são aceitas quando demonstram emoções como essa”, disse Mabrey. “Então, estou apenas indo contra a norma e dizendo que você ainda pode ser mulher e mostrar emoção e competitividade.