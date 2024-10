Pontos de discussão da UWCL: Grandes derrotas para Arsenal e Barcelona

A UEFA Women’s Champions League de 2024-25 está em pleno funcionamento com a primeira jornada da fase de grupos concluída.

O Lyon, oito vezes campeão europeu, começou a partida na terça-feira com uma vitória por 3 a 0 sobre o Galatasaray, enquanto a Roma, rival do Grupo A, venceu o Wolfsburg por 1 a 0. O Chelsea, campeão da Superliga Feminina, venceu o Real Madrid por 3-2, mas a vitória do FC Twente por 2-0 sobre o Celtic coloca-o no topo do Grupo B.

Houve fogos de artifício na quarta-feira, com o Bayern de Munique registrando uma vitória impressionante por 5 a 2 sobre o Arsenal, liderando o Grupo C, à frente da Juventus, que derrotou o Vålerenga por 1 a 0. No Grupo D, o atual campeão Barcelona sofreu uma derrota por 2 a 0 no terreno do Manchester City e o Hammarby venceu o St. Pölten por 2 a 0.

Pedimos aos nossos escritores Emily Keogh, Sophie Lawson e Sam Marsden que respondessem a algumas de nossas questões candentes.

O que se destacou para você na primeira jornada?

Lawson: Foram oito jogos disputados nos dois dias e seria negligente se não mencionasse todos eles, mas o desempenho do Manchester City foi absolutamente notável. Foi o melhor que vimos o City jogar sob o comando de Gareth Taylor, a imprensa deles foi fantástica. O Barcelona ficou completamente confuso e simplesmente ruim; foi o menos Barcelona que vimos em anos.

Fora desse jogo, houve algumas estreias muito fortes na fase de grupos. O Galatasaray perdeu por 3-0, mas, dado o contexto do seu próprio desenvolvimento e do jogo em Lyon, pensei que eles estavam surpreendentemente compostos e envolvidos bem. Vålerenga perdeu por 1 a 0 para a Juventus, e sim, o Bianconère desperdiçaram algumas chances, mas os noruegueses realmente deveriam ter aproveitado a partida, tendo jogado bem, mas também foram terrivelmente rebeldes na finalização.

O Hammarby esteve fantástico, parecia uma equipa experiente na competição e isso está longe de ser o caso. O Celtic foi provavelmente a maior decepção da primeira rodada. Perdeu por 2-0 com o FC Twente e, no geral, teve dificuldades para causar impacto frente à equipa holandesa que, tal como o Hammarby, foi realmente impressionante.

Sempre que o Chelsea enfrentou o Real Madrid, foi um jogo disputado no placar, mesmo que os Blues tenham sido totalmente dominantes. Apesar da vitória por 3-2, não foi bom o suficiente na terça-feira, e eles sabem disso, mas também é um bom aviso antecipado, pois eles se firmam sob o comando de Sonia Bompastor.

Falando em times de Londres, a defesa do Arsenal foi sem dúvida o ponto mais baixo em todos os oito jogos. Depois de fazer o 2 a 2 aos 65 minutos, ainda havia tempo de sobra para vencer a partida em Munique, mas os Gunners permitiram a Pernille Harder um hat-trick fácil em 13 minutos. Ainda há muito tempo para o Arsenal se recuperar na fase de grupos, mas foi uma exibição que fez soar mais do que um alarme.

Por último, a vitória da Roma sobre o Wolfsburg, graças ao pênalti de Manuela Giugliano, abriu o Grupo A. O Wolfsburg esteve bem no jogo e acertou a trave duas vezes, mas sem dúvida ambos estiveram bem abaixo da média e nem de longe clínicos o suficiente. O Lyon é, obviamente, de longe a melhor equipa do grupo, mas o Wolfsburgo já deve sentir que tem tudo para fazer.

Keogh: O desmantelamento dominante do Arsenal pelo Bayern de Munique foi mais do que apenas uma vitória, foi uma declaração ousada dos campeões alemães que deixou todos extasiados. A primeira parte viu ambas as equipas competirem de forma equilibrada, mas a finalização implacável do Bayern, liderada pelo hat-trick de Harder e pelo colapso defensivo do Arsenal, deixou os Gunners numa posição precária. Com um grupo difícil, esse começo desastroso dificulta a partir daqui.

