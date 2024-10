Pochettino: EUA têm “responsabilidade enorme” na Copa do Mundo de 2026

AUSTIN, Texas – O técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Mauricio Pochettino, classificou a realização da Copa do Mundo de 2026 como “uma responsabilidade enorme, enorme” e pediu aos torcedores norte-americanos que ajudem a impulsionar o time.

Pochettino liderará a USMNT pela primeira vez em uma partida no sábado contra o Panamá, no Q2 Stadium, em Austin, Texas, e está ansioso para começar sua equipe com vitória. Mas ele também está de olho na Copa do Mundo de 2026, que os EUA co-sediarão ao lado do Canadá e do México.

Esse torneio marcará a segunda vez que os EUA sediam a Copa do Mundo, com a primeira ocorrendo em 1994. Essa Copa do Mundo proporcionou um enorme impulso ao esporte nos EUA, com o dinheiro ganho com esse torneio ajudando a lançar a MLS. Pochettino espera canalizar esse entusiasmo no período que antecede 2026.

“Acho que é uma enorme responsabilidade para nós tentarmos [for] nossos fãs para oferecer um esporte que pode ser emocionante e divertido como outro esporte aqui que lidera o país”, disse ele durante uma mesa redonda com repórteres, referindo-se aos esportes mais populares nos EUA. “E acho que nossa responsabilidade é enorme, enorme responsabilidade.”

É uma pressão da qual Pochettino disse estar tentando proteger seus jogadores. Na sua primeira reunião com a USMNT ele mencionou como é importante superar qualquer estresse que possam estar sentindo.

“No futebol, os jogadores precisam se expressar. Eles jogam por causa do seu talento”, disse Pochettino. “Se você coloca muita pressão, então você para de expressar seu talento porque é muita reflexão ou muito [many] coisas na sua cabeça.”

Para o argentino é aí que entra a torcida, independentemente de o time estar ganhando ou perdendo, jogando bem ou não.

Sem dúvida, o ano civil de 2024 foi um período frustrante para os fãs da USMNT. O time não conseguiu sair da fase de grupos da Copa América 2024 e passou por momentos tensos na semifinal da Liga das Nações da Concacaf, contra a Jamaica. A derrota por 5 a 1 no amistoso para a Colômbia também foi preocupante.

Pochettino espera que, com a ajuda dos torcedores, a USMNT possa começar a restabelecer o ímpeto.

“Juntos, precisamos construir essa confiança de que podemos chegar em dois anos e ser realmente competitivos e sentir orgulho de um esporte que talvez [wasn’t born] aqui, mas passa a pertencer aqui”, disse Pochettino.

“Acho que isso vai ser muito importante. Mas sem a torcida é impossível. Precisamos da torcida… para comprar essa ideia. Se não, é impossível. Na Alemanha, na Argentina, no Brasil, por que o futebol existe? a primeira coisa? Por causa dos fãs.”