Previsões do jogo 5: Liberty-Lynx é a melhor final da WNBA de todos os tempos?

A temporada de 2024 da WNBA foi para os livros e terminará no domingo (20h ET, ESPN) em um vencedor leva tudo no Barclays Center entre o número 1 do New York Liberty e o número 2 do Minnesota Lynx .

Os times da casa estão 5-2 em todos os tempos no jogo 5 das finais da WNBA.

O Liberty poderia ter conquistado seu primeiro campeonato na história da franquia na sexta-feira, mas o Lynx resistiu. Nova York, a única franquia original remanescente da liga sem título, perdeu todas as cinco vezes anteriores em que disputou o campeonato.

Minnesota pode ganhar o quinto título recorde da WNBA com uma vitória no domingo. Cheryl Reeve ostenta um recorde de 2-1 no jogo 5 das finais como técnica principal.

O que devemos esperar do Jogo 5? A ESPN analisa os fatores X e prevê qual time será coroado campeão.

Esta é a melhor final da WNBA na história da liga?

Michael Voepel: Geralmente há um viés de atualidade em perguntas como essa porque o que vimos na semana passada é muito recente.

Dito isto, há um argumento a ser defendido para esta série. A distância foi longa e três dos quatro jogos foram decididos por três pontos ou menos. E o outro – a vitória de Nova York por 80-66 no jogo 2 – foi um jogo de dois pontos faltando menos de 4 minutos para o final. Muitas vezes há pelo menos um jogo fracassado, mesmo em uma série de campeonatos realmente boa, mas isso não aconteceu.

Vimos um pouco de tudo:

Jogo 1, vitória do Lynx: uma recuperação de 18 pontos, uma jogada de quatro pontos para assumir a liderança nos últimos cinco segundos para Courtney Williams e prorrogação. Jogo 3, vitória do Liberty: cesta de 3 pontos de Sabrina Ionescu com um segundo restante. Jogo 4, vitória do Lynx: dois lances livres decisivos de Bridget Carleton faltando dois segundos para o fim. Este jogo também foi o mais acirrado, com 14 mudanças de liderança e 13 empates.

Domingo marcará o sexto jogo 5 das finais de Reeve (incluindo seu tempo no Detroit Shock como assistente técnico), então ela está bem posicionada para fazer comparações. Ela disse que as finais do Minnesota-Los Angeles Sparks em 2016 e 2017, que duraram cinco jogos, se destacaram porque vários futuros membros do Hall da Fama estavam jogando por ambos os times.

Dois jogos nas finais de 2016 terminaram em arremessos de último segundo, ambos vencidos pelos Sparks. Os dois primeiros jogos das finais de 2017 foram decididos por um e dois pontos, os três seguintes por 11, 11 e 9 pontos.

As finais da WNBA de 2024 foram ____.

Charlie Creme: De parar o coração. Todos os quatro jogos foram disputados até tarde. Por puro prazer visual, poucas séries na história do basquete foram melhores.

História do jogo 5 das finais da WNBA As finais da WNBA vão para o jogo 5 pela oitava vez. O time da casa está 5-2 no jogo 5 das finais. * O Sparks 2016 e o ​​Mercury 2007 são as únicas equipes de estrada a vencer. – Pesquisa ESPN Ano Série Ganhador 2024 Liberdade-Lince ? 2019 Místico-Sol Místicos 2017 Lynx-Sparks Lince 2016 Faíscas-Lynx Faíscas* 2015 Febre do Lince Lince 2009 Febre de Mercúrio Mercúrio 2007 Choque de Mercúrio Mercúrio* 2006 Monarcas de Choque Choque

Alexa Philippou: Gratificante. Em uma temporada que recebeu muitos novos fãs e espectadores devido à sensacional classe de novatos, é um prazer que essas duas equipes – históricas e especiais à sua maneira – estejam realizando uma série de tão alto nível. É o mais recente lembrete de quão bons os jogadores, os treinadores e o basquetebol têm sido na WNBA, muito antes do seu súbito aumento em relevância cultural.

