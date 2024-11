Polícia prende “ladrão de hidrômetro” no Centro Histórico de Penedo

Na tarde desta quarta-feira (30), foi detido o suspeito de uma série de furtos de hidrômetros que vinham ocorrendo no Centro Histórico de Penedo. Conhecido como o “ladrão de hidrômetro”, o homem foi encontrado escondido em um prédio abandonado da Secretaria de Agricultura do Estado de Alagoas, localizado em frente à galeria Fashion Center. Até o momento, a identidade do suspeito não foi divulgada.

A prisão foi resultado de uma ação integrada entre policiais militares do 11º Batalhão e agentes da Polícia Civil da Delegacia Regional de Penedo. O meliante, que vinha sendo monitorado e causando grande transtorno na região, cometeu mais um furto de hidrômetro pouco antes de ser capturado, desta vez em uma residência próxima ao Raimundinho.

A prisão traz alívio aos moradores do Centro Histórico, que vinham sendo afetados por uma série de furtos semelhantes. Os crimes, que envolviam a retirada de hidrômetros tanto antigos quanto novos, afetaram desde residências e escolas até instituições públicas e empresas. Com a captura do suspeito, os penedenses podem respirar mais tranquilos, confiantes de que uma das principais ameaças ao patrimônio público e privado foi retirada de circulação.

A polícia de Penedo segue com as investigações para esclarecer o total de crimes cometidos e averiguar possíveis conexões com outros casos de furtos na região e possíveis receptadores dos produtos roubados. As autoridades reforçam a importância de continuar denunciando qualquer atividade suspeita, a fim de colaborar com o trabalho das forças de segurança na cidade.