Presidente da Câmara de Penedo convoca sessões extraordinárias para votação de suplementação orçamentária para a cultura

Em decisão oficial, o Presidente da Câmara Municipal de Penedo, Vereador Messias da Filó (Manoel Messias Lima), convocou os membros do Legislativo para três sessões extraordinárias a serem realizadas na terça-feira, 29 de outubro, a partir das 8h, no plenário da Câmara.

A pauta principal será a apreciação do Projeto de Lei nº 018/2024, encaminhado pelo Poder Executivo, que solicita autorização para suplementação orçamentária de R$ 500 mil. O recurso destina-se ao fortalecimento de ações culturais em Penedo, conforme diretrizes da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

A convocação e o projeto reforçam o compromisso do município com a promoção e valorização cultural, garantindo suporte financeiro para iniciativas locais, em conformidade com as diretrizes de incentivo cultural estabelecidas nacionalmente.