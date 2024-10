Por que Ravens QB Lamar Jackson é o melhor 22-1 da NFL contra NFC

Foi depois do aviso de dois minutos em Dallas, quando o Baltimore Ravens precisava de mais uma primeira descida para garantir uma vitória por 28-25 sobre o Dallas Cowboys, que o quarterback Lamar Jackson decidiu fazer sua mágica.

Alinhando-se na formação de pistola, Jackson deu uma transferência falsa tão convincente para o wide receiver Zay Flowers em uma varredura a jato para a esquerda que o safety dos Cowboys, Donovan Wilson, passou por Jackson para enfrentar Flowers. Os linebackers do Dallas, Marist Liufau e Eric Kendricks, perseguiram Flowers em excesso, deixando uma pista aberta para Jackson correr 10 jardas e selar outra vitória contra outro perplexo time da NFC.

“Eu estava olhando para o lado errado algumas vezes”, reconheceu o técnico do Ravens, John Harbaugh, depois.

Se Harbaugh, que assistiu a todas as 5.457 fotos da carreira de Jackson, ainda se deixa enganar, imagine como será para as defesas que nunca ou raramente o enfrentaram. Quando os Ravens jogam contra o Tampa Bay Buccaneers na noite de segunda-feira (20h15 horário do leste dos EUA, ABC/ESPN), Jackson traz um talento para a imprevisibilidade e uma aura de domínio sobre a NFC que fez história na NFL.

O recorde de 22-1 de Jackson (0,957) contra a NFC é o melhor de qualquer quarterback titular em jogos de interconferência desde 1970, quando a AFC e a NFC foram criadas, de acordo com a ESPN Research. Bob Griese, que foi quarterback do Miami Dolphins na década de 1970, tem o segundo melhor recorde de interconferência com 21-4 (0,840).

No ano passado, ele cobriu os ouvidos com as mãos quando um repórter perguntou sobre sua marca quase perfeita contra a NFC. Ele queria evitar o azar a todo custo.

Mas, no início desta semana, o duas vezes jogador mais valioso da NFL ofereceu uma explicação de por que ele manteve a vantagem na NFC.

“Provavelmente é porque nos vemos [every once in a while]então é difícil planejar o jogo para nós”, disse Jackson.

O nível de dificuldade aumenta para as equipes NFC, que normalmente o enfrentam uma vez a cada quatro anos e não estão familiarizadas com sua capacidade de dupla ameaça. Os coordenadores defensivos passam horas de filme tentando descobrir maneiras de conter um dos poucos zagueiros que é tão ameaçador ao lançar um passe de 30 jardas quanto ao correr para a mesma jarda.

As equipes usam wide receivers e running backs como quarterbacks da equipe de olheiros para tentar imitar a velocidade de Jackson nos treinos. Em 2019, que foi a primeira temporada completa de Jackson como zagueiro titular da NFL, o Pittsburgh Steelers voou em Taryn Christion, um ex-quarterback do estado de Dakota do Sul (e atual pescador de gelo), a 874 milhas de Sioux Falls para assumir o papel de Jackson em três treinos.

Mas, até que um defensor entre em campo contra Jackson, ele não entende verdadeiramente o desafio de detê-lo. Ele pode vencer equipes de muitas maneiras – desde corridas projetadas até opções enganosas de passe e corrida, passando por lutas evasivas e arremessos de dentro da caçapa após uma falsificação de ação.

“É o fator de choque de sua habilidade quando a bola está em suas mãos, seja ele jogando ou correndo”, disse o ex-segurança All-Pro Eric Weddle, que estava no time Los Angeles Rams que perdeu para Jackson e os Ravens por 45- 6 na semana 12 da temporada de 2019. “Ele é tão elétrico.”

Desde que Jackson entrou na liga em 2018, ele é o único quarterback a produzir mais de 30 finalizações de mais de 25 jardas e mais de 25 corridas de mais de 15 jardas contra a NFC. Na vitória da semana 2 em Dallas, Jackson correu para 87 jardas e um touchdown ao fazer 12 de 15 passes para 182 jardas. Em uma vitória na semana 6 contra o Washington Commanders, ele arremessou 323 jardas, mantendo a defesa desequilibrada com falsificações e converteu uma terceira descida no terceiro quarto com uma corrida de 33 jardas.

O único time da NFC a derrotar Jackson foi o New York Giants, que tinha uma vantagem que os outros não tinham. Naquela vitória por 24 a 20, há dois anos, o coordenador defensivo do Nova York foi Don “Wink” Martindale, que enfrentou Jackson todos os dias de 2018 a 2021, quando era coordenador defensivo do Ravens.

Qual é o melhor conselho que Martindale pode dar aos times da NFC que estão prestes a enfrentar Jackson?

“Boa sorte”, disse ele.

O quarterback do Baltimore tem um recorde de 22-1 contra a NFC. Foto de Mark Goldman/Icon Sportswire

EM UM CORVO Vitória por 31-24 contra o Arizona Cardinals na temporada passada, o linebacker externo do Cardinals, Cameron Thomas, empurrou o Ravens para a esquerda, Ronnie Stanley, para trás, em Jackson. Parecia que seria um saco antes que Jackson pensasse rápido – bem, tecnicamente, também.

Quando Stanley, que estava recuando, acidentalmente colocou o pé esquerdo na perna esquerda de Jackson, Jackson levantou-o no ar e fez um passe para touchdown de 5 jardas em uma perna para o tight end Mark Andrews.

Jackson parecia ter uma resposta sempre que os Cardinals tentavam deixá-lo desconfortável.

