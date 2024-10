Prefeitura de Penedo paga salário de outubro na quarta-feira, 30

A folha de pessoal da Prefeitura de Penedo referente ao atual mês de outubro será quitada integralmente na próxima quarta-feira, 30.

Dessa forma, o pagamento do salário para servidores efetivos e comissionados continua sendo feito, desde o início do governo Ronaldo Lopes, ainda dentro do mês trabalhado.

Ao honrar o compromisso da administração com o funcionalismo, o prefeito penedense assegura tranquilidade e segurança para as famílias das pessoas que fazem a máquina administrativa municipal funcionar.

A certeza de ter o salário pago religiosamente em dia também se reflete na economia local, garantindo condições aos servidores para saldar dívidas e manter o nome limpo no comércio da cidade, onde o dinheiro circula, garantindo emprego e renda.