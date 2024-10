Polícia Civil investiga morte misteriosa de bebê de 1 ano em Taquarana

Delegacia plantonista de Palmeira dos Índios. Ascom PC-AL

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência sobre a morte de uma bebê de um ano por causas desconhecidas, na noite dessa quinta-feira (17), na cidade de Taquarana. O chamado foi feito via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), e os policiais foram informados de que os pais da criança estariam no hospital da cidade.

Ao chegarem à unidade de saúde, os policiais constataram a presença dos pais, que relataram a morte de sua filha. No entanto, a equipe policial estranhou o fato de os pais terem procurado auxílio médico para eles mesmos, mas não terem levado a criança para atendimento imediato.

Diante dessa situação, a guarnição solicitou a presença de uma enfermeira plantonista para acompanhar a equipe até a residência da família e verificar a situação da bebê.

No local, a enfermeira utilizou um oxímetro, que detectou sinais vitais na criança, embora a temperatura corporal estivesse baixa, em torno de 32°C. A guarnição imediatamente conduziu a criança ao hospital com o auxílio de uma ambulância. No entanto, ao ser avaliada pela equipe médica, foi constatado o óbito da menina.

Por se tratar de uma morte a esclarecer, a polícia solicitou a presença do Instituto de Criminalística (IC) para examinar o caso e conduziu os pais à delegacia plantonista de Palmeira dos Índios, onde foi lavrado um boletim de ocorrência (BO) por morte a esclarecer. Após os procedimentos, os pais foram liberados e retornaram à sua residência em Taquarana.

Os familiares da criança informaram que o corpo já havia sido recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML). A investigação sobre as circunstâncias da morte continua em andamento.