“Quando tiramos uma coisa, eles fizeram outra”, disse o linebacker do Arizona, Jordan Hicks. “Quando tiramos aquela coisa, eles fizeram a outra. Faz parte da partida de xadrez.”

Um dos maiores ajustes para as equipes NFC é como Jackson mantém as jogadas vivas. As defesas estão acostumadas a ver os zagueiros se livrarem da bola depois de acertarem o terceiro ou quinto passo em seus dropbacks. Com Jackson, este pode ser o início de outro destaque memorável.

Esteja ele levantando uma perna, desviando de um pass rusher para ganhar mais tempo no bolso ou armando com força uma ponta defensiva enquanto rola para a linha lateral, as jogadas de passe de Jackson são mais longas do que a maioria dos zagueiros, o que pressiona os defensores para permanecer com um wide receiver ou tight end na cobertura. O tempo médio de Jackson antes de um passe contra a NFC é de três segundos, o maior tempo de um quarterback da AFC desde a primeira temporada de Jackson em 2018.

“É futebol de quintal”, disse Weddle. “Tudo é tão regulamentado na NFL, e a bola sai neste [average] tempo. Bem, isso vai embora quando você joga contra esses caras que podem estender o jogo.”

ÚLTIMO NATAL, O O San Francisco 49ers teve problemas para colocar Jackson no chão, a menos que tivesse ajuda extra.

Na segunda tentativa de Baltimore no jogo, Jackson correu para trás tão rapidamente para evitar a pressão que o árbitro Alex Moore perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Jackson então tropeçou em Moore na end zone e desviou a bola, o que resultou em aterramento intencional e segurança.

Lamar Jackson foi chamado para castigo intencional e segurança nesta jogada 😮#BALvsSF pic.twitter.com/zJdeGfFURu -ESPN (@espn) 26 de dezembro de 2023

No final da vitória dos Ravens por 33-19, foram os 49ers que coçaram a cabeça por causa do plano de jogo. Quando assistiram aos jogos anteriores de Jackson, Jackson estava sentado no bolso e não queria correr. Quando o passe rush de São Francisco desmoronou ao seu redor, ele voltou ao modo de corrida, encontrando as pistas abertas para escapar e lançando passes em movimento.

“Acho que ele ajustou a forma como jogou ao longo do ano na fita”, disse o lado defensivo do 49ers, Nick Bosa. “A forma como ele conseguiu mudar a forma como jogava foi super impressionante.”

O coordenador ofensivo dos Ravens, Todd Monken, chamou Jackson de “zagueiro de duas jogadas”. Quando a jogada original é interrompida por causa da pressão defensiva, Baltimore executa seu exercício de corrida, onde Jackson se move com alguma improvisação e procura encontrar um recebedor no campo.

Naquele jogo contra o 49ers, Jackson acertou 10 de 12 para 132 jardas e um touchdown quando pressionado. Esse foi o maior número de finalizações e o segundo maior número de jardas de passe quando pressionado em um jogo em seus sete anos de carreira.

“Há uma calma nele agora”, disse Martindale. “Quando ele se esforça, ele ainda mantém os olhos no campo e faz ótimos arremessos. Ele é meu quarterback favorito de assistir.”

ESTAVA MOLDANDO seria mais uma vitória para Jackson em 2022, quando os Ravens mantinham uma vantagem de 20-17 sobre os Giants faltando três minutos para o final do jogo. Então, Jackson de repente tropeçou em um momento em que normalmente acerta o passo.

Na terceira para a quinta, Jackson não estava antecipando o tiro de espingarda, que passou por ele. Depois de recuperar a bola perdida, ele rolou para a direita para evitar a pressão e fez um passe enquanto fugia para dupla cobertura. A interceptação de Jackson configurou o touchdown verde dos Giants.

Qualquer esperança de voltar desapareceu rapidamente, quando Jackson foi derrubado por trás pelo edge rusher Kayvon Thibodeaux duas jogadas depois de recuperar a bola. Foram duas viradas atípicas em 90 segundos para Jackson, cujo recorde perfeito contra a NFC terminou com uma derrota por 24-20 para os Giants.

Martindale afirma que os Giants “tiveram sorte”. Foi recentemente na semana 5, quando ele viu Jackson transformar um snap desastrado em um passe para touchdown de cair o queixo em Cincinnati.

“Acho que o mais importante é a sua mentalidade indo contra ele”, disse Martindale. “Eu estava me preparando [the Giants defenders] para ‘Olha, ele vai fazer jogadas. Esse cara é espetacular. Vá jogar a próxima descida.'”

Desde então, Jackson venceu 10 vitórias consecutivas contra adversários da NFC. Ele completou 69,2% de seus passes contra a NFC, lançando 14 touchdowns e três interceptações.

Com Jackson tendo outra temporada de MVP, os Ravens (4-2) venceram quatro consecutivas e se colocaram de volta entre os principais candidatos ao Super Bowl. Jackson continua sendo um dos melhores zagueiros de dupla ameaça, ocupando o oitavo lugar em jardas passadas por jogo (254,83) e o 14º em jardas corridas por jogo (67,17) até a semana 6.

Mesmo aqueles próximos a Jackson não sabem realmente como vencê-lo, o que torna a tarefa ainda mais difícil para os outros.

“Eu sei [playing Jackson has] deve ser muito difícil”, disse o cornerback do Ravens, Marlon Humphrey. “Como você o impede? … Acho que isso ainda está tentando ser descoberto. Então não pude dar uma resposta válida, mas sei que há muita frustração.”