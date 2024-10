Por que Beterbiev x Bivol precisa de uma revanche para determinar a supremacia dos meio-pesados

Artur Beterbiev x Dmitry Bivol foi uma luta planejada há sete anos, projetada – e realizada por Turki Alalshikh – para coroar de uma vez por todas o campeão indiscutível dos meio-pesados ​​​​e determinar a supremacia nos 175 libras.

A luta também estava programada para, talvez, inserir um novo lutador na melhor conversa peso por peso. E embora a luta de sábado em Riad, na Arábia Saudita, certamente tenha mostrado que Beterbiev e Bivol são dois da elite do esporte, 12 rounds não foram suficientes para realmente separá-los em uma luta que fez jus ao hype.

Sim, Beterbiev obteve a decisão da maioria – 115-113, 116-112 e 114-114 – mas foi Bivol quem o público pareceu favorecer. E enquanto a maior estrela do boxe, Canelo Alvarez, busca vingança contra Bivol, que o derrotou em maio de 2022, agora é Bivol quem busca o mesmo contra Beterbiev.

“Estou ciente de que tenho que fazer tudo perfeito e não tenho nenhuma explicação porque podem parecer desculpas”, disse Bivol, que entrou no ringue como o boxeador número 4 libra por libra da ESPN. “… Se eu tiver essa chance [for a rematch]sim. Este é o meu sonho: ser indiscutível.”

Bivol, 33 anos, parecia estar no caminho certo para realizar seu sonho. Ele estava derrotando Beterbiev por fora e o frustrando com seu excelente golpe e jogo de pés. Bivol pegou muitos dos alardeados golpes poderosos de Beterbiev em sua guarda alta.

Mas aquela acumulação de remates, mesmo bloqueados, teve impacto. Afinal, Beterbiev, 39, entrou no ringue como o único campeão do boxe com 100% de nocaute. Beterbiev (21-0, 20 KOs) venceu as três rodadas finais nos scorecards dos três juízes para tomar a decisão e deixou Bivol com um olho esquerdo gravemente danificado.

“Ele é poderoso, muito poderoso”, disse Bivol (23-1, 12 KOs). “E você vê que eu tenho um hematoma na minha mão [blocking punches]. Ele sempre vencia, e era muito difícil. Até ele alcançou meu olho.”

Estatísticas de socos do CompuBox Socos Beterbiev Bivol Total desembarcado 137 142 Total lançado 682 423 Por cento 20% 34% Jabs pousou 47 58 Jabs lançados 376 255 Por cento 13% 23% Poder pousou 90 84 Poder lançado 306 168 Por cento 29% 50%

Essa luta estava muito mais próxima do que a vitória indiscutível de Oleksandr Usyk no campeonato dos pesos pesados ​​​​sobre Tyson Fury em maio, que também aconteceu em Riad. Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, realizará a revanche dos pesos pesados ​​em 21 de dezembro e, esperançosamente, fará o mesmo no próximo ano para Beterbiev e Bivol.

Só então será possível decidir qual será o maior peso meio-pesado desta geração.

Se Bivol tivesse vencido, uma possível revanche com Canelo era uma opção, assim como uma revanche com Beterbiev. Agora esses planos acabaram. Após a vitória sobre Edgar Berlanga em setembro, Canelo disse que Bivol “tem essa capacidade de [beat Beterbiev]”, acrescentando que só estaria interessado em Bivol se ele vencesse, e não em Beterbiev.

A última reunião de cúpula dos meio-pesados ​​foi uma dupla de lutas entre Andre Ward e Sergey Kovalev em 2016-17. Ward, assim como Beterbiev, venceu a primeira luta de forma polêmica. Ward não deixou dúvidas na revanche com um nocaute técnico no oitavo round.

Agora, os fãs de boxe – junto com Beterbiev e Bivol – também precisam de clareza, pois ambos vão para o Hall da Fama quando tudo estiver dito e feito.

“Eu queria boxear hoje com mais qualidade”, disse Beterbiev. “Não sei por que, mas não gostei dessa luta. Mas um dia estarei melhor. [Alalshikh] quer [the rematch]então podemos fazer isso.”