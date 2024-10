Prefeitura de Penedo preparou vasto cronograma de ações no Outubro Rosa

Assessoria SEMS

A Prefeitura de Penedo promove ações alusivas ao Outubro Rosa em setores da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), dos postos ao Centro de Diagnóstico e também no Centro de Saúde da Mulher, investimento do governo Ronaldo Lopes que funciona no Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes.

Além de orientação sobre a prevenção do câncer de mama e do câncer de colo do útero, as unidades de saúde irão oferecer testes rápidos, consultas com médicos e enfermeiras, vacinação, realização de citologia em mulheres de 25 a 64 anos e a solicitação de mamografia.

Este ano, a Secretaria de Saúde de Penedo também promove o Outubro Rosa Noturno (confira o cronograma abaixo) para atender pacientes que não podem ir durante o dia.

“Fazemos essas ações durante o ano todo nas nossas unidades de saúde, porém, em outubro nós intensificamos devido a mobilização nacional. Temos profissionais que atuam diretamente com a população, como ginecologistas e mastologistas dando palestras e passando as informações. Temos toda rede para dar um diagnóstico preciso, por isso a prevenção é o melhor caminho”, disse a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

O sintoma do câncer de mama mais fácil de ser percebido é um caroço no seio, acompanhado ou não de dor. A pela da mama pode ficar parecida com uma casca de laranja e também podem aparecer pequenos caroços embaixo do braço. Caso a mulher observe alguma alteração, deve procurar imediatamente o serviço de saúde mais próximo.

Além dessa campanha do Outubro Rosa, a SEMS vai enfatizar durante as ações também o Outubro Verde, campanha de combate a sífilis – doença sexualmente transmissível. O teste rápido está disponível em todos os postos de saúde e a doença tem cura.

“Vamos trabalhar as duas campanhas de forma conjunta, falando sobre a prevenção ao câncer de mama e do combate a sífilis, doença que acomete muitas mulheres e pode ser transmitida para os bebês”, destacou Waninna.

Cronograma do Outubro Rosa durante o dia nos postos de saúde da SEMS

Dia 22/10 – Todos os postos de saúde, exceto da COHAB que realizará no dia 31/10

Dia 23/10 – CAPS

Dia 24/10 – Academia de Saúde na Cohab, junto com Emulti Santa Luzia

Dia 30/10 – Sindspem, com Emulti Senhor dos Pobres

Dia 30/10 – Centro de Saúde da Mulher

Dia 31/10 – Centro de Diagnóstico

Cronograma do Outubro Rosa noturno nos postos de saúde da SEMS

15/10 – Vila Matias

16/10 – Sesi

17/10 – Raimundinho 09

21/10 – Gabriel 04

22/10 – Cohab

23/10 – Raimundinho 08 e José Edileno

24/10 – Centro

25/10 – Santo Antônio

29/10 – Vitória e Oiteiro

30/10 – Rosete

Texto e foto Gabriela Flores (jornalista e social mídia SEMS Penedo)