Prefeito Ronaldo Lopes assina convênio para construção de 400 casas de moradia popular em Penedo

O Programa Minha Casa, Minha Vida vai construir três conjuntos habitacionais em Penedo, todos no bairro Raimundo Marinho, investimento destinado para famílias de baixa renda cujo convênio foi assinado nesta quarta-feira, 09, em Maceió.

O avanço na redução do déficit habitacional foi anunciado pelo Prefeito Ronaldo Lopes. “Junto com o Superintendente da Caixa Econômica Federal em Alagoas, Marcelo Alves, e representantes da empresa vencedora da licitação, assinei o convênio para a construção de 400 casas em Penedo”.

A mais recente etapa no trabalho vai gerar, além da moradia financiada pelo maior programa habitacional do Brasil, emprego e renda durante a construção das 130 casas do Residencial Geraldo Lôbo, mais 150 unidades do Residencial Milton de Britto Machado e 120 do Residencial Odijas Gomes de Souza.

Bastante satisfeito com a celeridade do processo cujo edital para contratação da construtora foi lançado pelo Ministério das Cidades no último dia 18 de setembro, Ronaldo Lopes agradeceu o empenho do senador Renan Calheiros e dos deputados federais Isnaldo Bulhões Júnior e Luciano Amaral.

O Prefeito de Penedo informa ainda que o período de inscrição depende de regularização das normas pela Caixa e o governo federal, mas a previsão da empresa contratada é iniciar, em até 30 dias, a mobilização que visa o início da obra.