Por que a sequência dos playoffs da MLB de 2024 do Mets é o início de algo grande

Daqui a alguns anos, quando o New York Mets se tornar a potência que certamente será, eles olharão para a temporada de 2024 como onde tudo começou. Algo especial aconteceu no Queens este ano. E o fato de ter terminado de forma decepcionante, com o Los Angeles Dodgers eliminando-os da National League Championship Series na noite de domingo com uma vitória por 10-5 no jogo 6, não diminui de forma alguma o que o Mets alcançou.

Por mais que este ano tenha sido aparentemente sobre Grimace e OMG e uma abóbora da sorte, mais importantes foram as mudanças dramáticas e substanciais que ocorreram em uma organização que por muito tempo funcionou menos como um leviatã e mais como uma equipe de médio porte fazendo cosplay de um gastador do grande mercado. A transformação interna, proporcionada pelo proprietário Steve Cohen, que contratou David Stearns como presidente de operações de beisebol e Carlos Mendoza como gerente, trouxe para a organização uma dupla de líderes que imediatamente mudaram uma cultura há muito conhecida por sua fragilidade. Nada no beisebol promove o sucesso como o casamento entre dinheiro e estabilidade – um confronto entre Dodgers e Yankees na World Series sugere isso – e depois de décadas de propriedade pouco séria e tropeços de Cohen no início do mandato, o Mets estava posicionado para se afirmar da noite para o dia.

O fato de tudo isso ter se concretizado nesta pós-temporada, tendo como pano de fundo o Mets se comportando como o melhor time de memes, proporcionou um contraste delicioso. À medida que a organização começou a crescer, experimentou no campo e na sede do clube um brilho simultâneo.

“A cultura em que vivemos e que estamos construindo”, disse o jogador de campo Jose Iglesias, “está indo no caminho certo”.

Para uma base de fãs que se apaixonou por estes Mets depois que suas partidas de 0-5 e 24-35 deram lugar a uma recuperação após uma recuperação dramática, esta temporada será lembrada menos por suas decepções do que pela alegria que proporcionou. Grimace, o personagem do McDonald’s cujo primeiro arremesso antes de um jogo em junho no Citi Field coincidiu com uma série inicial de sucesso, era o mascote. A música de Iglesias, “OMG”, foi a trilha sonora. As roupas do outfielder Harrison Bader eram a estética. A abóbora do jogador da primeira base Pete Alonso era o amuleto. As comemorações do outfielder Jesse Winker eram a personificação da identidade há muito escondida dos torcedores do Mets, um desejo de ser exuberante e estranho que foi eternamente reprimido pela sensação de que seria recompensado com algo ruim.

“Este é o time mais maluco em que já estive. Nós rimos disso”, disse o rebatedor designado pelo Mets, JD Martinez. “Nunca sabemos o que vai acontecer. Iggy pode chegar com alguma música nova, Bader com uma roupa nova e Pete dizendo algumas coisas malucas. É muito divertido.”

Ver o Citi Field se transformar no maior canto de Nova York toda vez que o shortstop Francisco Lindor vinha rebater – os fãs cantando sua música, “My Girl”, e terminando o gorjeio mesmo quando a música parava – trouxe uma dimensão diferente ao estádio do que nos últimos anos. Ao mesmo tempo, atribuir o sucesso do Mets às vibrações, e não à construção de um time de jogadores de beisebol sólidos, presta um péssimo serviço ao trabalho de Stearns na aquisição de talentos e de Mendoza na extração das melhores versões de seus jogadores.

Lindor, que convocou a reunião exclusiva para jogadores no final de maio que catalisou o Mets muito mais do que a criatura roxa ou a música pop, reforçou sua boa-fé no Hall da Fama e terminará em segundo lugar na votação de MVP da NL, atrás de Shohei Ohtani. Do dia da reunião em diante, o Mets foi o melhor time do beisebol, com 67-40. E nesse período de quatro meses, Lindor registrou o maior número de vitórias acima da substituição na NL, ainda mais do que Ohtani, que acertou 40 home runs e roubou 46 bases naquele período.

Após o último dia programado da temporada regular, o Mets parecia estar ganhando mais força. O home run de Lindor no 161º jogo do Mets, parte de uma partida dupla transferida para a segunda-feira após o final originalmente programado, garantiu a vaga de Nova York na pós-temporada. Na rodada do wild card, Alonso fez um home run sísmico e positivo na nona entrada para derrubar o campeão da NL Central, Milwaukee Brewers. O encantamento continuou na série da divisão, quando o grand slam de Lindor os impulsionou a ultrapassar o rival Philadelphia Phillies e permitiu que Nova York pela primeira vez comemorasse uma vitória nos playoffs no Citi Field.

Então eles encontraram o time que gostariam de ser. Os Dodgers – que venceram 98 jogos contra 89 do Mets – estragaram a possibilidade de uma Subway Series ao se deliciarem com um bullpen que cansou e vacilou ao longo da série. Ao longo de 32 entradas, os apaziguadores do Mets permitiram 57 corredores de base e 24 corridas ganhas. O fato de Mendoza ter extraído deles tanto quanto antes do NLCS demonstrou que seu toque hábil vai além da comunicação exemplar com os jogadores.

Também não é como se o Mets ficasse para sempre preso no purgatório de Bullpen. Um dos pontos fortes de Stearns em Milwaukee, onde conduziu um time de pequeno mercado em cinco jogos nos playoffs em seis temporadas, foi a construção de um bullpen fechado. Ele está preparado para fazer o mesmo com o Mets, especialmente considerando a margem de manobra financeira com a qual entrará no inverno procurando construir em torno de um núcleo talentoso.

