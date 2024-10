Prévia do UFC 307: A jornada selvagem de Alex Pereira continuará ou Khalil Rountree chocará o mundo?

O UFC volta ao pay-per-view neste sábado para o UFC 307, e Alex Pereira colocará em jogo o título dos meio-pesados ​​do UFC contra Khalil Rountree na luta principal. Se Pereira conquistar a terceira vitória do ano, o que isso fará pelo seu legado?

Antes do card pay-per-view de sábado, Mike Heck e Jed Meshew, do MMA Fighting, fazem uma prévia do evento, a atração principal entre Pereira e Rountree, e o que está em jogo para os dois. Além disso, eles discutirão a co-luta principal entre Raquel Pennington e Julianna Pena pelo título peso galo feminino, Pena vencendo Kayla Harrison, o retorno de José Aldo à ação, Harrison fazendo sua segunda aparição no octógono, desta vez contra Ketlen Vieira, as histórias discretas e muito mais.

Veja o show de prévia do UFC 307 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.