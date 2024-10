Polícia detém mais de 200 torcedores do Peñarol durante confrontos no Rio

Mais de 200 torcedores do Peñarol foram detidos na quarta-feira após entrarem em confronto com as autoridades antes da partida da semifinal da Copa Libertadores contra o Botafogo, disse a polícia do Rio de Janeiro.

A polícia disse em comunicado que os torcedores “estiveram envolvidos em uma série de atos de vandalismo, saques e destruição de locais comerciais e veículos”. Uma pistola foi encontrada, disse a polícia.

Imagens de TV mostraram pessoas vestidas com camisas do Peñarol atirando pedras em policiais, defendendo-se com mesas retiradas de quiosques locais e ateando fogo em motocicletas perto de uma praia na zona oeste do Rio. O conflito durou mais de uma hora.

Segundo a polícia, a violência começou quando um torcedor uruguaio foi preso por roubar um celular em uma padaria na zona da Praia do Recreio, na zona oeste da cidade.

A polícia vigia os torcedores do Penarol que foram detidos antes da semifinal da Copa Libertadores. Imagens Getty

Os torcedores do Peñarol brigaram com a polícia na mesma praia antes do jogo contra o Flamengo no mês passado.

Em 2019, um torcedor do Flamengo morreu em um confronto entre Peñarol e torcedores do Flamengo no Rio.

O ônibus que levava o time do Peñarol ao estádio Nilton Santos atrasou duas horas, e o presidente do clube, Ignacio Ruglio, disse que o veículo havia sido atacado.

“Eles nos trouxeram em passo de pedestre por quase duas horas, os lugares onde nos colocaram, as pedras que atiraram em nós, nos colocaram no meio do curral”, disse Ruglio aos jornalistas ao chegar ao local.

“Hoje, ninguém realmente controlava nada.”

Ruglio acrescentou que a Conmebol, órgão regulador do futebol sul-americano, disse que o atraso era “incompreensível” e concordou em adiar o início da partida em 15 minutos, para as 21h45 (12h45 GMT).

Torcedores do Peñarol também brigaram com a polícia na mesma praia antes de um jogo contra o Flamengo no mês passado e, em 2019, um torcedor do Flamengo morreu em um confronto entre torcedores do Penarol e do Flamengo no Rio.

Ainda na quarta-feira, o Botafogo venceu o Peñarol por 5 a 0 pelo jogo de ida da semifinal.

Informações da Reuters e da Associated Press foram usadas nesta história.