Voepel: Insuportável para os fãs do Liberty. Alguns fiéis de Nova York remontam a 1997. Eles mantiveram o rumo durante muitas decepções pós-temporada. Parecia que este era o “ano deles”, especialmente depois que derrotaram o bicampeão Las Vegas Aces nas semifinais. Mas o Lynx está fazendo o Liberty trabalhar o máximo possível. Alguns fãs de Nova York assistirão ao Jogo 5 como se fosse um filme de terror que poderia dar terrivelmente errado. Esse é o preço do fandom de longa data.

As finais da WNBA Liberty-Lynx vão para o jogo 5 pela oitava vez (e a primeira desde 2019). O time da casa está 5-2 no jogo 5 das finais. Catalina Fragoso/NBAE via Getty Images

Quem ou o que será o fator X no Jogo 5?

Philippou: A saúde e eficácia de Alanna Smith, que está superando um problema nas costas que (junto com problemas graves) a manteve afastada dos gramados por um bom tempo no Jogo 3. Ela terminou com 12 pontos e 7 rebotes em 30 minutos no Jogo 4, um bom sinal para o Lynx, que também conseguiu minutos sólidos de Dorka Juhasz. Agora, saindo de um vôo e uma rápida recuperação após o jogo de sexta-feira, se Smith pode continuar a lutar contra Jonquel Jones será um grande fator para Minnesota.

E por mais óbvio que pareça, este jogo pode depender de qual time comete menos erros na reta final e qual pisa na embreagem. Faltas tardias, eficiência nos lances livres e grandes arremessos de 3 pontos influenciaram o resultado de três dos quatro jogos das finais. Se o domingo chegar ao minuto ou segundos finais, a execução no final do jogo decidirá qual time será coroado campeão.

Creme: Oficializando. Não creio que o jogo de sexta-feira tenha sido arbitrado de forma injusta, como Sandy Brondello disse na entrevista coletiva pós-jogo de sexta-feira, mas agora os dois treinadores se engajaram em uma postura em relação aos árbitros. O nome do Jogo 5 será algo a ser monitorado. Após o jogo 3, Reeve, do Minnesota, lamentou que Napheesa Collier tenha recebido mais escrutínio dos árbitros do que Breanna Stewart. No jogo 4, Stewart foi a estrela em apuros. As palavras de Reeve tiveram alguma influência? Nunca saberemos, mas agora que Brondello manifestou publicamente seu descontentamento com os apitos após um jogo em que seu time tentou 11 lances livres a menos, será interessante ver como serão os números de faltas e lances livres no domingo.

Voepel: Parece que há mais pressão sobre o Liberty, por motivos óbvios enquanto busca o seu primeiro campeonato. O quão bem eles defendem na ponta pode definir o tom deste jogo. O quão bem Breanna Stewart joga ofensivamente é outro grande fator. Como vimos no Jogo 3, ela pode assumir totalmente o controle. Mas, como vimos no jogo 4, ela também pode ter dificuldades com sua precisão de chute.

O Liberty conseguirá ganhar o título se Stewart e Ionescu atirarem como fizeram na sexta-feira?

Voepel: No jogo 4, você poderia dizer que Stewart e Napheesa Collier estavam sentindo o peso de lutar um contra o outro por mais uma semana. Collier acertou 4 de 10 em campo e Stewart 5 de 21. Mas com tudo em jogo no domingo, é provável que vejamos bons desempenhos de ambos. Conseguir um bom jogo de tiro de Ionescu, então, pode ser uma chave absoluta para Nova York.

Mais aparições nas finais da WNBA Três jogos nas finais da WNBA de 2024 foram decididos por três ou menos pontos. É apenas a segunda série na história dos playoffs da WNBA a ter três ou mais. Terminará com o primeiro título de Nova York ou o quinto de Minnesota? – Pesquisa ESPN Títulos Lince 7 4 Liberdade 6 0 Faíscas 5 3 Mercúrio 5 3

Philippou: O Liberty estava perto de vencer um campeonato com os dois arremessando mal na sexta-feira, graças às contribuições de Jones, Leonie Fiebich e Betnijah Laney-Hamilton. Então talvez não seja impossível vencer em tais circunstâncias – especialmente se Jones sair – mas isso torna a margem de erro muito menor.

