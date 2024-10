Por dentro da finalização selvagem no último segundo dos Commanders contra os Bears

LANDOVER, Maryland – Encolhidos no barulhento vestiário do Washington Commanders, dois atacantes seminus olhavam surpresos para o telefone central de Tyler Biadasz. Eles tinham acabado de assistir à Ave Maria ao vivo e queriam revivê-la imediatamente depois.

Eles apontaram para a tela, expressaram descrença com o que viram – e então reproduziram novamente. Não será a última vez que eles assistirão novamente a conclusão de 52 jardas de Jayden Daniels para Noah Brown na vitória dos Commanders por 18-15 sobre o Chicago Bears.

“Vou assistir isso algumas dezenas de vezes”, disse o guarda Nick Allegretti.

Embora a jogada final tenha sido a mais emocionante, o quarto período contou com várias reviravoltas selvagens, começando com uma tentativa malfadada dos Bears de permitir que um atacante reserva marcasse seu touchdown verde.

Veja como os jogadores e treinadores dos dois vestiários relembraram os momentos-chave de um dos finais mais emocionantes da temporada.

Os Bears fizeram um terceiro gol na linha de 1 jarda faltando 6:21 para o fim do quarto período e Washington liderando por 12-7. O coordenador ofensivo Shane Waldron enviou o pacote pesado com o centro reserva Doug Kramer alinhado no backfield. Foi uma formação eficaz no início da temporada, com Kramer como bloqueador principal, mas esta foi a primeira vez que ele fez uma transferência. Kramer nunca teve o controle e o tackle defensivo Jer’Zhan Newton recuperou a bola perdida.

Nesse ponto, os Commanders tinham 75,3% de chances de vitória, segundo a ESPN Analytics.

Kramer (via Marquee Sports Network): Agradeço Shane por ter confiado em mim para ligar. Cometi um erro, deixei cair a bola na linha de jarda-1.

jogar 0:35 Jer’Zhan Newton recupera o fumble na linha de 3 jardas para Commanders Jer’Zhan Newton está entusiasmado depois de recuperar um fumble do Bears na linha de 3 jardas dos Commanders.

Treinador dos Bears, Matt Eberflus: Não [thought of vetoing the play]. Nós trabalhamos nisso, trabalhamos a mecânica disso, a transferência para ele, e só precisamos fazer melhor. É apenas um bloqueio em cunha e você está na linha de 1 jarda. Você tem um cara grande pegando a bola. Nós praticamos muito isso.

O quarterback dos Bears, Caleb Williams: Nível de conforto, 100%. Simplesmente não foi assim e só temos que executar. … Definitivamente fui até lá e verifiquei se Doug estava bem. Ainda tínhamos tempo no relógio. … Definitivamente encorajando Doug. Ele jogou bem quando entrou e sei que esse erro o incomoda, mas estou orgulhoso da galera.

O linebacker do Washington, Bobby Wagner: Essa foi uma ótima jogada. Essa é uma grande jogada. Isso nos colocou em posição de fazer isso.

Como aconteceu durante a maior parte do jogo, a defesa dos Bears se manteve após a virada, forçando um three-and-out. Os Bears recuperaram a posse aos 32 minutos, faltando 4:21 para o final. Williams marchou com os Bears até o Washington 12 e, na quarta para 3, ele tentou um passe para Keenan Allen na end zone. Uma penalidade de interferência de passe em Benjamin St-Juste manteve os Bears vivos e, duas jogadas depois, Roschon Johnson fez um touchdown faltando 23 segundos para o fim. Williams acertou o tight end Cole Kmet para a conversão de dois pontos e uma vantagem de 15-12.

Nesse ponto, os Bears tinham 97,9% de chances de vencer, segundo a ESPN Analytics.

Eberflus: A resposta da defesa ao [the turnover] foi excelente. Faça três e saia, force um chute.

Voltamos para o meio-campo e então nosso ataque converte algumas vezes na terceira descida, e os levamos até lá.

O linebacker do Washington, Frankie Luvu: Eu estava na linha lateral andando e dizendo aos caras: ‘Cabeça erguida, cara. Ainda não acabou.

