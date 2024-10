PREVENÇÃO: Plid/AL chama a atenção da sociedade para um olhar mais cuidadoso com os seus idosos

Outubro inicia destacando a data como o Dia Nacional da Pessoa Idosa e Dia Internacional da Terceira Idade um chamamento para a sociedade refletir sobre o envelhecimento, sua responsabilidade para garantir os direitos dessa população, uma atenção especial em forma de proteção. Por meio do Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (PLID), o Ministério Público de Alagoas (MPAL) tem esboçado preocupação e procura orientar familiares para que observem mais seus entes queridos, principalmente se diagnosticados com Alzheimer ou problemas psiquiátricos já que estes são os que contabilizam maior número de casos registrados na rede de busca ativa.

Em Alagoas, atualmente, existem cadastrados no sistema 2.602 casos sob investigação, 646 finalizados, mais dois aguardando instauração, somando 3.250 registros. Destes, o percentual de 6,59% é de pessoas com mais de 60 anos, sendo a maioria do sexo masculino. Recentemente, em uma semana, três casos de desaparecimento de pessoa idosa foram repassados para o PLID/AL, em dois as vítimas eram homens.

A promotora de Justiça e coordenadora do PLID/AL, Marluce Falcão, reforça a necessidade de a família ficar atenta e tomar iniciativas que garantam a segurança dos seus idosos.

“No dia Internacional da Pessoa Idosa, o Ministério Público é instado a buscar apoio da sociedade nos casos de desaparecimento de idosos, muitas vezes são portadores de transtornos mentais que os tornam vulneráveis. Fique atento, acolha e proteja, comunique ao PLID/AL qualquer situação de risco de uma pessoa Idosa que esteja vagando ou desorientada. Aos familiares, devem ser fortalecidos os laços familiares, ressaltando que o cuidado, prevenção e vigilância são fundamentais para evitar o desaparecimento.”, explica Marluce Falcão.

Dados nacionais

De acordo com o mapa dos desaparecidos no Brasil, feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), em 2023 consta que 62,8% das pessoas desaparecidas foram do sexo masculino; 32,2 do sexo masculino e, entre elas 29,3% foram adolescentes entre 12 e 17 anos, e outros 6,6% pessoas com 60 anos ou mais.

Em caso de desaparecimento, o cidadão pode recorrer ao PLID/AL pelos números: (82) 2122-3707 ou (82)9182-0121.