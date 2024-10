Prêmio Excelência em Gestão de Projetos 2024: conheça os finalistas

O Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL) divulgou, nesta quinta-feira (24), os finalistas do Prêmio Excelência em Gestão de Projetos, que busca reconhecer as melhores iniciativas desenvolvidas por membros e servidores em três categorias: área fim, área meio e gerente de projeto. Ao todo, 16 cases concorreram a premiação. A entrega dos troféus será no dia 8 de novembro.

São finalistas na área fim as seguintes iniciativas: “App Aprender a proteger”, do promotor de Justiça Cláudio Malta, coordenador do Núcleo de Defesa da Infância e Juventude; “O Preço do crime – reparação penal com responsabilidade social”, da promotora de Justiça Karla Padilha; e “Selo Amigo da Socioeducação”, da promotora de Justiça Marília Cerqueira. Nessa categoria foram inscritos 12 projetos.

Já na área meio concorrem à premiação a campanha “Todas as formas de amor”, da Diretoria de Comunicação; o projeto “Construindo caminhos para uma nova liderança”, da servidora Maria Helana Cavalcante Fernandes; e o projeto “(Re) Conexão”, da Escola Superior do MPAL. A disputa ocorreu entre quatro iniciativas da área estruturante.

Por fim, estão na final na categoria “Gerente de projeto” Maria Cristina Mendes Cavalcante Bispo, Maria Helena Cavalcante Fernandes e Nilton dos Santos Ferreira Júnior.

O Prêmio Excelência é desenvolvido pela Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica do MPAL, chefiado pela promotora de Justiça Stela Cavalcanti. Além dela, compuseram a comissão do Prêmio Excelência em Gestão de Projetos 2024, o subprocurador-geral Administrativo Institucional, Walber José Valente de Lima, e os promotores de Justiça Adriana Gomes dos Santos Moreira e Adriano Jorge Correia de Barros Lima.

Os vencedores foram avaliados e receberam suas notas de acordo com os critérios de alinhamento ao planejamento estratégico, proatividade, nível de abrangência das ações e resultados, inovação e produção dos resultados efetivos pactuados.