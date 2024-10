Polícia argentina invade hotel em Buenos Aires onde Liam Payne morreu

A polícia argentina avança a todo vapor no Liam Payne investigação de morte … invadindo o hotel onde o ex-vocalista do One Direction mergulhou para a morte.

Fontes policiais disseram ao TMZ … policiais de Buenos Aires apareceram no Hotel CasaSur Palermo na noite de quarta-feira para revisar registros eletrônicos e em papel após a tragédia de 16 de outubro em que Liam caiu da varanda do terceiro andar de seu quarto para um pátio.

Disseram-nos que a polícia examinou informações contidas em pastas e laptops com funcionários do hotel para determinar quem vendeu as drogas a Liam. Eles apreenderam documentação, registros de filmes e vídeos do subsolo do hotel.