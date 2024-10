Por dentro da dinastia Jaquez Mexicano-Americana na UCLA e Miami

CAMARILLO, Califórnia – O chiado e o cheiro dos hambúrgueres na grelha de verão podem vir de praticamente qualquer quintal da América. Aqui no sul da Califórnia, uma brisa inesperada é um convidado bem-vindo em uma tarde ensolarada. Jaime Jaquez Sr. abraça-o com alegria enquanto grelha para seus pais e três filhos. À mesa, as três gerações reúnem-se para conviver em duas línguas sobre a paixão que partilham: o desporto.

As conversas com espanhóis apimentadas servem como um lembrete constante da herança mexicana da família. Jaime Jaquez Jr., um novato de destaque no Miami Heat da NBA na temporada passada e uma estrela na UCLA antes disso, reage principalmente à conversa ao seu redor. Sua irmã Gabriela Jaquez, estrela em ascensão do time de basquete feminino da UCLA, inspeciona os lanches à sua frente e considera as opções de molho picante. O irmão mais novo, Marcos Jaquez, atacante defensivo matriculado no Ventura College, pergunta aos avós, Ezequiel e Gloria, sobre sua época como jovens atletas.

“Meu pai viu que gostávamos de basquete e fez um aro de vergalhão ou algo parecido”, diz Ezequiel, que jogava basquete na rua ou no quintal com o irmão mais velho. “Mas ele não sabia as dimensões. Tinha apenas 16 polegadas. Um normal tem 18. Então, ficamos muito felizes quando fizemos uma amostra disso.”

A engenhosidade de Ezequiel e de seu pai é uma prova do sonho americano. O que nenhum deles poderia saber na época é como aquele vergalhão lançou as bases sobre as quais um dia se firmaria a estrutura para uma florescente dinastia esportiva mexicano-americana. Ezequiel foi a primeira peça da estrutura, seguido pelo filho Jaime. Hoje em dia, ambos observam a próxima geração se destacar de uma forma que a família anteriormente só poderia imaginar.

No entanto, os Jaquez mantêm um desejo ardente de permanecerem ligados às suas raízes mexicanas e, ao mesmo tempo, representarem ambos os lados da fronteira. Jaime, Gabriela e Marcos representam apenas o próximo passo no legado familiar.

Os componentes culturais envolvidos colidirão em 2 de novembro, quando o Miami Heat de Jaime Jr. enfrentará o Washington Wizards na Cidade do México como parte dos Jogos Globais da NBA. O armador do segundo ano do Heat, um dos poucos jogadores de ascendência mexicana na história da liga, figura com destaque no confronto da temporada regular em Dia dos Mortosum feriado distintamente latino-americano.

“Definitivamente vou sentir muita pressão, isso é certo”, disse Jaime à ESPN no Mês da Herança Hispânica. “Mas é algo que você precisa abraçar.”

Ezequiel Jaquez (à esquerda) deu início ao legado do basquete universitário de sua família, mas não foi o único de seus irmãos a se destacar nos esportes. Seu irmão Richard jogou como novato na organização Colt .45s. Família Jaquez

Empresa familiar

Jaimito, como é conhecido na família, é o primeiro Jaquez a atingir o mais alto nível profissional em seu esporte, embora outros antes dele tenham flertado com as grandes ligas.

A relação dos Jaquezes com o esporte remonta a décadas. O irmão de Ezequiel, Richard, jogou bola novato na organização Houston Astros (então conhecida como Colt .45s) em 1964. Ao se aposentar, ele se tornou um treinador de beisebol e futebol americano de sucesso no ensino médio, reconhecido com a indução ao Hall da Fama dos Esportes do Condado de Ventura.

Por sua vez, Ezequiel Jaquez Jr. jogou beisebol durante seu tempo no Ventura College. Seu interesse pelo futebol foi interrompido por sua mãe, Lucía, que temia que seu filho magro se machucasse facilmente. No entanto, com mais de um metro e oitenta de altura, Ezequiel gravitou e se destacou no basquete, o suficiente para ganhar uma bolsa de estudos no Arizona State College em Flagstaff, agora conhecido como Northern Arizona.

