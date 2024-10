Prévia do UFC Vegas 98: Brandon Royval e Tatsuro Taira estão lutando pela disputa pelo título?

O UFC retorna à APEX neste sábado para o UFC Vegas 98, encabeçado pelo confronto top-10 peso mosca entre Brandon Royval e Tatsuro Taira. Royval é um ex-desafiante ao título e atual candidato ao número 1 do ranking no peso mosca, enquanto Taira é o candidato invicto que tenta chegar ao cinturão pela primeira vez.

Antes do card do Fight Night de sábado, Jed Meshew e Alexander K. Lee do MMA Fighting dão uma prévia do card completo, incluindo quem vence a luta principal e se a próxima disputa pelo título será para o vencedor. Além disso, eles discutem lutas secretas no card, quais lutadores correm o risco de receber seus documentos de caminhada, o estado do julgamento do MMA e muito mais.

Assista ao show de pré-visualização do UFC Vegas 98 acima. Uma versão apenas de áudio do programa pode ser encontrada abaixo e em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.