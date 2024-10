Policiais investigam funcionário de hotel por possivelmente fornecer drogas para Liam Payne

Policiais na Argentina estão cavando fundo para obter respostas Liam Payne Após a morte de TMZ, o TMZ descobriu que estão interrogando todos os funcionários do hotel onde ele caiu fatalmente da varanda do terceiro andar.

Fontes policiais em Buenos Aires disseram ao TMZ … os policiais estão se concentrando em um funcionário do hotel em particular, que eles suspeitam que possa ter fornecido ao falecido cantor remédios ansiolíticos supostamente encontrados no quarto de Liam no Hotel CasaSur Palermo.