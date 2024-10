Por dentro dos momentos mais selvagens do thriller Yankees-Guardians ALCS

CLEVELAND – Por quase uma hora na noite de quinta-feira, o New York Yankees aparentemente superou uma partida de beisebol desleixada para conseguir uma vitória da World Series de uma forma totalmente maluca, de cair o queixo, silenciando a multidão.

Com duas corridas e duas eliminações na oitava entrada contra o Cleveland Guardians, os Yankees foram encarregados de resolver Emmanuel Clase, o melhor jogador mais próximo do beisebol, para ter a chance de obter uma vantagem de 3 a 0 na American League Championship Series. Em 74 partidas na temporada regular, o jogador permitiu cinco corridas merecidas. Os Detroit Tigers o alcançaram uma vez na série AL Division – antes de ele derrotá-los novamente em aparições em várias entradas nos dois jogos seguintes. Eliminar o déficit dos Yankees parecia quase impossível.

Então Aaron Judge disparou um golpe rasteiro que perfurou o ar, logo acima da parede direita do campo, para um home run de duas corridas. Dois minutos depois, Giancarlo Stanton acertou um controle deslizante por cima da parede no centro do campo para fazer home runs consecutivos e uma vantagem de uma corrida para o Nova York. Os Yankees saíram de seu banco de reservas em comemoração. Eles mataram o poderoso Clase.

Então, bem, um jogo beirando o absurdo ultrapassou a linha para nos dar um dos jogos mais memoráveis ​​​​da história recente da pós-temporada, uma eventual vitória do Cleveland por 7-5 em 10 entradas.

“Foi um jogo incrível para ambos os lados. Todas as emoções, altos e baixos, idas e vindas, você escolhe”, disse o técnico do Guardians, Stephen Vogt. “Se há uma emoção, todos nós sentimos isso em ambos os lados.”

Montanha russa. Luta de peso pesado. Insira clichê aqui. Foi um clássico jogo de beisebol. Aqui estão os seis maiores momentos do jogo – com a probabilidade de vitória antes de cada jogada – para ilustrar a loucura.

Topo da oitava entrada, duas eliminações

Cleveland lidera por 3-1

Probabilidade de vitória: 93,2% Cleveland

O home run de Aaron Judge que empatou o jogo foi apenas o começo dessa disputa. AP Foto/Jeff Roberson

A rebatida do juiz contra Clase começa com o que aconteceu momentos antes de começar, quando o destro do Guardians, Hunter Gaddis, pareceu arremessar em torno de Soto. Gaddis, cuja taxa de caminhada de 5% durante a temporada regular ficou empatada em 14º lugar entre os apaziguadores, fez uma caminhada de duas saídas e quatro arremessos para Soto, e nenhum dos arremessos foi particularmente próximo. Vogt então substituiu Gaddis por Clase.

O técnico dos Yankees, Aaron Boone, disse não acreditar que Gaddis tenha arremessado contra Soto. O juiz disse que “não tinha ideia”. Independentemente disso, a sequência criou um confronto marcante. Juiz vs. Classe. Poder versus poder. O melhor rebatedor do mundo contra o melhor apaziguador do mundo.

O confronto inclinou-se para Clase mais cedo. O destro saltou na frente de Judge com um cortador no meio que Judge errou e um cortador para longe ele desferiu. Judge então tirou um cortador de 99 mph da placa antes de Clase pontilhar o canto externo com outro cortador de 99 mph.

“Ele simplesmente continuou com isso”, disse Stanton sobre Judge. “Foi incrível. Não foi um arremesso ruim. Foi rasteiro e distante, no preto. E ele faz o que faz.”

O que Judge fez foi acertar a bola. Ele viajou 179,9 mph logo de cara e pousou a 356 de distância, logo acima do muro, e saltou para as arquibancadas enquanto Judge corria para a primeira base. Jogo de empate.

“Achei que era baixo”, disse Judge. “Então, você sabe, meu primeiro pensamento é tentar estar na segunda base. Espero que Juan consiga marcar ou ele esteja na terceira base. Mas tente chegar na segunda base para Big G surgir nessa situação.”

Topo da oitava entrada, duas eliminações

Jogo empatado, 3-3

Probabilidade de vitória: 59,9% Cleveland

Assim como seu gigantesco companheiro de equipe, Stanton ficou para trás por 0-2. Ele errou em um controle deslizante de 150 km/h, passou por um cortador de 160 km/h e acertou um cortador no meio. Dois arremessos depois, ele acertou um controle deslizante de 93 mph sobre a placa. Esses dois arremessos ficaram com ele.

“Ele estava montando os cortadores e controles deslizantes, então foi só colocar um por cima do prato”, disse Stanton. “E eu perdi alguns no prato, então consegui chegar ao terceiro.”

O terceiro foi o sétimo arremesso da batalha, um controle deslizante de 90 mph que pegou muita placa. Stanton atacou com um golpe de 85 mph – o mais difícil para um jogador de ambos os lados na quinta-feira. Ele saltou do bastão a 106,1 mph e foi depositado a 390 pés da base.

“Acho que dei um soco no punho direito, como se estivesse animado”, disse Boone. “Mas você está certo no jogo… Você meio que fica com o que vem a seguir. Mas você certamente sente a energia de algumas tacadas como essa.”

E assim, os Yankees estavam na liderança. Foi a primeira vez que Clase desistiu de vários home runs em um jogo em 326 jogos na carreira, incluindo a pós-temporada. Nova York estava a três eliminações de conseguir a vitória em sua primeira participação na World Series em 15 anos. Foi uma reviravolta impressionante. E estava apenas começando.