O técnico Jonas Eidevall agora enfrenta uma pressão crescente. Depois de duas temporadas desanimadoras, o seu futuro na equipa já era incerto durante o verão, mas esta derrota – a pior desde 2017 – pode marcar o ponto de viragem. Para uma equipa com ambições de conquistar vários troféus importantes, esta derrota apenas intensifica as especulações de que o mandato de Eidevall poderá não durar até à fase de grupos. Este jogo pode ser a gota d’água que quebra as costas do camelo.

Marsden: A intensidade de Lauren Hemp para o Man City. Cada vez que Ona Batlle recebia a bola como lateral-direito, a ponta do City e da Inglaterra já beliscava os dedos dos pés, tentando recuperar a posse de bola. Foi apenas um elemento de uma exibição fantástica do City que pareceu apanhar o Barça de surpresa. Os detentores do título não tiveram um segundo para respirar e, quando parecia que estavam se firmando no jogo, Bunny Shaw marcou o segundo no contra-ataque para abrir o placar de Naomi Layzell. Depois de anos de desilusão europeia, levanta-se a questão de qual o impacto que o City poderá ter na Liga dos Campeões esta temporada?

Para o Barça, a derrota levanta questões diferentes. Eles passaram sonâmbulos em alguns de seus jogos do campeonato nesta temporada e sua campanha agora pode ser moldada pela forma como respondem a esse revés. Pere Romeu substituiu Jonatan Giráldez como treinador no verão e, embora tenha herdado um elenco incrível, a fasquia foi muito alta para ele. As expectativas não foram atendidas em Manchester. Uma vez pode ser considerada uma noite ruim, por enquanto.

O Arsenal estava a caminho de empatar com o Bayern de Munique, mas sofreu três gols nos últimos 20 minutos e sofreu uma derrota por 5-2. Imagens de Adam Pretty / Getty

Qual jovem jogador (Sub-23) mais te impressionou?

Marsden: Tem que ser o Layzell do City, certo? Ela não apenas marcou o primeiro gol contra o Barça – seu primeiro gol no jogo profissional, nada menos que em sua estreia na Liga dos Campeões, e pareceu tão surpresa quanto qualquer um – e preparou o segundo para Shaw, mas ela fez parte de um brilhante esforço de retaguarda que manteve os catalães afastados. Apesar de às vezes enfrentar Fridolina Rolfö e Alexia Putellas um a um, ela defendeu de forma brilhante. Foi uma pena vê-la mancar devido a uma lesão no final do jogo.

Lawson: Wieke Kaptein tem apenas 19 anos, mas tem uma maturidade incrível sobre como se comporta no meio-campo, o que mostra sua carga de trabalho e o quanto o Chelsea parecia mais fraco quando foi substituída aos 66 minutos. A holandesa terminou o jogo com 91% de precisão de passe, além de alguns desarmes e recuperações, mas o mais impressionante é a naturalidade com que parece no meio-campo, como se já jogasse há anos.

Keogh: Há uma razão pela qual a seleção da Inglaterra, Sarina Wiegman, estava de olho em Layzell como uma potencial convocação sênior durante o acampamento combinado de seniores e sub-23 em fevereiro, e seu desempenho mostrou exatamente por que ela é tão conceituada. Depois de lutar contra o rebaixamento com o Bristol City na temporada passada, Layzell se transformou em um excelente zagueiro durante o verão. Embora ela provavelmente não esperasse marcar Putellas tão cedo em sua carreira no City, ela lidou com o desafio de maneira brilhante, fazendo interceptações e desarmes cruciais contra o vencedor da Bola de Ouro.

Seu gol e assistência foram momentos incríveis que silenciaram muitos que duvidavam. Quando a ficha do time foi divulgada, havia a preocupação de que a inexperiência de Layzell a deixasse vulnerável contra o ataque implacável do Barça, especialmente porque ela estava jogando em sua posição naturalmente preferida de defesa-central. Mas ela esteve à altura da ocasião, marcando o seu primeiro golo como sénior e defendendo-se corajosamente para provar que os seus críticos estavam errados.

jogar 2:27 Russo: WSL é a melhor liga do mundo Alessia Russo, do Arsenal, acredita que a competitividade da WSL está cada vez mais forte.

A UCL Feminina mudará para o ‘modelo suíço’ de um grande grupo como a competição masculina em 2025-26. É uma boa jogada?

Lawson: Não. Caro UEFA, por favor pare de mudar constantemente o formato das competições. Tem sido apontado como algo que faz cada jogo valer mais, mas estou longe de estar convencido. A minha preocupação é que isso apenas ajude as equipas maiores, mais ricas e mais estabelecidas – quase como se incluíssemos uma competição europeia de segunda divisão.