“Eu nunca tinha estado lá. Foi engraçado, apareci de terno e aí eles me olharam como se eu fosse estranho”, diz Ezequiel. “[The rest] usava botas e cintos de cowboy e coisas assim.”

Ele logo conheceu Gloria, que era de uma pequena cidade chamada Zapotlanejo, cerca de 32 quilômetros a leste de Guadalajara, e eles se estabeleceram em Oxnard, Califórnia, após trocarem votos. O filho deles, Jaime, deu continuidade ao legado do basquete universitário de seu pai na Concordia University, nas proximidades de Irvine. Foi lá que conheceu a ex-Angela Sather, também jogadora de basquete do Concordia, que teve média de 21,4 pontos por jogo em 1997, um recorde escolar na época. Angela foi a Jogadora do Ano da Golden State Athletic Conference naquela temporada e ajudou os Golden Eagles a se classificarem para o torneio NAIA. Ela foi incluída no Hall da Fama da Concordia em 2008.

Todos os três filhos do casal receberam nomes próprios hispânicos para incutir um senso de tradição na terra natal de seus ancestrais paternos.

Jaime Jaquez Sr. jogou bola na faculdade na Concordia University, na Califórnia, onde conheceu sua esposa Angela – uma jogadora recordista do time feminino. Família Jaquez

“O nome para mim é muito importante”, diz Jaime Sr.. “Jaime é meu nome, e na tradição mexicana, o primogênito [son] vai ser Júnior. Eu queria que meus filhos tivessem nomes em espanhol. Marcos, Gabriela, Jaime. Para mim, essa é a base.”

Os filhos também herdaram a paixão e a aptidão da família para o esporte. Jaime Sr. incentivou seus filhos a praticarem esportes diferentes e tomou medidas para garantir que sua resistência mental estivesse de acordo com seus atributos físicos.

Em contato com suas raízes

Jaime e Ângela fizeram questão de que seus filhos se conectassem ainda mais com sua cultura e história. Enquanto cresciam, os irmãos Jaquez costumavam passar férias no México, passando tempo com a família da avó em Zapotlanejo. As experiências foram fundamentais para ajudá-los a compreender melhor as origens familiares e fortalecer os vínculos com elas.

Com isso em mente, o NBA All-Star Weekend de 2024 foi a cereja do bolo para o tórrido primeiro tempo de Jaimito em sua temporada de estreia. O Estreante do Mês da Conferência Leste em outubro/novembro e dezembro foi selecionado para o Rising Stars Challenge e, mais notavelmente, para o concurso de enterrada. Foi durante esse evento em Indianápolis que Jaime, 23 anos, apareceu com uma camisa do Heat em espanhol e entrou em uma quadra de LED que projetava a bandeira mexicana abaixo dele.

A enterrada de Jaime Jr. sobre uma projeção da bandeira do México foi um dos momentos mais memoráveis ​​​​do 2024 All-Star Weekend. Foto de Jesse D. Garrabrant/NBAE via Getty Images

Enquanto Jaquez terminava a preparação para sua enterrada, o vídeo na quadra exibia os nomes de ex-jogadores mexicanos da NBA e transmitia uma mensagem final e comovente: “O legado continua vivo”.

Jaime disputou apenas o primeiro round, que incluiu uma enterrada sobre seu herói de infância Shaquille O’Neal, campeão do Heat em 2006. Porém, sua participação é lembrada como uma das mais memoráveis ​​​​do fim de semana.

Enquanto isso, Gabriela representa a seleção mexicana. Ela fez sua estreia em agosto no torneio de pré-qualificação da Copa do Mundo de Basquete Feminino da Fiba de 2026 sob o comando da técnica mexicana Lindsey Harding, que também é assistente do Los Angeles Lakers. Gabriela ajudou a levar o México às semifinais e terminou como artilheira de todas as equipes, com média de 21,8 pontos por jogo.