Ainda assim, não é coincidência que nas duas derrotas de Nova York nas finais, Ionecsu acertou 30,8% e 33,3% (contra 55,6% e 41,7% em suas vitórias) e Stewart acertou abaixo de 30% (contra 38,9% e 45%).

Stewart e Ionescu são os líderes do Nova York e precisam acertar os arremessos no jogo mais importante de suas carreiras no Liberty. Mas o Liberty também precisa limpar parte do seu processo ofensivo; O movimento e a tomada de decisões de Nova York no ataque em trechos desta série são mais culpados do que os arremessos perdidos.

Creme: Isso pode parecer uma resposta muito absoluta, visto que Nova York quase venceu o jogo 4 com suas duas maiores estrelas combinando para acertar 10 de 36. Stewart e Ionescu também atiraram mal no jogo 1, uma derrota na prorrogação para o Liberty. E é isso: nas vitórias de Nova York nesta série, Stewart marcou 21 e 30 pontos. Ionescu acertou 10 dos 21 arremessos combinados nos jogos 2 e 3 e fez a cesta de 3 pontos da vitória no jogo 3. Claro, Jones e Fiebich foram excelentes no jogo 4, mas vimos que isso não é suficiente. Nova York precisa que suas estrelas, pelo menos uma delas, sejam apenas isso para conquistar o primeiro título da história da franquia.

O Lynx já ganhou um jogo desta série no Barclays. Como eles conseguem outro?

Philippou: Eles precisarão dar outra aula de defesa. Nos dois jogos que Minnesota perdeu nesta série, Nova York acertou mais de 45% do chão e 40% de 3. E como discutimos anteriormente, desacelerar Ionescu e Stewart seria uma grande ajuda. Se Stewart e Collier se neutralizarem, alguma combinação de Kayla McBride, Courtney Williams e Bridget Carleton poderá acertar os figurões na reta final?

Voepel: Se o Lynx chegar à liderança tarde, eles poderão forçar o Liberty a se fragmentar, como fizeram no Jogo 1. Parecia que os jogadores de Nova York não se uniram naquela derrota, pois todos estavam tentando corrigir o navio sozinho depois que sua vantagem de 15 pontos desapareceu nos últimos cinco minutos do regulamento.

Qual time vencerá no domingo?

Creme: Nova York. Mas será outro apertado. Stewart se recuperará e fará uma grande jogada no final. O Liberty conquistou a vantagem de jogar em casa por ser o melhor time da liga em toda a temporada. É para isso que existe, e a multidão do Barclays Center, que quase certamente será superior a 18.000 pessoas, proporcionará um impulso suficiente para Nova York.

Philippou: Nova York. Esta série foi cheia de surpresas, mas vou manter minha previsão original. Courtney Williams continuou dizendo antes do jogo 3 que o Lynx não queria voltar para o Brooklyn por causa de como a multidão é energizante para o Liberty. E depois que os Ases comemoraram um campeonato no Barclays Center no ano passado, o Liberty não vai deixar um time visitante fazer isso de novo.

Voepel: Minnesota. Reeve teve a melhor resposta possível na sexta-feira para o que decidiria o jogo 5: “São duas grandes equipes. Quem sabe?” É por isso que esta série tem sido tão boa. Mesmo com o Liberty tendo o melhor recorde da temporada regular e sendo o cabeça-de-chave número 1, o Lynx levou a melhor sobre Nova York na temporada regular e na final da Commissioner’s Cup. Realmente foi equilibrado.

Como Charlie e Alexa mencionaram, a torcida do Barclays pode ser o sexto jogador neste jogo; o nível de energia será incrível. Mas tendo escolhido o Lynx no início da série, continuarei com isso.