Lindor continua sendo o eixo. Além disso, o terceiro base Mark Vientos emergiu como uma força nesta temporada, Brandon Nimmo é um estabilizador no campo externo e Francisco Alvarez, de 22 anos, continua sendo a solução em tempo integral como receptor. Kodai Senga deve estar saudável no dia de abertura, Edwin Diaz lutou contra uma queda no meio da temporada para ressurgir como um jogador mais próximo, capaz de fazer várias entradas e David Peterson apresentou um ERA de 2,90 em 131 entradas. Além disso, eles podem lançar mais alguns morcegos (Jeff McNeil e Starling Marte) e alguns braços poderosos (Reed Garrett, Tylor Megill, Jose Butto).

O Mets tem algo em torno de US$ 190 milhões em salários saindo dos livros neste inverno, incluindo algumas decisões difíceis de tomar: Alonso, um dos jogadores mais populares da franquia, entra na agência gratuita após uma pós-temporada com quatro home runs e um 0,999. OP. Potencialmente desaparecidos também estão Iglesias, Martinez, Winker e Bader, que contribuíram em campo e na mudança na cultura do clube, e o canhoto Sean Manaea, que pode cancelar o acordo que assinou em janeiro.

Sem nenhum desses jogadores, sua folha de pagamento atualmente gira em torno de US$ 160 milhões, e para um elenco que precisa mais de aumento do que de reimaginação.

É um ótimo lugar para começar. Especialmente para Stearns, talvez o melhor no ramo em encontrar valor nas bordas para complementar uma equipe de estrelas. Mas a suposição também é que uma equipe que por três anos consecutivos tenha esgotado uma folha de pagamento na faixa de mais de US$ 300 milhões permanecerá entre as equipes que mais gastam no jogo.

O que é um momento adequado neste inverno. Porque raramente um jogador do calibre e da idade de Juan Soto alcança a liberdade de ação. O defensor direito dos Yankees passará seu 26º aniversário jogando o Jogo 1 da World Series e, depois que um campeão for coroado, começará o sorteio de agente livre por seus serviços. Por mais que os Yankees sejam os favoritos para contratá-lo novamente em um acordo de mais de US$ 500 milhões, especialmente após a corrida para sua primeira World Series desde 2009, Cohen e Stearns entendem a raridade de jogadores em posições de piso alto e teto alto, como Soto e quão poucos alcançarão a agência gratuita nas próximas temporadas.

No inverno de 2025, são Vladimir Guerrero Jr., primeira base de Toronto, e Kyle Tucker, defensor externo de Houston. A temporada seguinte é relativamente árida. Chegando a entressafra de 2027, os apanhadores Adley Rutschman e William Contreras encabeçam a classe. Esta pode ser a melhor oportunidade para o Mets conseguir um verdadeiro superstar da franquia sem ter que esgotar seu sistema agrícola.

Se Soto é a principal prioridade do Mets, reconstruir sua rotação não fica muito atrás. Espera-se que Manaea, o destro Luis Severino e o canhoto José Quintana, que combinaram mais de 37% das entradas de Nova York nesta temporada, sejam agentes livres. O destro Corbin Burnes, que Stearns selecionou na quarta rodada de seu primeiro draft supervisionando Milwaukee, é um agente livre. O mesmo acontece com os canhotos Blake Snell e Max Fried. Embora Cohen tenha mostrado uma tendência a distribuir dinheiro excessivo para os arremessadores iniciais Justin Verlander e Max Scherzer – ambos negociados posteriormente – ele também não tem muitas oportunidades lá, com o futuro vencedor do AL Cy Young, Tarik Skubal (após 2026), o canhoto Framber Valdez (2025), o destro Zac Gallen (2025), o canhoto Garrett Crochet (2026) e o destro Logan Gilbert (2027) são as melhores opções depois deste inverno.

Talvez eles consigam Soto e, se não o fizerem, talvez construam seu inverno em torno de Alonso, ou talvez Cohen dê de ombros e assine ambos e acrescente um ás em cima dele. Sua disposição e capacidade de mergulhar de cabeça na agência gratuita fizeram dele um proprietário querido com menos de cinco anos de mandato, uma raridade no jogo. Cohen é muito mais do que dinheiro. Ele reconhece o poder de uma boa equipe administrativa, de movimentos nas margens, de investir em coisas além da folha de pagamento da liga principal. As equipes não são construídas apenas com superestrelas. Eles são o produto de talento, trabalho e especialmente – inquantificável, mas sem dúvida – uma espécie de obstinação que o Mets encontrou durante a temporada.

“Os caras estão entendendo a importância de competir – competir em todos os campos”, disse Iglesias. “Nós simplesmente damos tudo o que temos, cada arremesso, cada taco. E geralmente o deus do beisebol – ele ajuda você quando você joga com a energia certa e a atitude certa.”

De LOL a OMG, o Mets hoje se exibe com uma mentalidade diferente. A instabilidade das temporadas anteriores se foi, substituída pela atualização deste ano e desses playoffs. O Mets não é mais uma equipe que alterna constantemente entre gerentes gerais e gerentes. Eles estão aqui. E mesmo que 2025 não possa igualar o milagre que foi 2024, o que aconteceu em Outubro preparou Nova Iorque para dar o próximo passo.

Agora vem a parte imperativa. Fazer isso de novo é complicado, e fazer de novo depois disso reforçará que o Mets não está tomando nada como garantido. Eles simplesmente não planejam ir a lugar nenhum. Eles encontraram algo este ano, algo que acreditam que durará, algo que, se acontecer, fará do Dodgers vs. Mets uma série regular de playoffs. Los Angeles venceu desta vez, mas as lições que Nova York colheu têm valor. O alvorecer do ressurgimento do Mets chegou. É apenas uma questão de tempo até que toda a amplitude disso se revele.