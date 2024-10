Por que alguns beneficiários do SSI estão recebendo um cheque extra em novembro, mas nenhum em dezembro?

EUSe você estiver recebendo Renda Suplementar de Segurança (SSI), poderá notar um cronograma de pagamento incomum em novembro: dois cheques de SSI em um mês, mas nenhum será emitido em dezembro. Embora possa parecer confuso, esta é na verdade uma peculiaridade de agendamento de rotina da Administração da Segurança Social (SSA) que acontece de vez em quando.

O SSA normalmente envia pagamentos de SSI no primeiro dia de cada mês. Porém, quando o primeiro cai em final de semana ou feriado, o pagamento é efetuado no último dia útil do mês anterior. Este ano, 1º de dezembro cai em um domingo, então a SSA emitirá o cheque SSI de dezembro alguns dias antes, na sexta-feira, 29 de novembro.

Isto significa que os destinatários do SSI receberão o pagamento normal de 1º de novembro e o pagamento do início de dezembro em 29 de novembro – saindo de dezembro sem data de pagamento própria. Para cerca de 7,4 milhões de beneficiários de SSI em 2024, esta pequena mudança pode ter um grande impacto no seu planeamento mensal.

Embora não seja a primeira vez que isso acontece (situação semelhante ocorreu em agosto), o mês de pagamento duplo pode pegar os beneficiários desprevenidos, especialmente já que eles não verão um depósito SSI em dezembro. “É apenas um ajuste de tempo”, explica a AARP, destacando que a SSA utiliza esta estratégia de pagamento antecipado para garantir que os beneficiários recebam os seus fundos sem interrupção, mesmo quando o calendário não está perfeitamente alinhado.

O que isso significa para dezembro

Para aqueles que dependem fortemente de benefícios mensais, receber dois cheques consecutivos pode ser um alívio e um desafio. Por um lado, o pagamento de 29 de novembro pode ser útil, pois chega pouco antes das festas de fim de ano, mas, por outro, pode exigir um orçamento cuidadoso já que não há pagamento em dezembro.

Compreender esse momento ajuda a evitar qualquer confusão sobre cheques perdidos e, para todos os envolvidos, o SSA tem um calendário de pagamentos disponível para download, apresentando o cronograma do ano inteiro para que os destinatários possam planejar adequadamente.

O calendário de pagamento duplo deste ano é especialmente notável, uma vez que muitos beneficiários estão a preparar-se para 2025, quando o ajustamento do custo de vida (COLA) será menor do que em 2024. Com o arrefecimento das taxas de inflação, os beneficiários da Segurança Social estão a assistir a um aumento de 2,5% no COLA no próximo ano, o que significa que a maioria receberá cerca de US$ 50 a mais por mês. O Comissário da SSA, Martin O’Malley, diz que o ajuste visa “ajudando as pessoas a acompanhar as despesas à medida que a inflação diminui”, embora seja certamente menos substancial do que nos últimos anos.

Embora os calendários do SSA possam ocasionalmente ser complicados, estes ajustes ajudam a garantir que as pessoas que dependem do SSI não terão lacunas no seu apoio mensal, mesmo quando o calendário não está a seu favor.