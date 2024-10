Pochettino da USMNT: Pulisic entre os melhores do mundo, deve ser protegido

AUSTIN, Texas – O técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, elogiou Christian Pulisic como um dos melhores jogadores ofensivos do mundo, mas disse estar preocupado com a carga de trabalho da estrela do AC Milan em meio a seu excelente início de temporada.

Pulisic marcou seis gols e somou duas assistências em todas as competições pelo Milan, tendo sido titular em todos os nove jogos desta temporada.

“Acho que ele é um jogador fantástico, um dos melhores jogadores ofensivos do mundo”, disse Pochettino sobre Pulisic em entrevista coletiva na sexta-feira.

“Acho que estamos um pouco preocupados porque às vezes precisamos proteger [Pulisic]”, disse Pochettino. “Vemos porque ele chegou um pouco cansado, mas isso é uma coisa que eu disse a ele antes é para construir um relacionamento muito bom com o clube e tentar ajudar.

“E quando realmente precisamos dele, ele precisa estar em forma, feliz, forte e a qualidade está presente porque ele tem um talento enorme”.

Depois de uma passagem difícil pelo Chelsea na Premier League da Inglaterra, onde lutou para ganhar tempo de jogo, Pulisic se tornou indiscutivelmente a figura-chave do Milan em sua segunda temporada no gigante da Série A.

“É difícil de explicar”, disse Pulisic aos repórteres. “Acho que há momentos em sua carreira em que parece que tudo que você toca entra e há outros momentos em que parece que você está tentando de tudo e a bola simplesmente não entra.

“Como jogador de ataque, todos nós já passamos por isso. Então, apenas tentar viver aquele momento em que as coisas parecem estar indo bem e continuar assim. Eu dediquei toda a minha vida, então não deveria ser uma surpresa, eu sei que tenho essa habilidade e meio que ando tão alto.”

Após ser contratado em 10 de setembro, Pochettino se prepara para seus primeiros jogos como técnico da USMNT, com amistosos contra o Panamá, em Austin, no sábado, e contra o rival México, em Guadalajara, três dias depois.

Mauricio Pochettino se prepara para estrear como técnico da USMNT. DUSTIN SAFRANEK/EPA-EFE/Shutterstock

E o ex-técnico do Chelsea, Paris Saint-Germain e Tottenham disse que a lição mais importante da atual seleção nacional é que os jogadores e a comissão técnica se conheçam.

“São cerca de 40 pessoas a trabalhar todas juntas, e ter a capacidade de nos organizarmos e de nos conhecermos e de definirmos a forma como queremos trabalhar é o mais importante desde o início”, disse.

“O futebol sempre está prestes a competir e a vencer porque nossos torcedores, com certeza, querem vencer. Mas ao mesmo tempo eles precisam entender que nosso primeiro contato com toda a organização e jogador, não podemos forçar [the players] demais. Eles precisam se adaptar para usar nossas ideias.”

Pochettino acrescentou que está impressionado com a “disciplina de trabalho” da equipa e com o esforço geral que os jogadores têm demonstrado.

Tem-se falado muito sobre a intensidade dos treinos de Pochettino esta semana. Parte disso é simplesmente se acostumar com um novo gerente. O argentino sabe como isso influencia o desempenho dos jogadores e que a intensidade não se trata apenas do aspecto físico, mas também do mental.

Em termos de implementação da sua filosofia, Pochettino disse que será flexível no seu plano táctico, especialmente quando se trata de jogar na defesa.

“As pessoas às vezes dizem: ‘Não, essa é a minha filosofia, a minha ideia e vou morrer com a minha ideia.’ Não, eu quero viver”, disse ele, rindo. “É incrível. Quero ser inteligente. Quero vencer. Não quero morrer. Às vezes não podemos jogar. Às vezes precisamos encontrar uma maneira diferente de colocar nosso jogador em uma zona confortável, não em uma zona desconfortável para reduzir… a confiança que jogamos [with].

“Você precisa se adaptar, suas ideias, sua filosofia, porque estamos treinando o jogador, não estamos treinando a nós mesmos”, disse ele. “Precisamos ser uma comissão técnica que treina a equipe. Treinamos o jogador porque senão começamos a treinar a nós mesmos e sempre culpamos o jogador.

“Não queremos culpar o jogador. Queremos fornecer todas as ferramentas para que ele possa atuar da melhor forma, dependendo das características da equipe”.