Previsões de boxe: Fundora-Spence, Inoue-Nakatani, mais

​​Havia uma chance de Sebastian Fundora enfrentar Tim Tszyu em sua próxima luta, uma revanche da sangrenta vitória por decisão do ano passado, mas com Tszyu perdendo por nocaute técnico para Bakhram Murtazaliev no sábado, Fundora está de olho em um adversário diferente: Errol Spence Jr. .

Spence, ex-campeão dos meio-médios, não luta desde sua derrota por nocaute técnico no nono round para Terence Crawford em julho de 2023. Depois disso, Spence passou por uma cirurgia de catarata em janeiro. Embora a luta não tenha sido anunciada oficialmente, há uma chance de que eles lutem no início do próximo ano. Será que Fundora conseguirá aproveitar a oportunidade e derrotar Spence?

Shakur Stevenson estava escalado para enfrentar Joe Cordina este mês, mas sofreu uma lesão na mão direita durante o treino que exigiu uma cirurgia. Agora Stevenson está procurando um novo oponente – possivelmente um dos cinco melhores lutadores – para fevereiro no card da temporada de Riad.

Jack Catterall e Regis Prograis precisam de vitórias declaradas quando se enfrentarem no sábado, mas será que conseguirão? Rafael Espinoza conquistou uma vitória surpreendente sobre Robeisy Ramirez em dezembro passado, em uma das melhores lutas do ano. Eles conseguirão produzir mais uma luta imperdível na revanche?

Um dos melhores lutadores peso por peso, Naoya Inoue, conquistou títulos mundiais em quatro categorias de peso e parece imbatível. Mas seu compatriota japonês, Junto Nakatani, quer entrar no ringue com Inoue e já conquistou títulos em três divisões. Embora ainda estejam separados por uma divisão, eles poderão se encontrar no ringue no próximo ano?

Em resposta a algumas destas questões urgentes, Mike Coppinger e Nick Parkinson têm algumas respostas.

Não se surpreenda se … Sebastian Fundora derrotar Errol Spence Jr.

Fundora e Spence estão programados para se encontrar no início de 2025, disseram fontes à ESPN, naquela que será a primeira luta de Spence desde que foi desmantelado por Crawford em julho de 2023.

A luta também será a primeira de Spence na categoria até 154 libras, depois de lutar no peso meio-médio durante toda a carreira. Entre a inatividade, a nova categoria de peso e a tremenda punição que sofreu na última luta, Spence deve ser considerado um azarão contra o Fundora.

Fundora é um oponente complicado para praticamente qualquer lutador, como evidenciado por sua vitória pelo título em março sobre Tim Tszyu. Claramente, Fundora aprendeu com sua primeira derrota na carreira – um nocaute contra Brian Mendoza em uma grande reviravolta em abril passado – e decidiu usar sua enorme altura e alcançar mais.

Com 6 pés e 5 ½ e alcance de 80 polegadas, Fundora tem um tamanho sobrenatural para um canhão de 154 libras. Claro, Spence não pode ser excluído depois de tudo o que ele conquistou no esporte. Ele foi um marco na lista libra por libra durante anos e é um dos melhores meio-médios dos últimos 10 anos. –Copper

Não se surpreenda se … Regis Prograis negar a vitória por nocaute a Jack Catterall

Catterall disse à ESPN na semana passada que acredita que está na melhor forma de sua vida e, com base em sua última partida – uma vitória por decisão unânime sobre o ex-campeão indiscutível Josh Taylor – é difícil argumentar com o contendor inglês. Catterall já deveria ser campeão mundial, depois de uma polêmica derrota por decisão dividida para Taylor em 2022, mas uma vitória sobre Prograis provavelmente lhe dará outra chance de glória em 2025.

Esse desejo pode levar Catterall a uma vitória sobre Prograis, que pode ter experiência como bicampeão mundial, mas está fora de forma e aos 35 anos também pode estar fora de tempo. Suas performances mais recentes sugerem que o Prograis pode estar em declínio.

Prograis sofreu uma derrota por decisão esmagadora para Devin Haney em dezembro, depois que ele foi derrotado no terceiro round e perdeu todos os rounds no placar dos juízes. Para esfregar sal na ferida de Prograis, ele teve a ignomínia de quebrar o recorde da CompuBox de menor número de socos em uma luta pelo campeonato de 12 rounds, com 36. Ele também foi sem brilho na vitória por decisão dividida sobre Danielito Zorrilla em junho de 2023, em uma luta desanimadora no regresso a casa em Nova Orleans.

