Por dentro do campo de treinamento do Lakers – LeBron com Bronny, Redick e lições dolorosas de Kobe

EXATAMENTE ÀS 13h23 Terça-feira, sete minutos antes de sua agenda cuidadosamente planejada, JJ Redick fez uma pausa para organizar seus pensamentos. A questão diante dele era sobre LeBron James e como as experiências de Redick com outros grandes jogadores ao longo de sua carreira de jogador o prepararam para ser o treinador do maior artilheiro de todos os tempos da NBA naquelas que provavelmente serão as últimas temporadas da carreira de James. .

Foi o primeiro dia de seu primeiro campo de treinamento como técnico da NBA.

“Levo essa responsabilidade a sério”, disse Redick à ESPN. “Eu realmente quero.”

Poucos minutos antes, James estava atirando com seu filho Bronny James na mesma cesta sob a qual Redick estava agora sentado, refletindo sobre a melhor forma de maximizar os últimos anos de mandato de James no Lakers.

“Falo sobre alegria e gratidão o tempo todo”, disse Redick. “E olho para o final da minha carreira. Do meu último ano, me lesionando e sendo negociado. [James] e eu sou diferente, mas… não consegui aproveitar o último capítulo.”

Isso significa vencer, acima de tudo. Mas também significa saborear esta experiência única de James brincando com seu filho.

Redick completou 40 anos em junho. James completará 40 anos em dezembro. Eles são contemporâneos em fases muito diferentes de suas vidas e carreiras. Mas ambos são pais.

“Quero dizer, você treina seus próprios filhos quando eles são pequenos”, disse Redick. “Mas ele está na maldita NBA, arremessando bem aqui nesta cesta com seu filho. … Eles estavam fazendo exercícios de pick-and-roll 2 contra 2 para começar o treino contra os treinadores. Um deles está guardando o screener. É surreal.”

Aqueles que melhor conhecem James dizem que ele anseia por estrutura e responsabilidade. Ele prospera em sistemas disciplinados e altamente organizados. Ele dá o melhor de si quando todos na equipe entendem seu papel. Todos são elementos nos quais ele perdeu a fé durante o regime anterior do Lakers, disseram fontes.

O trabalho de Redick é criar esse tipo de ambiente o mais rápido possível, e sua agenda representa esse esforço. As manhãs começam cedo, com pesos e condicionamento. Às 10h30, ele oferece uma sessão presencial para os jogadores mais jovens. A prática começa às 11. A cada dia novos conceitos e sistemas são instalados. A carga de trabalho dos jogadores é monitorada diariamente; em seguida, examinado pela equipe técnica e de desempenho.

Há espaço para desvios. Após o treino, Redick decidiu atender ao pedido de James por um DJ, embora ninguém tenha certeza ainda de quem está pagando por isso, ou quanto tempo vai durar. Redick tenta chegar em casa a tempo de grelhar hambúrgueres ou cachorro-quente para o jantar dos filhos.

“Tentei ser superintencional em relação ao meu tempo”, disse Redick. Em tudo que ele manda a equipe fazer e em tudo que ele faz e diz.

Isso requer clareza de propósito: tudo o que ele e o Lakers farão nesta temporada será aproveitar ao máximo os últimos anos da ilustre carreira de LeBron James e evitar algumas das dolorosas lições de seu passado – quando o ícone da franquia Kobe Bryant terminou seu carreira com três temporadas repletas de lesões e poucas oportunidades de vencer.

jogar 2:43 LeBron quer levar o impulso das Olimpíadas para a temporada do Lakers LeBron James conversa com Dave McMenamin sobre suas esperanças para a temporada do Lakers e sobre jogar com seu filho Bronny.

PARTE DO A razão pela qual James veio para o Lakers como agente livre em 2018 foi o padrão de cuidado que eles demonstraram durante as temporadas finais da carreira de Bryant, há uma década, disseram fontes. James gostava de jogar em uma franquia icônica tanto quanto gostava de como ela tratava seus jogadores icônicos.