Os Comandantes assumiram o controle aos 24 minutos, faltando 19 segundos para o fim. Daniels acertou o tight end Zach Ertz com um passe de 11 jardas pelo meio para marcar a primeira para 10 aos 35, e Washington pediu um tempo limite faltando seis segundos para o fim. Terry McLaurin recebeu um passe de 13 jardas e conseguiu sair de campo a tempo para uma última jogada do Washington 48.

McLaurin: Queríamos apenas nos dar a chance de colocá-lo em posição para Jayden lançar a bola lá embaixo, e ele tem um braço inacreditável.

Na jogada final, Daniels segurou a bola por 12,79 segundos e correu 40,7 jardas antes do passe. Foto AP/Nick Wass

Na jogada final, Daniels segurou a bola por 12,79 segundos e correu 40,7 jardas antes do passe, o maior número de jardas percorridas por qualquer jogador antes de lançar um passe TD nas últimas cinco temporadas. É o primeiro passe TD com tempo de lançamento superior a 10 segundos na era NFL Next Gen Stats (desde 2016). Desde o momento em que o snap da bola foi feito até que Brown a pegou, decorreram 17 segundos.

Os Commanders tinham uma probabilidade de vitória de 1,4% quando o snap da bola foi feito.

Daniel: Eles fizeram um bom trabalho bloqueando, meio que estendendo, correndo para me dar tempo suficiente para lançar a bola.

Allegretti: Você está apenas tentando acertar alguém com uma camisa de cor diferente. Dê a Jayden uma chance de rasgar a bola.

DeMarcus Walker, lado defensivo do Bears: Obviamente, estávamos tentando derrubá-lo. Quero dizer, tiro o chapéu para Jayden. Pernas incríveis.

Marrom: Ele fez um trabalho fenomenal mantendo o jogo vivo e conseguindo a melhor bola possível.

Guarda direito de Washington, Sam Cosmi: Os defensores rolaram para a direita, perseguindo-o, pararam. Nós os empurramos para Jayden e rolamos para trás com a esquerda. Nick fez um grande bloqueio. [Daniels] configurei e simplesmente joguei no ar. Tudo o que vi foi uma camisa preta caindo junto com ela e enlouqueci.

O safety dos Bears, Elijah Hicks (jogando para Jaquan Brisker, que perdeu o jogo devido a uma concussão): Parecia que aquela peça durava o dia todo. Demorou uma eternidade. Sinto que – não sei quanto tempo – 17 segundos. Isso é loucura. … Com a peça de 17 segundos, e tudo quebrando e os caras soltos, você tem maneiras ideais de fazer as coisas, e então é como se você visse as coisas.

Os Bears enviaram três pass rushers atrás de Daniels: os defensive ends Jacob Martin e Walker, e o defensive tackle Gervon Dexter. O linebacker TJ Edwards disse que sua responsabilidade era espionar Daniels.

Eduardo: “Sim, de certa forma… É uma porra de Ave Maria. Não sei.”

Ertz: Jayden fez um ótimo trabalho ganhando tempo. Eu nunca participei de um exercício de preparação para o Hail Mary, então foi ótimo para Jayden levar todos nós até lá.

Treinador de comandantes, Dan Quinn: Jayden fez um trabalho fantástico ao ganhar tempo. Não sei quanto tempo durou a peça, mas demorou muito. Treze segundos? Sim, eu senti cada pedacinho deles.

Comandantes running back Austin Ekeler: Houve um momento em que eu pensei, ‘Oh, droga’ porque ele estava sendo perseguido tipo, ‘Oh, não seja demitido, não seja demitido.’ E ele obviamente é muito esquivo, então ele virou para a direita e saiu de lá.

Depois de lutar, Daniels arremessou em direção à end zone, onde cinco defensores estavam na frente de Brown, que marcou a vitória do jogo. O passe percorreu 65,9 jardas no ar, tornando-se o terceiro touchdown de passe mais longo por distância aérea desde 2016.