Final da nona entrada, duas eliminações

Os Yankees lideram por 5-3

Probabilidade de vitória: 98,5% Nova York

Luke Weaver, chamado para uma defesa de quatro eliminações, saiu de uma disputa de dois contra e dois eliminados na oitava entrada ao eliminar David Fry. Então, depois que Anthony Rizzo cometeu um erro ao começar no final do nono, ele iniciou uma bela jogada dupla de 1-6-3 para esmagar o ímpeto de Cleveland.

Ele estava a um de sua quarta defesa na pós-temporada de pelo menos quatro eliminações. Parecia iminente quando ele saltou à frente por 0-2 em Lane Thomas após a jogada dupla. Mas, de repente, ele perdeu o ímpeto. Os próximos três arremessos não foram competitivos e Thomas os aproveitou para fazer a contagem completa. O sexto arremesso da rebatida foi uma bola rápida de 95 mph e Thomas acertou a parede alta do campo esquerdo.

“Você chega a 0-2 e tenta fazer um pouco demais”, disse Weaver. “Thomas tem uma boa rebatida e, sim, o momento começa a ficar um pouco grande. Então, apenas tentei dar um passo para trás e esta noite não tive a execução naquele momento que eu precisava.”

Final da nona entrada, duas eliminações

Os Yankees lideram por 5-3

Probabilidade de vitória: 95,4% Nova York

Após o jogo, Vogt deixou claro sua motivação em enviar Jhonkensy Noel para dar um beliscão em Daniel Schneemann: “Quero dizer, ele deu um beliscão para acertar um home run”, disse Vogt. “É por isso que o mandamos para lá.” E, cara, o homem que eles chamam de Grande Natal fez entregas.

Depois de fazer outro arremesso pouco competitivo, fora da zona de ataque, Noel aproveitou uma grande mudança no centro da base e não deixou dúvidas. Ele suavemente virou o bastão para o lado no segundo em que fez contato para empatar o jogo. Um pandemônio choveu ao seu redor. Ele, pelo menos por enquanto, salvou efetivamente a temporada dos Guardiões.

“Realmente senti que decepcionei o time e eu mesmo”, disse Weaver. “É beisebol, coisas assim acontecem. Um giro de braço e parece um pouco devastador. Ainda estamos em uma boa posição. Sinto que há algum impulso ali, mas eles mereceram. Foi um jogo louco. O os tacos estavam quentes e a bola voava para fora do parque.

Weaver não desistia de um home run ou de múltiplas corridas desde 2 de setembro – sua última aparição antes de se tornar o principal jogador mais próximo dos Yankees.

“Dói um pouco mais, sim”, disse Weaver. “Dói um pouco mais saber o quanto eles trabalharam para levar o jogo onde estava. Dói ainda mais saber que fiz 0-2, estamos a um arremesso de distância depois de uma grande jogada dupla. Dói mais saber o quão perto estávamos, quão grande foi o 3-0 [lead] seria. Mas isso é a vida. Já passei por muitas falhas para saber que nem sempre é como queremos que seja.”

Topo da 10ª entrada, um fora

Jogo empatado, 5-5

Probabilidade de ganhar: 50,8% em Nova York

Os Yankees ameaçavam retomar rapidamente a liderança quando Stanton fez uma caminhada única para trazer Jazz Chisholm Jr., que havia caminhado e marcado em suas duas aparições anteriores. Desta vez, o jogador da terceira base dos Yankees acertou um helicóptero no porão da segunda base que parecia destinado a vazar pelo campo interno.

Isso até que o segundo base do Guardians, Andrés Giménez, indo para a esquerda, de alguma forma agarrou a bola de beisebol no campo raso da direita, girou e deu um salto caindo para trás. Ele saltou para o homem da primeira base Josh Naylor, que esticou até o limite com o pé esquerdo apenas olhando para a primeira base para completar a saída improvável.

A jogada, que lembra as que o membro do Hall da Fama Roberto Alomar fez em suas três temporadas como segunda base do Cleveland na virada do século, desanimou o rali dos Yankees.

“Andrés Giménez é o melhor jogador de campo do planeta”, disse Vogt. “Ele tem sido e será. Ele faz jogadas que nos deixam impressionados todos os dias, ao que parece.”

Final da 10ª entrada, duas eliminações

Jogo empatado, 5-5

Probabilidade de vitória: 62,7% Cleveland

A noite finalmente terminou, após 3 horas e 52 minutos, com David Fry lançando uma chumbada por erro 1-2 – para cima e por cima da base – de Clay Holmes nos assentos além da parede esquerda do campo.

“Eu simplesmente disse a Deus, tipo, ‘Ei, cara, pegue isso’”, disse Fry. “É um confronto difícil. Apenas tente se divertir. Você rebateu, ficou atrás na contagem e só conseguiu um arremesso na zona e felizmente saiu.”

Os Yankees, até aquele ponto, estavam com 196-1 em sua história na pós-temporada, quando lideravam por múltiplas corridas na nona entrada ou mais tarde, de acordo com a ESPN Research. Sua única outra perda nessa situação? Jogo 3 do ALDS 2022 contra … os Guardiões.

“Devíamos ir lá e fazer o nosso trabalho”, disse Holmes. “Esse é o nosso trabalho, ir lá e fechar as coisas. Nossos rebatedores fizeram um ótimo trabalho nos colocando em posição e simplesmente não fizemos arremessos. Mas nossa expectativa é ir lá e marcar zeros”.

Foi o segundo home run de Fry na pós-temporada, e ambos foram enormes. O primeiro foi um home run de duas corridas no jogo 4 do ALDS contra o Detroit Tigers, com os Guardians enfrentando a eliminação. Esse home run salvou a temporada dos Guardians antes de eles voltarem para avançar mais uma rodada. O tempo dirá se o heroísmo de quinta-feira fará o mesmo.