Pochettino traz confiança de volta à USMNT com vitória sobre o Panamá

AUSTIN, Texas – Mauricio Pochettino disse que estava feliz, embora às vezes fosse difícil dizer. Sim, a seleção masculina dos Estados Unidos venceu o Panamá por 2 a 0 em sua primeira partida no comando. Mas o que aconteceu foi definitivamente uma mistura de coisas.

Mesmo quando Pochettino declarou em sua coletiva de imprensa pós-jogo como o jogo foi “incrível”, ele manteve seu semblante estóico. Só quando se lembrou da faixa com seu rosto atrás de um dos gols é que ele abriu um sorriso largo.

“Foi um grande choque para mim ver meu rosto atrás do gol, uma imagem diferente”, disse ele. “Acho que estou muito feliz; uma conexão muito boa com os fãs.”

Escolhas do Editor 2 Relacionado

As emoções de Pochettino, tanto as óbvias como as mais sutis, eram compreensíveis. Havia motivos para estar satisfeito com o desempenho e motivos para não estar. A alegria no rosto de Yunus Musah ao marcar o primeiro gol da USMNT aos 49 minutos – o primeiro gol de sua carreira internacional – teria alegrado o humor de qualquer um. O mesmo aconteceu com a épica defesa dupla do goleiro Matt Turner, três minutos depois.

Também havia preocupações. Houve algumas passagens desleixadas no jogo com a bola – especialmente nas últimas fases do jogo – e os EUA pareciam vulneráveis ​​​​em momentos de transição sem ela. Além da defesa de Turner, aos 87 minutos, o adversário da Copa América, José Fajardo, aproveitou uma chance perdida para manter os EUA na frente. Pochettino não conseguiu relaxar completamente até que o substituto Ricardo Pepi tornou o jogo seguro aos quatro minutos dos acréscimos. Os jogadores certamente estão cientes dos altos e baixos.

“Não quero me precipitar muito”, disse Turner. “É um alicerce para o futuro porque de forma alguma foi perfeito.”

Mas, no final das contas, tudo o que aconteceu fez de Pochettino um profeta. Na preparação para a partida de sábado, no Q2 Stadium, algumas palavras foram repetidas com tanta frequência que quase viraram um mantra. “Competir” era um deles. “Intensidade” era outra. “Confiança” foi um terceiro. E é claro que houve “Win”. Os EUA mostraram apenas o suficiente das três primeiras características para garantir que a última palavra fosse alcançada.

O fato de Pochettino ter saído de campo vencedor em sua primeira partida foi contra grande parte de sua história anterior. O primeiro jogo em quatro das cinco partidas anteriores – Espanyol, Southampton, Paris Saint-Germain e Chelsea – terminou empatado. Seu primeiro jogo no Tottenham Hotspur, uma vitória sobre o West Ham United, foi a única exceção.

A primeira tarefa de Mauricio Pochettino como técnico da seleção masculina dos Estados Unidos foi trazer de volta ao campo algumas vibrações positivas tão necessárias. Missão cumprida. John Dorton/Fotos ISI/USSF/Getty Images

Mas por mais importante que tenha sido para o Pochettino começar com vitória, foi ainda mais crítico para os jogadores. Para ser franco, esta foi uma vitória extremamente necessária para a USMNT, mesmo que tenha sido um amistoso. O verão passado foi um período brutal para a equipe. Desde 1º de junho, o recorde para a partida de sábado foi de 1-4-2, e essa sequência incluiu uma eliminação extremamente decepcionante na fase de grupos da Copa América, graças em grande parte à derrota para o mesmo time do Panamá. Essa finalização custou a Gregg Berhalter seu cargo como técnico dos EUA, mas o medo que a USMNT se viu sangrou até setembro com uma derrota para o Canadá e um empate com a Nova Zelândia.

Foi no mesmo dia do último resultado que Pochettino foi nomeado seleccionador dos EUA e a expectativa tem vindo a aumentar desde então. Havia certamente o perigo de expectativas irrealistas. Que Pochettino tinha muito trabalho a fazer não está em questão. Até o técnico do Panamá, Thomas Christiansen, observou durante sua entrevista coletiva pós-jogo que Pochettino precisará de tempo para “adaptar suas ideias ao time. Ele tem o conhecimento, a experiência e tem o time e os jogadores para fazer um bom trabalho”.