Vagner: Quando ele jogou a bola para cima, você viu que todo mundo estava convergindo para onde a bola estava, mas ninguém estava atrás da jogada. E como zagueiro, somos ensinados que sempre haverá um cara sentado atrás e sentado na frente, e então eles estão esperando a gorjeta, e você tem que ter certeza de que vai pegá-la.

Segurança dos ursos Kevin Byard: Eles vão ter um cara que deveria pular e pegar a bola. Devíamos ter um saltador, o que eu tinha. … Só sei que houve uma grande confusão ali. E obviamente eles executaram melhor do que nós.

Depois de lutar, Daniels arremessou em direção à end zone, onde cinco defensores estavam na frente de Brown, que marcou a vitória do jogo. Imagens de Peter Casey-Imagn

McLaurin: Jayden meio que está mirando no gorjeta. Teremos um cara na retaguarda, caso isso acabe. E então temos dois caras na frente prontos para isso. … Eu estava pronto para ser inclinado para frente. Noah estava pronto lá atrás. Lucas [McCaffrey] estava pronto para o lado.

Aquela bola caiu direto nos braços de Noah. Acho que nunca vi uma Ave Maria cair tão perfeitamente de uma furadeira.

O cornerback do Bears, Jaylon Johnson: Nunca deve haver alguém totalmente aberto na parte de trás da end zone. Não posso dizer quem deveria estar lá. Não sei. Todos nós temos que encontrar uma maneira de executar melhor na reta final.

Marrom: Essa foi a minha tarefa para a Ave Maria. … Ertz fez um ótimo trabalho ao colocar a mão na bola, permitindo que ela voltasse para mim, e fizemos a jogada.

Na verdade, foi o cornerback do Bears, Tyrique Stevenson, quem desviou a bola. Posteriormente, ele postou um pedido de desculpas aos fãs do Bears nas redes sociais.

Ao Chicago e aos companheiros, minhas desculpas pela falta de consciência e foco. O jogo não termina até que o relógio chegue a zeros. Não posso considerar nada garantido. Anotações feitas, melhorias acontecerão. #Beardown -Tyrique Stevenson (@dreamchaserTy10) 28 de outubro de 2024

Ertz: Acho que não toquei na bola. Não sei o que o filme diz em si, mas com certeza aceito a assistência de hóquei. Eu sei que impactei a jogada, e Noah acabou fazendo um touchdown e ganhamos o jogo. Isso é tudo que importa.

Daniels: Acabei de ouvir pessoas gritando e nossa linha lateral invadir o campo. Foi assim que eu soube.

Ekeler: A multidão nos avisou que ele pegou. E então foi sem capacete e todo mundo correndo, e você vê a erupção da linha lateral, que é um momento que nunca esquecerei deste dia, é ver aquela linha lateral simplesmente entrar [the field].

Allegretti: Eu olhei para a tela e vi a bola tombar e pensei, ‘Puta merda —, tem um cara lá e nós pegamos.’ Nunca fiz parte de um. … Eu vi na tela e só soube quem pegou três minutos depois.

Pelo menos um dos Bears pensou que um pênalti poderia ter sido marcado na jogada final.

Caminhante: Eu sinto que muitos caras definitivamente foram segurados e bloqueados nas costas. Eu vi um bloqueio ilegal, mas honestamente só consegui finalizar no quarterback.

Johnson: É uma Ave Maria, eles não vão chamar holding, não vão chamar interferência de passe. É um jogo grátis para vencer o seu cara. Minha energia estava em não deixar meu cara [McLaurin] chegar à zona final. Acertá-los, sendo físico. Só estou tentando fazer o que posso para não deixar meu cara pegar a bola.

McLaurin: Jaylon Johnson me empurrou no chão. Quando estamos nessa situação, a bola é de qualquer um. É um vale-tudo lá embaixo. Os árbitros não vão pagar em espera. Boxe. É físico.

Foi o primeiro jogo deste século em que cada equipe marcou um touchdown nos 30 segundos finais do quarto período.

Daniel: Essa é uma experiência única na vida.