Mas Prograis é duro e será motivado pela necessidade de ter um grande desempenho para salvar sua carreira. Em 2019, quando ele estava no auge, Prograis levou Taylor a pontos em uma exaustiva derrota na luta de unificação do título mundial na final da World Boxing Super Series, e essa durabilidade provavelmente negará a Catterall uma vitória por paralisação na frente de seus fãs no nova arena Co-Op Live em Manchester.

Por mais nítidas que tenham sido as atuações de Catterall recentemente, ele não é um finalizador renomado. Desde outubro de 2017, Catterall venceu por paralisação apenas três vezes, todas contra adversários com derrotas de dois ou até três dígitos em seu histórico (Kevin McCauley teve 163 derrotas quando lutou em março de 2018) e uma decisão por pontos parece um resultado provável. -Parkinson

Não se surpreenda se … Shakur Stevenson enfrentar William Zepeda no card da temporada de Riyadh em fevereiro

Shakur Stevenson, à esquerda, venceu Artem Harutyunyan por decisão unânime para reter o título mundial dos leves do WBC em julho. Sarah Stier/Getty Images

Turki Alalshikh, presidente da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, está planejando um card importante para 22 de fevereiro em Riad, na Arábia Saudita, e uma luta que certamente caberia em tal show seria Shakur x Zepeda. A luta está sendo planejada há meses, com Stevenson escalado para uma luta contra Cordina neste mês, enquanto Zepeda se prepara para enfrentar Tevin Farmer no dia 16 de novembro.

Farmer, é claro, possui um estilo semelhante ao de Stevenson como um canhoto astuto e defensivo. Stevenson nunca foi capaz de lutar contra Cordina porque foi submetido a uma cirurgia na mão em setembro. Mas depois Stevenson disse que planejava lutar com o lutador de pressão Zepeda de qualquer maneira.

Esperançosamente, a luta se concretizará, mas primeiro Zepeda precisará parecer impressionante mais uma vez, e desta vez o adversário (Farmer) figura para apresentar um desafio mais severo. –Copper

Não se surpreenda se … Naoya Inoue enfrenta Junto Nakatani em uma megafight no próximo ano

Naoya Inoue, acima, conquistou títulos mundiais em quatro divisões, incluindo o campeonato indiscutível no peso galo e no peso pena júnior. Foto AP/Hiro Komae

Uma luta Inoue-Nakatani não é apenas, talvez, a maior luta da história japonesa. É também uma das melhores lutas que se podem fazer em todo o boxe.

Nakatani finalmente quebrou a lista peso por peso da ESPN na semana passada com outra defesa de título dominante na categoria até 118 libras. E está claro que não há desafio maior para “O Monstro” do que seu próprio compatriota.

Nakatani tem tamanho, poder e técnica para dar a Inoue sua luta mais difícil, se não derrotá-lo completamente. Tal luta no Tokyo Dome – onde 55.000 pessoas viram Inoue derrotar Luis Nery em maio – pelo indiscutível campeonato de 122 libras de Inoue certamente geraria grandes negócios.

Primeiro, Inoue lutará contra Sam Goodman, da Austrália, no dia 24 de dezembro, em Tóquio, antes de um possível retorno aos EUA na primavera. Depois disso? Poderíamos ver Inoue lutando contra seu primeiro oponente peso por peso. –Copper

Não se surpreenda se … a revanche entre Rafael Espinoza e Robeisy Ramirez produz mais um candidato à luta do ano

Rafael Espinoza, à direita, derrotou Robeisy Ramirez em uma luta do candidato do ano em dezembro para ganhar o título mundial dos penas da WBO. Mikey Williams/classificação superior

A última vez que os dois se enfrentaram foi um suspense, com os dois lutadores visitando a tela em uma das melhores lutas de 2023, então espere outro confronto clássico no dia 7 de dezembro.

Espinoza surpreendeu Ramirez após entrar na luta fora do radar. Seu volume de socos foi decisivo, principalmente no final, para ganhar a decisão da maioria e conquistar o título dos penas da WBO. Espinoza, 30, impressionou novamente em um nocaute na primeira defesa no quarto round sobre Sergio Chirino em junho.

Ramirez, duas vezes medalhista de ouro olímpico, deve produzir algo diferente para vingar a derrota, o que torna esta luta uma perspectiva tão emocionante. Ramirez, 30, desde então brilhou em uma luta em junho, ao selar uma vitória por nocaute técnico no sétimo round sobre Brandon Leon Benitez.

A altura de Espinoza (6-1), o campeão mundial peso pena mais alto da história, será novamente um fator determinante nesta luta. Será que Ramirez conseguirá chegar ao alcance de Espinoza com suas habilidades engenhosas? Ele derrubou Espinoza no round 5 em dezembro, antes de visitar ele mesmo a tela enquanto o volume de socos cobrava seu preço no round final.

A revanche tem todos os ingredientes para mais um clássico. -Parkinson