Não havia como dizer por quanto tempo James conseguiria manter seu nível de jogo quando se juntou ao Lakers. Ele tinha 34 anos na época, a mesma idade de Bryant quando sofreu uma lesão no tendão de Aquiles que acelerou seu declínio físico.

Ainda assim, Bryant tentou persuadir o Lakers a formar times melhores ao seu redor em suas últimas temporadas em Los Angeles, recrutando o atacante LaMarcus Aldridge, a estrela do Miami Heat, Dwyane Wade, e incentivando uma troca pela estrela do Sacramento Kings, DeMarcus Cousins, disseram fontes.

O Lakers não conseguiu nenhum deles. Em vez disso, Bryant jogou suas últimas temporadas com companheiros de equipe que eram crianças quando ele entrou na liga. Nas últimas três temporadas de Bryant, o Lakers venceu 65 jogos combinados.

Foi um fundo miserável e sem cerimônia para o Lakers e Bryant – mas que abriu uma porta para um futuro sem ele, já que eles selecionaram quatro jogadores na loteria entre 2014 e 2017, muitos dos quais empataram para James em 2018 e depois as peças centrais do comércio para Anthony Davis em 2019.

Na primavera passada, Rob Pelinka, vice-presidente de operações do Lakers, que anteriormente era agente de Bryant, se viu em uma situação semelhante com James. Assim como Bryant, James deixou claro que queria encerrar sua carreira no Lakers e lutar pelo último campeonato. E, como Bryant, James estava disposto a recrutar agentes livres para ajudá-lo a fazer isso.

Mas, ao contrário de Bryant, James mostrou poucas evidências de declínio, aumentando ainda mais esta temporada pressurizada. Ele foi jogador do segundo time da NBA no ano passado, aos 39 anos. Ele desempenhou um papel principal na equipe dos EUA, que ganhou o ouro nas Olimpíadas de Paris. E seu desejo de vencer – e tudo o que ele fará para garantir isso – não diminuiu.

Em maio, Pelinka ligou para o ex-técnico do Duke, Mike Krzyzewski, e pediu conselhos sobre como abordar a situação.

Krzyzewski foi um confidente próximo de Bryant por quase duas décadas e foi sua escolha para treinar o time em 2004. Pelinka desenvolveu um relacionamento com Krzyzewski por meio de Bryant e outros clientes com ligações com Duke.

“Tratava-se apenas de entrar na última parte da carreira de LeBron, de como seu legado deveria estar interligado com o que a equipe está fazendo”, disse Krzyzewski à ESPN sobre sua mensagem a Pelinka. “Eu disse que não pode ser a única coisa que você está pensando. Mas existe uma maneira de ajudá-lo a posicioná-lo de diferentes maneiras no ataque?

Krzyzewski desenvolveu um relacionamento próximo com James durante seus anos como treinador da equipe dos EUA. Ele conhece a maneira como James gosta de ser treinado e os sistemas em que prosperou.

Ele também conhecia Redick, que ganhou vários prêmios como jogador do Duke de 2002 a 2006.

“JJ foi um jogador tão corajoso quanto eu”, disse Krzyzewski. “Ele procurava o momento, quanto maior o momento, quanto maior era a situação durante um jogo, mais ele adorava.”

A conexão foi feita. Krzyzewski foi a primeira pessoa a conscientizar Redick e Pelinka das semelhanças em seus estilos pessoais e modo de pensar.

“Ouvimos isso de muitas pessoas”, disse Pelinka. “Quando me encontrei com Mike na colheitadeira de Chicago, ele disse: ‘Eu realmente acho que você e JJ deveriam trabalhar juntos. Conheço vocês há mais de 20 anos e acho que vocês apenas veem o jogo e o negócio de basquete de forma muito semelhante.'”

Se Redick aguentasse ser vaiado em todas as arenas que frequentava, pensava-se, continuando “em uma longa linha de jogadores odiados que tivemos aqui”, como disse Krzyzewski, ele poderia lidar com a pressão de treinar James nos anos finais de sua carreira. Redick era organizado e atencioso com tudo o que fazia. Seu estilo pessoal combinava facilmente com James e Pelinka, disse Krzyzewski. E isso era essencial no ambiente em que todos entravam juntos.

