Portugal 3-1 Polônia (12 de outubro de 2024) Análise do jogo

Gols de Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo no primeiro tempo ajudaram Portugal, líder do grupo, a uma vitória confortável por 3 a 1 sobre a Polônia, na Liga das Nações, no sábado, ao continuar seu início de competição perfeito com três vitórias.

Silva colocou Portugal na frente aos 26 minutos, marcando após assistência de cabeça de Bruno Fernandes, antes de Ronaldo aumentar a vantagem 11 minutos depois com um chute rasteiro de primeira.

Piotr Zielinski reduziu para a Polônia aos 78 minutos, com um chute poderoso no alto da rede, antes que o zagueiro da casa, Jan Bednarek, marcasse um gol contra nos minutos finais.

Portugal continua a marcar o ritmo no Grupo Um da Liga A, com nove pontos, três pontos à frente da Croácia, que recuperou de desvantagem para derrotar a visitante Escócia por 2-1 no início do sábado. A Polónia está em terceiro com três pontos, enquanto os escoceses não têm nenhum até agora.