Portland Thorns dá ao Orlando Pride a primeira derrota da temporada

Morgan Weaver e Christine Sinclair marcaram para dar ao Portland Thorns uma vitória por 2 a 0 sobre o Orlando na noite de sexta-feira e dar ao Pride sua primeira derrota na temporada.

O Pride (17-1-6) não perdia há 23 partidas nesta temporada, enquanto sua seqüência invencível de 24 jogos datava da temporada passada.

A vitória quebrou a seqüência de sete jogos sem vitórias do Portland e manteve o time na sétima colocação na classificação do campeonato. Os oito primeiros avançam para os playoffs.

Portland (9-11-4) abriu vantagem por 1-0 aos 13 minutos, quando Reyna Reyes cabeceou em cobrança de escanteio que caiu para Weaver, que bateu para o gol.

Weaver se machucou aos 60 minutos, andando com cautela antes de se sentar na grama e gesticular para os treinadores, indo então para o vestiário.

Sinclair, que se aposenta após 11 temporadas no time, marcou aos 55. Foi seu 80º gol na carreira em todas as competições, ocupando o segundo lugar na lista de carreiras da NWSL. A multidão do Providence Park aplaudiu de pé e gritou seu nome quando ela foi substituída tarde.

Portland, que tinha um recorde de 8-4-11 antes de sexta-feira, encerrou a tentativa do Pride de se tornar o primeiro time da NWSL a terminar a temporada regular invicto. Imagens de Craig Mitchelldyer-Imagn

Sinclair caiu forte após uma tentativa de cabeça no final do primeiro tempo e parecia ter machucado o ombro, mas foi examinada nos bastidores antes de retornar à partida.

Com o NWSL Shield de melhor recorde da temporada regular já garantido, o técnico do Pride, Seb Hines, optou por não contratar Barbra Banda, Adriana e Marta. Banda lidera o Pride com 13 gols nesta temporada, enquanto Marta tem oito. Banda e Adriana entraram aos 65 minutos, enquanto Marta entrou cerca de 10 minutos depois.

Os Thorns, um dos cinco clubes fundadores da liga, que disputou sua 250ª partida, não contaram com a artilheira Sophia Smith, que está com uma lesão no tornozelo, e Hina Sugita, que está com uma lesão facial.

Orlando acaba de vencer uma vez no Providence Park, em Portland, em 2018.