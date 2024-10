Postecoglou do Spurs não vai apressar Mikey Moore em meio ao paralelo com Neymar

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, acredita que o adolescente promissor Mikey Moore está pronto para iniciar um jogo na Premier League, mas prometeu não apressar o desenvolvimento do extremo.

Moore fez apenas sua segunda partida como titular pelo Spurs na vitória por 1 a 0 da Liga Europa na noite de quinta-feira sobre o AZ Alkmaar.

O jovem de 17 anos mudou para a sua posição preferida no lado esquerdo na segunda parte e atormentou o lateral Seiya Maikuma do AZ, o que levou James Maddison – capitão dos Spurs esta noite – a brincar depois que “dos 45 aos 65 minutos , pensei que tínhamos Neymar na ala esquerda!”

O clamor para que Moore, internacional sub-19 da Inglaterra, seja titular na viagem de domingo ao Crystal Palace vai crescer depois de uma exibição emocionante, mas Postecoglou disse: “Acho que todos nós entendemos que com jogadores jovens é preciso ter muito cuidado, mas não entendo o sinto que isso afetará Mikey.

Mikey Moore foi comparado a Neymar Jr pelo capitão do Tottenham após a vitória na Liga Europa sobre o AZ Alkmaar. Foto de Crystal Pix/MB Media/Getty Images

“E não há como negar que ele foi ótimo ontem à noite. Achei que ele foi ótimo durante todo o jogo, especialmente naquele período tão emocionante para nós.

“Ele está pronto para começar qualquer jogo. Sinto que, especialmente com jogadores jovens, é preciso ter muito cuidado com sua introdução no futebol sênior. Não é como se no ano passado ele tivesse tido uma temporada completa de futebol.

“Ele teve algumas lesões. Ele passou dos sub-18 para jogar muito pouco nos sub-21 antes de integrá-lo, então você tem que olhar para isso. Ele ainda está crescendo fisicamente e você tem que levar isso em conta.

“Acho que ele está pronto para começar um jogo da Premier League com certeza, mas para nós o que queremos continuar a fazer é desenvolver Mikey da maneira certa, dar-lhe a plataforma para continuar melhorando. ele causou um impacto real e o plano é continuar fazendo isso.

“Mikey só quer ser Mikey. Ele é muito maduro para um garoto de 17 anos. Ele lida muito bem com as coisas, tanto positivas quanto negativas. Ele trabalha duro todos os dias. E está causando impacto em uma idade em que é muito difícil. este nível. Mas esse é o início de um processo para ele.”

Os Spurs provavelmente não poderão contar com Son Heung-Min, depois de retornar de uma lesão no tendão da coxa.

“Sonny ainda não está certo”, disse Postecoglou. “Ele ainda não está se sentindo 100%. Ele não treinará tão pouco no fim de semana. Veremos como ele está além disso.”