“É uma longa temporada… Acho que eles se apoiarão e isso será essencial”, disse Krzyzewski. “Especialmente no caso de JJ. Se eles continuarem a desenvolver esse relacionamento, acho que os jogadores também perceberão.”

Em seus cinco anos no cargo, Pelinka sofreu críticas contundentes, apesar de ter vencido um campeonato em 2020 e avançado para as finais da Conferência Oeste em 2023. É o custo de liderar uma franquia como o Lakers e gerenciar uma estrela como James.

“Quero dizer, sempre há coisas acontecendo no Lakers”, disse Pelinka. “Quando você tem um parceiro forte, você não enfrenta isso sozinho.”

jogar 1:51 AD sobre LeBron e Bronny no treino: ‘Todo mundo estava falando bem a favor de Bronny’ A estrela do Lakers, Anthony Davis, fala sobre a dinâmica de ter LeBron James e seu filho Bronny no time e como tem sido durante os treinos.

REDICK ESTAVA EM a sala quando o Lakers transformou a história e um sonho em realidade.

Ele ficou ao lado de Pelinka enquanto o Golden State Warriors, que havia tentado trocar por James na temporada passada, ponderava se deveria levar Bronny para o 52º lugar. Os Warriors gostaram do conjunto de habilidades de Bronny e o tiveram em seu quadro de recrutamento, disseram fontes. Selecioná-lo à frente do Lakers, que tinha a 55ª escolha, teria sido uma jogada astuta – talvez até para convencer James a assinar lá como agente livre. Mas, no final das contas, disseram as fontes, os Warriors optaram por respeitar os desejos que James havia deixado claro e os Lakers sinalizaram que iriam atender.

O sonho encontrou a realidade esta semana. Após o treino de quarta-feira, Anthony Davis descreveu uma cena de um jogo amistoso no início do dia. Primeiro, Bronny acertou uma cesta de 3 pontos sobre seu pai, o que fez todo o time se dobrar de alegria. Então James respondeu intimidando um defensor do lado oposto, apenas para Bronny acertar outro chute sobre Austin Reaves. Na próxima vez, Bron pediu a bola novamente.

“Eles nem sequer foram combinados”, disse Davis. “Mas a competição estava lá e é isso que adoramos ver.”

Todos os dias há histórias como esta. E a partir desta noite, há uma chance de eles jogarem juntos no primeiro jogo da pré-temporada do Lakers.

“Isso significa que o mundo [James]”, disse Davis. “Quero dizer, ninguém nunca teve a chance de brincar com seu filho. Então isso é como um nível diferente de alegria e apreciação. Ninguém nunca fez isso.”

Existem também os momentos de silêncio que ninguém vê. Todos os dias após o treino, LeBron e Bronny fazem parte de um grupo de tiro com o armador do terceiro ano, Max Christie. Eles arremessam saltadores de toda a quadra, recebendo passes do técnico de desenvolvimento de novos jogadores Ty Abbott e do assistente técnico Scott Brooks.

James acerta seus 3 pontos com uma alta porcentagem. Bronny ainda está trabalhando em sua forma e liberação. Poucas palavras são trocadas. É um veterano trabalhando ao lado de dois jogadores mais jovens que ainda tentam provar seu valor.

Acima deles estão os 17 troféus Larry O’Brien da franquia, olhando para eles através de seis janelas. Banners de cada um dos campeonatos do time e camisas aposentadas estão pendurados nas paredes acima.

Embora haja uma alegria palpável em ver LeBron e Bronny juntos, o peso das expectativas aumenta. Mas de vez em quando, o significado do momento vence.

No final do treino de quarta-feira, James trouxe seu filho para um de seus elaborados apertos de mão. Quando eles se separaram, James estendeu a mão direita e esfregou o topo da cabeça de Bronny – como só um pai orgulhoso faria.