Ainda na faculdade, Gabriela, 20 anos, pretende seguir os passos do irmão mais velho e se tornar o que se acredita ser apenas o terceiro jogador de herança mexicana na história da WNBA.

“Eu adoraria jogar na WNBA”, diz Gabriela. “O lado feminino do basquete é muito diversificado. Mas a comunidade mexicana em [the WNBA] é bem fino. Eu definitivamente espero crescer isso.”

Gabriela Jaquez se destacou na UCLA praticando dois esportes. Foto AP/Ryan Sun

Assim como Jaime antes dela, Gabriela joga em um programa da UCLA impregnado de uma tradição que regularmente leva seus jogadores ao próximo nível. A UCLA tinha seis de seus jogadores na lista de pré-temporada da WNBA no início da temporada atual.

Na primavera passada, Gabriela trabalhou para o time de softball da escola quando os Bruins chegaram ao Women’s College World Series.

“Sempre foi um sonho meu, quando criança, jogar softball da Primeira Divisão na UCLA”, diz Gabriela. “Eu realmente gosto de estar em uma equipe. E então poder mergulhar em uma nova equipe, uma nova cultura enquanto ainda [in the same school] é super emocionante.”

Um legado duradouro

A presença da família na UCLA perdurará muito depois de Gabriela se formar. Em 2023, a UCLA Latino Alumni Association e a UCLA Alumni Association anunciaram o Jaquez Family Scholarship Fund, que fornece apoio financeiro para calouros e alunos transferidos.

“Você tem o dever de retribuir à sua comunidade as pessoas que o ajudaram a se tornar quem você é”, diz Jaime Jr. “É por isso que desenvolvemos este fundo de bolsas de estudo, para que as crianças que têm condições de ir para a faculdade, mas podem não ter os fundos. Isso nunca deve ser um problema”.

Enquanto isso, um terceiro irmão Jaquez está esperando nos bastidores, embora em uma arena diferente. Marcos, que foi selecionado como jogador de basquete do condado na Camarillo High School, mesmo assim escolheu o futebol como seu caminho, apoiado por fortes atuações como atacante defensivo que o viu se tornar uma seleção da Federação Interescolar da Califórnia.

Jaime Jr., Gabriela e Marcos estão construindo um legado esportivo de Jaquez que começou há duas gerações. Família Jaquez

Um pulso quebrado sofrido enquanto jogava basquete no último ano do ensino médio interrompeu sua ascensão por enquanto. Ainda assim, ele espera um dia ser transferido do Ventura College para um programa maior, ao mesmo tempo em que estiliza seu jogo com base no lado defensivo do Las Vegas Raiders, Maxx Crosby.

“Se eu estivesse na NFL e representasse o México e os mexicanos-americanos, seria incrível”, diz Marcos, 19 anos. “Quem não gostaria de ser esse tipo de âncora ou apoio para alguém que está tentando crescer e fazer isso? algo ótimo para si mesmos?”

Em última análise, independentemente de quantos irmãos alcancem o auge de uma carreira desportiva profissional, o legado da família deverá inspirar as próximas gerações de jovens atletas de ambos os lados da fronteira que procuram seguir os seus passos.

Jaime Jr. está pronto para aproveitar seu sucesso como novato ao entrar em sua segunda temporada na NBA. No auge de sua popularidade na temporada passada, ele estrelou uma campanha publicitária que foi ao ar nacionalmente nos EUA com seu companheiro de equipe e superastro do Heat, Jimmy Butler. Tanto Jaime Jr. quanto Gabriela têm acordos de patrocínio com empresas no México.

Com tanta coisa na agenda da família Jaquez, resta saber quais membros da família de Jaime estarão nas arquibancadas quando o Heat começar. Dia dos Mortos na Cidade do México.

“Eu tenho que estar lá [in Mexico City] e tentar descobrir uma maneira de também poder estar ao lado de Gabriela, que toca em Paris no dia 4 de novembro”, diz Jaime Sr.. “Esse também é o meu [wedding] aniversário. Parece uma situação de olhos vermelhos. Então essas são as coisas que me preocupam. Como eu disse, estamos muito, muito ocupados atualmente.”