Há uma pressão contínua por algum tipo de paridade entre as competições masculinas e femininas, como se ambas chegassem com uma história comum e em pé de igualdade, em vez de o futebol feminino ainda tentar desesperadamente recuperar o atraso. O que funciona para o futebol feminino neste momento não é necessariamente o que funciona para o futebol masculino e vice-versa. Trazer a mudança quando estamos vendo os frutos do formato atual é simplesmente desnecessário.

Keogh: Ainda estou me adaptando ao novo formato e não tenho certeza se foi a decisão certa introduzir uma mudança tão importante no futebol feminino, ainda em desenvolvimento, antes de ver como isso se desenrola na competição masculina. Por um lado, ter equipas a enfrentar uma gama mais ampla de adversários nesta fase é emocionante, e os riscos elevados acrescentam intensidade, mantendo elevado o elemento de perigo. No entanto, algumas equipas estão compreensivelmente frustradas por perderem o factor casa, uma vez que o formato de duas mãos será eliminado.

As agendas já estão lotadas e com preocupações sobre o bem-estar dos jogadores, mais dois jogos (para oito equipes) e expansão – embora seja bom para o crescimento do jogo – não estão exatamente respondendo aos apelos dos jogadores por agendas menos congestionadas. . Só podemos esperar que os órgãos governamentais sejam proativos e que as lições sejam aprendidas.

Marsden: Pergunte-me novamente em janeiro, quando veremos como funcionou o novo formato na competição masculina. O aumento de vitórias esmagadoras contrastou com as derrotas surpreendentes de Real Madrid, Barcelona e Bayern de Munique até agora, por isso o júri ainda não decidiu. Além da expansão de 16 para 18 equipes e de todos os jogos serem “únicos”, não acho que isso vá mudar muito na competição feminina. Em vez de ver o Barça duas vezes contra o City, poderemos vê-los contra o City e o Lyon. Porém, isso dá a esses jogos individuais uma sensação de maior importância, então tenho esperança de que seja uma mudança positiva. Não vejo isso abalando muito o estado atual do jogo, mas com o tempo pode ajudar a melhorar a profundidade da qualidade.

É cedo, mas quem são os seus favoritos para vencer a competição nesta temporada?

Lawson: Antes de a bola ser chutada na fase de grupos, a resposta foi o Barcelona. Os catalães tendem a escapar impunes de deslizes e alertas na fase de grupos, mas a maneira como foram derrotados pelo Man City na quarta-feira pode ser um indicador de um período prolongado de transição sob o comando de Romeu… e possivelmente alguns tropeços mais consideráveis. Mas é claro que no papel as peças estão todas lá.

Contra o Barça, o City foi fantástico em cada terço e deve estar no radar como um time que pode agitar as coisas nas oitavas de final. Depois, há o Lyon, oito vezes campeão; é uma equipa com muita força ofensiva e tanta experiência na Europa que é difícil descartar os gigantes franceses. Mas, no que diz respeito ao Chelsea e ao Bayern de Munique, há muitas áreas de preocupação, fragilidades que serão expostas e exploradas na competição de clubes mais difícil da Europa. Assim, depois de uma jornada: Barcelona, ​​Lyon e Man City.

Marsden: Eles podem ter perdido para o City, mas o Barça ainda é o time a ser batido, seguido pelo Lyon. À medida que a temporada avança, veremos se a derrota em Manchester foi um sinal de alerta precoce ou se a mudança de treinador e a pressão de sermos favoritos terão o seu preço. No entanto, o grupo de perseguidores está cada vez mais próximo e será interessante ver que tipo de papel o City, o Chelsea e o Bayern de Munique terão quando a fase a eliminar chegar no próximo ano.

Keogh: É quase certo que Barcelona e Chelsea passarão às semifinais, até mesmo à final, mas estou realmente impressionado com o que vi do Bayern de Munique. O desempenho decepcionante da época passada apenas irá alimentar a sua determinação em ir mais longe desta vez. O desmantelamento implacável do Arsenal foi uma poderosa declaração de intenções.

Embora fosse emocionante ver duas novas equipes na final, ainda acredito que os adversários habituais provavelmente estarão lá. Dito isto, o Bayern irá, sem dúvida, dificultar as coisas aos seus rivais e penso que uma fase de grupos e quartos-de-final fortes poderão dar o tom para o Bayern chegar à final.