Mas dado o quão abatida a equipa parecia na janela de Setembro, reparar a sua psique pode ser a maior prioridade de Pochettino. Ele certamente investiu muito tempo nessa frente, e a maneira como ele realizou essa tarefa foi variada. Alguns estiveram no nível de equipe, enquanto outros estiveram mais centrados no indivíduo.

O zagueiro norte-americano Tim Ream comentou como Pochettino falou sobre confiança durante toda a semana, e a vibração ao sair do campo após a visita de sexta-feira foi de crença no que eles estavam fazendo. Mas também permeou o lado de outras maneiras.

TRANSMITIR FUTBOL AMÉRICAS NA ESPN + Herculez Gomez e Sebastian Salazar debatem as maiores histórias e detalham os melhores destaques que o futebol nas Américas tem a oferecer. Transmita na ESPN+ (somente nos EUA)

“Ele quer que sejamos sólidos, ótimos defensivamente e que os jogadores joguem da maneira que se sentem confortáveis ​​e confiantes para avançar com a bola”, disse Ream. “E acho que todo mundo viu que, especialmente nos primeiros 15 minutos, os caras estavam se movendo, os caras estavam [using] passes intrincados e fazer a bola se mover rapidamente e entrar e contornar a área e quando ele diz aos caras para irem e serem eles mesmos, é um sinal de que ele tem confiança em você e você pode ver isso acontecer com todos os caras lá fora.

A capacidade de Pochettino de fazer isso a nível individual também se revelou no jogo, com Musah a ser um excelente exemplo. Musah registrou apenas 147 minutos de jogo nesta temporada com o AC Milan. Pochettino observou que, nesses breves momentos, Musah não parecia confortável no papel de meio-campo. Ele também lembrou como Musah passou algum tempo como ala durante passagens pela academia do Arsenal e pelo Valência. Assim, Pochettino reprisou esse papel no flanco direito de Musah, que às vezes o fazia cair na defesa e ao mesmo tempo entrar no ataque.

“É muito importante que ele nos conheça pessoalmente”, disse Musah sobre Pochettino.

Aproveitou os pontos fortes de Musah, dando-lhe oportunidades de correr com a bola nas defesas e também de correr para a área. Foi essa última característica que o levou a marcar o primeiro gol dos Estados Unidos, permitindo-lhe agarrar-se à alimentação central de Christian Pulisic. Mas para Pochettino, é parte de um processo de formação para que ele possa lutar por mais tempo de jogo quando retornar ao seu clube.

“Acho que foi um momento importante para ele confiar nele”, disse Pochettino sobre Musah. “Mas talvez não seja para dar demasiada responsabilidade na preparação. É apenas para estar numa posição que possa ajudar a equipa.”

Ele acrescentou: “[Musah’s goal was] fantástico para ele, fantástico para a equipe, e agora talvez ele comece a ter um desempenho e a se comportar de maneira diferente, [where he’s] cheio de confiança. Isso é o importante na nossa decisão, [to] tente ajudar.”

O fato de um técnico com o pedigree de Pochettino dizer isso certamente aumenta a confiança. Seu sucesso anterior dá às suas palavras um pouco mais de poder e pode ressoar. Mas parte disso se deve à experiência acumulada e à evolução como treinador. Ele sabe que seu comportamento tem um efeito cascata nos jogadores.

“Creio que um líder é um cara muito confiante, que tem um equilíbrio muito bom entre o ego, a autoconfiança, o conhecimento e tudo mais”, disse Pochettino durante uma mesa redonda com repórteres na sexta-feira. “Com esse bom equilíbrio você fica confiante e não precisa provar e mostrar que consegue [make] as decisões.”

O processo de reconstrução da USMNT será testado novamente na terça-feira, quando o time viajar para Guadalajara para enfrentar o rival de longa data, o México. Jogando El Tri no México é algo que apenas alguns jogadores da seleção atual vivenciaram. Também marcará a introdução de Pochettino na rivalidade. Com uma vitória no currículo, treinador e equipe estarão prontos para dar os próximos passos.